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Lawson kizárása és a büntetések után így alakult át a Mexikóvárosi Nagydíj rajtsorrendje

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.01. 13:32
Lawson a mezőny végéről indulhat Mexikóban (Fotó: AFP)
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F1 Mexikóvárosi Nagydíj Liam Lawson Max Verstappen Formula–1 Valtteri Bottas időmérő FIA
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) megerősítette, hogy szabálysértés miatt kizárja a Racing Bulls új-zélandi versenyzőjét, Liam Lawsont a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérőjéről.

Liam Lawson a nyolcadik helyen végzett a mexikói időmérőn, ám a második szabadedzésen Max Verstappennel történt kakaskodása miatt kapott büntetése nyomán egy pozícióval eleve hátrébb sorolták a rajtrácson. Az új-zélandi így éppen a csapattársával, Arvid Lindbladdal cserélt helyet, a Racing Bulls tehát mindkét autójával befért az első tízbe. A faenzaiak azonban nem sokáig örülhettek a remek eredménynek.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ugyanis technikai szabálysértés gyanúja miatt először beidézte Lawsont, majd a meghallgatás után utólag kizárta a versenyzőt a kvalifikációról. A hivatalos dokumentumból kiderült, hogy az új-zélandi a Q2-es leggyorsabb köre végén, az ellenőrző vonal átlépése után nem emelte el azonnal a lábát a gázról, aminek következtében az MGU-K elektromos teljesítményének csökkentése nem a szabályokban előírt ütemben ment végbe.

A csapat elismerte a szabálytalanságot, ugyanakkor azzal érvelt, hogy az esetből nem származott teljesítménybeli lőnye. A felügyelők azonban hangsúlyozták, hogy a technikai előírások megsértése akkor is büntetést von maga után, ha az nem jelentett sportszakmai előnyt. Lawson a büntetés értelmében a mezőny végére szorul, és ha a Racing Bulls nem sérti meg a parc fermé-szabályokat, az összességében 50 helyes büntetést kapó Valtteri Bottasszal osztozhat az utolsó rajtsoron.

Nemcsak Lawson és Bottas kapott rajtbüntetést, az új-zélandival összetűzésbe kerülő Verstappen a negyediket az ötödik rajtkockára cserélte, Gabriel Bortoleto azonban az előzetes hírekkel ellentétben végül nem kapott 5 rajthelyes büntetést, így Lawson kizárása után a tizenharmadik pozícióból várhatja a 71 körös verseny rajtját. 

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.HamiltonFerrari1:16.514átlag: 202.504 km/ó
2.RussellMercedes1:16.5230.009 mp h.
3.LeclercFerrari1:16.6330.119
4.Verstappen*Red Bull-Ford1:16.6920.178
5.AntonelliMercedes1:16.7070.193
6.NorrisMcLaren-Mercedes1:16.8240.310
7.HadjarRed Bull-Ford1:16.9000.386
8.Lawson**Racing Bulls-Ford1:17.0290.515
9.LindbladRacing Bulls-Ford1:17.1170.603
10.GaslyAlpine-Mercedes1:17.1530.639
11.HülkenbergAudi1:17.3060.578
12.ColapintoAlpine-Mercedes1:17.6400.912
13.PiastriMcLaren-Mercedes1:17.6460.918
14.BortoletoAudi1:17.6800.952
15.BearmanHaas-Ferrari1:18.0831.355
16.SainzWilliams-Mercedes1:18.8852.157
17.AlbonWilliams-Mercedes1:18.6301.289
18.AlonsoAston Martin-Honda1:18.9081.567
19.HirakavaHaas-Ferrari1:18.9581.617
20.StrollAston Martin-Honda1:19.0721.731
21.PérezCadillac-Ferrari1:19.1051.764
22.Bottas***Cadillac-Ferrari1:19.8522.511
*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért, majd technikai szabálysértés miatt kizárták az időmérőről.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Hamilton1:17.3411.Norris1:16.728
2.Hadjar1:17.3852.Verstappen1:16.876
3.Leclerc1:17.5063.Leclerc1:16.944
4.Piastri1:17.6594.Hamilton1:16.953
5.Russell1:17.6595.Russell1:17.027
6.Bortoleto1:17.7276.Hadjar1:17.047
7.Norris1:17.7337.Antonelli1:17.133
8.Hülkenberg1:17.8688.Lindblad1:17.135
9.Antonelli1:17.9189.Lawson1:17.207
10.Verstappen1:17.94210.Gasly1:17.278
11.Bearman1:18.08311.Hülkenberg1:17.306
12.Lawson1:18.09712.Colapinto1:17.640
13.Gasly1:18.19413.Piastri1:17.646
14.Lindblad1:18.21014.Bortoleto1:17.680
15.Colapinto1:18.51715.Bearman1:18.083
16.Sainz1:18.52116.Sainz1:18.885
17.Albon1:18.630  
18.Alonso1:18.908  
19.Hirakava1:18.958  
20.Stroll1:19.072  
21.Pérez1:19.105  
22.Bottas1:19.852  

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.HamiltonFerrari
2.RussellMercedes
3.LeclercFerrari
4.AntonelliMercedes
5.Verstappen*Red Bull-Ford
6.NorrisMcLaren-Mercedes
7.HadjarRed Bull-Ford
8.LindbladRacing Bulls-Ford
9.GaslyAlpine-Mercedes
10.HülkenbergAudi
11.ColapintoAlpine-Mercedes
12.PiastriMcLaren-Mercedes
13.BortoletoAudi
14.BearmanHaas-Ferrari
15.SainzWilliams-Mercedes
16.AlbonWilliams-Mercedes
17.AlonsoAston Martin-Honda
18.HirakavaHaas-Ferrari
19.StrollAston Martin-Honda
20.PérezCadillac-Ferrari
21.Bottas**Cadillac-Ferrari
22.Lawson***Racing Bulls-Ford
*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
***: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért, majd technikai szabálysértés miatt kizárták az időmérőről.
6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.600
Időmérő1. Hamilton 1:16.514
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

 

F1 Mexikóvárosi Nagydíj Liam Lawson Max Verstappen Formula–1 Valtteri Bottas időmérő FIA
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