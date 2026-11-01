NHL: az 5–4 volt a sláger – a St. Louis idegenben győzött
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján a tíz meccsből négy is 5–4-es végeredményt hozott. A Montreal és a Boston otthon nyert 5–4-re (utóbbi hosszabbításban), a St. Louis Detroitban, míg a Nashville–Tampa Bay meccs szétlövés után zárult 5–4-gyel.
NHL
ALAPSZAKASZ
Montreal Canadiens–Pittsburgh Penguins 5–4
Vancouver Canucks–Toronto Maple Leafs 2–4
Dallas Stars–Columbus Blue Jackets 3–1
Colorado Avalanche–Calgary Flames 5–2
Detroit Red Wings–St. Louis Blues 4–5
Boston Bruins–Chicago Blackhawks 5–4 – hosszabbítás után
Nashville Predators–Tampa Bay Lightning 5–4 – szétlövéssel
New York Islanders–Edmonton Oilers 0–4
San Jose Sharks–Ottawa Senators 1–5
Los Angeles Kings–Buffalo Sabres 2–3
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