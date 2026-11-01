Ocon tagadja, hogy fizikai erőszak történt – hivatalos közleményben reagált

Noha az amerikai istálló nem részletezte, miért állította félre Ocont, azt megerősítette, hogy nem egészségügyi okok állnak a háttérben. A sajtóban természetesen azonnal elindultak a találgatások. Az biztos, hogy a francia versenyző a második szabadedzésen nem értett egyet versenymérnökével, Laura Müllerrel, miután a csapat a lágy helyett közepes gumin küldte volna hosszú etapra.

Ocon a csapatrádión is hangot adott elégedetlenségének, majd egyes értesülések szerint feldúltan tért vissza a garázsba, később pedig a csapatfőnökkel, Komacu Ajaóval is heves nézeteltérése támadt. A L’Équipe beszámolója szerint a péntek esti vita akár tettlegességig is fajulhatott, Ocon azonban a kiadott közleményében határozottan cáfolta az erőszakról szóló híreket.

„A Haas közelmúltbeli döntését követően, amelynek értelmében nem veszek részt a hétvégi Mexikóvárosi Nagydíjon, szeretnék hivatalosan reagálni a helyzettel kapcsolatban megjelent sajtóhírekre és találgatásokra. Péntek este nézeteltérés alakult ki az érintett felek között, amely szóváltásba torkollott. Elismerem, hogy erre sor került, ugyanakkor határozottan visszautasítok minden olyan híresztelést és állítást, amely szerint a nézeteltérések során bármilyen formában fizikai erőszakot alkalmaztak volna.”

„Határozottan elítélem az erőszak minden formáját, és szilárd meggyőződésem, hogy a nézeteltéréseket mindig professzionálisan, egymás tiszteletben tartásával és kölcsönös megértéssel kell kezelni. Arra kérek mindenkit, hogy a helyzet tisztázásáig ne bocsátkozzanak találgatásokba. A fejleményekről a megfelelő időben további tájékoztatást adunk.”

A Haas egyelőre nem tett bejelentést arról, hogy a jövő hétvégén rendezendő Sao Pauló-i Nagydíjon ki lesz Bearman csapattársa. Hirakavának más elfoglaltsága van: a WEC monzai szezonzáróján áll rajthoz a Toyota színeiben, míg az Ocon helyét 2027-ben átvevő Rafael Camara bemutatkozása a közvélemény szerint még korai lenne. A brazil versenyző hazai közönség előtt a jelenlegi tervek szerint a Ferrarinál kap lehetőséget az első edzésen, így az amerikai csapatnak a Scuderia engedélyét kellene kérnie az elengedésére. A Haas tartalék pilótája, Jack Doohan lehet tehát a kézenfekvő választás: az ausztrál korábban hét Formula–1-es versenyen állt rajthoz az Alpine színeiben.