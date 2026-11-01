Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján a tíz meccsből négy is 5–4-es végeredményt hozott. A Montreal és a Boston otthon nyert 5–4-re (utóbbi hosszabbításban), a St. Louis Detroitban, míg a Nashville–Tampa Bay meccs szétlövés után zárult 5–4-gyel.

NHL

ALAPSZAKASZ

Montreal Canadiens–Pittsburgh Penguins 5–4

Vancouver Canucks–Toronto Maple Leafs 2–4

Dallas Stars–Columbus Blue Jackets 3–1

Colorado Avalanche–Calgary Flames 5–2

Detroit Red Wings–St. Louis Blues 4–5

Boston Bruins–Chicago Blackhawks 5–4 – hosszabbítás után

Nashville Predators–Tampa Bay Lightning 5–4 – szétlövéssel

New York Islanders–Edmonton Oilers 0–4

San Jose Sharks–Ottawa Senators 1–5

Los Angeles Kings–Buffalo Sabres 2–3