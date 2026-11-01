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NB I: Puskás Akadémia–DVSC 1–1

NHL: az 5–4 volt a sláger – a St. Louis idegenben győzött

P. K.P. K.
2026.11.01. 13:16
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A St. Louis Detroitban ünnepelhetett győzelmet (Fotó: St. Louis Blues)
Címkék
jégkorong St. Louis Blues NHL
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján a tíz meccsből négy is 5–4-es végeredményt hozott. A Montreal és a Boston otthon nyert 5–4-re (utóbbi hosszabbításban), a St. Louis Detroitban, míg a Nashville–Tampa Bay meccs szétlövés után zárult 5–4-gyel.

 

NHL
ALAPSZAKASZ
Montreal Canadiens–Pittsburgh Penguins 5–4 
Vancouver Canucks–Toronto Maple Leafs 2–4 
Dallas Stars–Columbus Blue Jackets 3–1
Colorado Avalanche–Calgary Flames 5–2
Detroit Red Wings–St. Louis Blues 4–5 
Boston Bruins–Chicago Blackhawks 5–4 hosszabbítás után
Nashville Predators–Tampa Bay Lightning 5–4  szétlövéssel
New York Islanders–Edmonton Oilers 0–4
San Jose Sharks–Ottawa Senators 1–5
Los Angeles Kings–Buffalo Sabres 2–3 

 

jégkorong St. Louis Blues NHL
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