Lawson kizárása és a büntetések után így alakult át a Mexikóvárosi Nagydíj rajtsorrendje
Liam Lawson a nyolcadik helyen végzett a mexikói időmérőn, ám a második szabadedzésen Max Verstappennel történt kakaskodása miatt kapott büntetése nyomán egy pozícióval eleve hátrébb sorolták a rajtrácson. Az új-zélandi így éppen a csapattársával, Arvid Lindbladdal cserélt helyet, a Racing Bulls tehát mindkét autójával befért az első tízbe. A faenzaiak azonban nem sokáig örülhettek a remek eredménynek.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ugyanis technikai szabálysértés gyanúja miatt először beidézte Lawsont, majd a meghallgatás után utólag kizárta a versenyzőt a kvalifikációról. A hivatalos dokumentumból kiderült, hogy az új-zélandi a Q2-es leggyorsabb köre végén, az ellenőrző vonal átlépése után nem emelte el azonnal a lábát a gázról, aminek következtében az MGU-K elektromos teljesítményének csökkentése nem a szabályokban előírt ütemben ment végbe.
A csapat elismerte a szabálytalanságot, ugyanakkor azzal érvelt, hogy az esetből nem származott teljesítménybeli lőnye. A felügyelők azonban hangsúlyozták, hogy a technikai előírások megsértése akkor is büntetést von maga után, ha az nem jelentett sportszakmai előnyt. Lawson a büntetés értelmében a mezőny végére szorul, és ha a Racing Bulls nem sérti meg a parc fermé-szabályokat, az összességében 50 helyes büntetést kapó Valtteri Bottasszal osztozhat az utolsó rajtsoron.
Nemcsak Lawson és Bottas kapott rajtbüntetést, az új-zélandival összetűzésbe kerülő Verstappen a negyediket az ötödik rajtkockára cserélte, Gabriel Bortoleto azonban az előzetes hírekkel ellentétben végül nem kapott 5 rajthelyes büntetést, így Lawson kizárása után a tizenharmadik pozícióból várhatja a 71 körös verseny rajtját.
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Hamilton
|Ferrari
|1:16.514
|átlag: 202.504 km/ó
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:16.523
|0.009 mp h.
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|1:16.633
|0.119
|4.
|Verstappen*
|Red Bull-Ford
|1:16.692
|0.178
|5.
|Antonelli
|Mercedes
|1:16.707
|0.193
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:16.824
|0.310
|7.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:16.900
|0.386
|8.
|Lawson**
|Racing Bulls-Ford
|1:17.029
|0.515
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:17.117
|0.603
|10.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:17.153
|0.639
|11.
|Hülkenberg
|Audi
|1:17.306
|0.578
|12.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:17.640
|0.912
|13.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:17.646
|0.918
|14.
|Bortoleto
|Audi
|1:17.680
|0.952
|15.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:18.083
|1.355
|16.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:18.885
|2.157
|17.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:18.630
|1.289
|18.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:18.908
|1.567
|19.
|Hirakava
|Haas-Ferrari
|1:18.958
|1.617
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:19.072
|1.731
|21.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:19.105
|1.764
|22.
|Bottas***
|Cadillac-Ferrari
|1:19.852
|2.511
|*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért, majd technikai szabálysértés miatt kizárták az időmérőről.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hamilton
|1:17.341
|1.
|Norris
|1:16.728
|2.
|Hadjar
|1:17.385
|2.
|Verstappen
|1:16.876
|3.
|Leclerc
|1:17.506
|3.
|Leclerc
|1:16.944
|4.
|Piastri
|1:17.659
|4.
|Hamilton
|1:16.953
|5.
|Russell
|1:17.659
|5.
|Russell
|1:17.027
|6.
|Bortoleto
|1:17.727
|6.
|Hadjar
|1:17.047
|7.
|Norris
|1:17.733
|7.
|Antonelli
|1:17.133
|8.
|Hülkenberg
|1:17.868
|8.
|Lindblad
|1:17.135
|9.
|Antonelli
|1:17.918
|9.
|Lawson
|1:17.207
|10.
|Verstappen
|1:17.942
|10.
|Gasly
|1:17.278
|11.
|Bearman
|1:18.083
|11.
|Hülkenberg
|1:17.306
|12.
|Lawson
|1:18.097
|12.
|Colapinto
|1:17.640
|13.
|Gasly
|1:18.194
|13.
|Piastri
|1:17.646
|14.
|Lindblad
|1:18.210
|14.
|Bortoleto
|1:17.680
|15.
|Colapinto
|1:18.517
|15.
|Bearman
|1:18.083
|16.
|Sainz
|1:18.521
|16.
|Sainz
|1:18.885
|17.
|Albon
|1:18.630
|18.
|Alonso
|1:18.908
|19.
|Hirakava
|1:18.958
|20.
|Stroll
|1:19.072
|21.
|Pérez
|1:19.105
|22.
|Bottas
|1:19.852
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Hamilton
|Ferrari
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|4.
|Antonelli
|Mercedes
|5.
|Verstappen*
|Red Bull-Ford
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|7.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|8.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|9.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|10.
|Hülkenberg
|Audi
|11.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|12.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|13.
|Bortoleto
|Audi
|14.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|15.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|16.
|Albon
|Williams-Mercedes
|17.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|18.
|Hirakava
|Haas-Ferrari
|19.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Bottas**
|Cadillac-Ferrari
|22.
|Lawson***
|Racing Bulls-Ford
|*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
***: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért, majd technikai szabálysértés miatt kizárták az időmérőről.
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.600
|Időmérő
|1. Hamilton 1:16.514
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00