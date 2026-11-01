Lawson kizárása és a büntetések után így alakult át a Mexikóvárosi Nagydíj rajtsorrendje

Liam Lawson a nyolcadik helyen végzett a mexikói időmérőn, ám a második szabadedzésen Max Verstappennel történt kakaskodása miatt kapott büntetése nyomán egy pozícióval eleve hátrébb sorolták a rajtrácson. Az új-zélandi így éppen a csapattársával, Arvid Lindbladdal cserélt helyet, a Racing Bulls tehát mindkét autójával befért az első tízbe. A faenzaiak azonban nem sokáig örülhettek a remek eredménynek.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ugyanis technikai szabálysértés gyanúja miatt először beidézte Lawsont, majd a meghallgatás után utólag kizárta a versenyzőt a kvalifikációról. A hivatalos dokumentumból kiderült, hogy az új-zélandi a Q2-es leggyorsabb köre végén, az ellenőrző vonal átlépése után nem emelte el azonnal a lábát a gázról, aminek következtében az MGU-K elektromos teljesítményének csökkentése nem a szabályokban előírt ütemben ment végbe.

A csapat elismerte a szabálytalanságot, ugyanakkor azzal érvelt, hogy az esetből nem származott teljesítménybeli lőnye. A felügyelők azonban hangsúlyozták, hogy a technikai előírások megsértése akkor is büntetést von maga után, ha az nem jelentett sportszakmai előnyt. Lawson a büntetés értelmében a mezőny végére szorul, és ha a Racing Bulls nem sérti meg a parc fermé-szabályokat, az összességében 50 helyes büntetést kapó Valtteri Bottasszal osztozhat az utolsó rajtsoron.

Nemcsak Lawson és Bottas kapott rajtbüntetést, az új-zélandival összetűzésbe kerülő Verstappen a negyediket az ötödik rajtkockára cserélte, Gabriel Bortoleto azonban az előzetes hírekkel ellentétben végül nem kapott 5 rajthelyes büntetést, így Lawson kizárása után a tizenharmadik pozícióból várhatja a 71 körös verseny rajtját.

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Hamilton Ferrari 1:16.514 átlag: 202.504 km/ó 2. Russell Mercedes 1:16.523 0.009 mp h. 3. Leclerc Ferrari 1:16.633 0.119 4. Verstappen* Red Bull-Ford 1:16.692 0.178 5. Antonelli Mercedes 1:16.707 0.193 6. Norris McLaren-Mercedes 1:16.824 0.310 7. Hadjar Red Bull-Ford 1:16.900 0.386 8. Lawson** Racing Bulls-Ford 1:17.029 0.515 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:17.117 0.603 10. Gasly Alpine-Mercedes 1:17.153 0.639 11. Hülkenberg Audi 1:17.306 0.578 12. Colapinto Alpine-Mercedes 1:17.640 0.912 13. Piastri McLaren-Mercedes 1:17.646 0.918 14. Bortoleto Audi 1:17.680 0.952 15. Bearman Haas-Ferrari 1:18.083 1.355 16. Sainz Williams-Mercedes 1:18.885 2.157 17. Albon Williams-Mercedes 1:18.630 1.289 18. Alonso Aston Martin-Honda 1:18.908 1.567 19. Hirakava Haas-Ferrari 1:18.958 1.617 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:19.072 1.731 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:19.105 1.764 22. Bottas*** Cadillac-Ferrari 1:19.852 2.511 *: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.

**: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért, majd technikai szabálysértés miatt kizárták az időmérőről.

***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:17.341 1. Norris 1:16.728 2. Hadjar 1:17.385 2. Verstappen 1:16.876 3. Leclerc 1:17.506 3. Leclerc 1:16.944 4. Piastri 1:17.659 4. Hamilton 1:16.953 5. Russell 1:17.659 5. Russell 1:17.027 6. Bortoleto 1:17.727 6. Hadjar 1:17.047 7. Norris 1:17.733 7. Antonelli 1:17.133 8. Hülkenberg 1:17.868 8. Lindblad 1:17.135 9. Antonelli 1:17.918 9. Lawson 1:17.207 10. Verstappen 1:17.942 10. Gasly 1:17.278 11. Bearman 1:18.083 11. Hülkenberg 1:17.306 12. Lawson 1:18.097 12. Colapinto 1:17.640 13. Gasly 1:18.194 13. Piastri 1:17.646 14. Lindblad 1:18.210 14. Bortoleto 1:17.680 15. Colapinto 1:18.517 15. Bearman 1:18.083 16. Sainz 1:18.521 16. Sainz 1:18.885 17. Albon 1:18.630 18. Alonso 1:18.908 19. Hirakava 1:18.958 20. Stroll 1:19.072 21. Pérez 1:19.105 22. Bottas 1:19.852