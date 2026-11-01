ÉLŐ

NB I: Ferencváros–Paks 0–0

Ocon tagadja, hogy fizikai erőszak történt – hivatalos közleményben reagált

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.01. 14:18
null
Ocon visszautasította a sajtóban megjelent híreket, de a nézeteltérést nem tagadta (Fotó: AFP)
Címkék
Haas F1 Jack Doohan Mexikóvárosi Nagydíj Komacu Ayao Hirakava Rjó Rafael Camara Formula–1 Esteban Ocon
Esteban Ocon hivatalos közleményben reagált a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéjén történt leváltása után megjelent találgatásokra, melyek szerint nézeteltérése a csapatfőnökkel, Komacu Ajaóval fizikai összetűzésbe torkollott.

Mint ismert, a Haas a Mexikóvárosi Nagydíj szombati napján rövid közleményben tudatta, hogy Hirakava Rjó veszi át Esteban Ocon helyét a hétvége hátralévő részében. A japán versenyző így a harmadik szabadedzésen és az időmérőn is autóba ült, a vasárnap este 21 órakor rajtoló futamon pedig Oliver Bearman csapattársaként áll rajthoz.

F1
23 órája

A Haas félreállítja Ocont Mexikóban – Hirakavával folytatja a hétvégét

A csapat nem bocsátkozott részletekbe, de azt megosztotta, hogy a francia nem betegség miatt marad távol a pályától.

 

Noha az amerikai istálló nem részletezte, miért állította félre Ocont, azt megerősítette, hogy nem egészségügyi okok állnak a háttérben. A sajtóban természetesen azonnal elindultak a találgatások. Az biztos, hogy a francia versenyző a második szabadedzésen nem értett egyet versenymérnökével, Laura Müllerrel, miután a csapat a lágy helyett közepes gumin küldte volna hosszú etapra.

Ocon a csapatrádión is hangot adott elégedetlenségének, majd egyes értesülések szerint feldúltan tért vissza a garázsba, később pedig a csapatfőnökkel, Komacu Ajaóval is heves nézeteltérése támadt. A L’Équipe beszámolója szerint a péntek esti vita akár tettlegességig is fajulhatott, Ocon azonban a kiadott közleményében határozottan cáfolta az erőszakról szóló híreket.

„A Haas közelmúltbeli döntését követően, amelynek értelmében nem veszek részt a hétvégi Mexikóvárosi Nagydíjon, szeretnék hivatalosan reagálni a helyzettel kapcsolatban megjelent sajtóhírekre és találgatásokra. Péntek este nézeteltérés alakult ki az érintett felek között, amely szóváltásba torkollott. Elismerem, hogy erre sor került, ugyanakkor határozottan visszautasítok minden olyan híresztelést és állítást, amely szerint a nézeteltérések során bármilyen formában fizikai erőszakot alkalmaztak volna.”

„Határozottan elítélem az erőszak minden formáját, és szilárd meggyőződésem, hogy a nézeteltéréseket mindig professzionálisan, egymás tiszteletben tartásával és kölcsönös megértéssel kell kezelni. Arra kérek mindenkit, hogy a helyzet tisztázásáig ne bocsátkozzanak találgatásokba. A fejleményekről a megfelelő időben további tájékoztatást adunk.”

A Haas egyelőre nem tett bejelentést arról, hogy a jövő hétvégén rendezendő Sao Pauló-i Nagydíjon ki lesz Bearman csapattársa. Hirakavának más elfoglaltsága van: a WEC monzai szezonzáróján áll rajthoz a Toyota színeiben, míg az Ocon helyét 2027-ben átvevő Rafael Camara bemutatkozása a közvélemény szerint még korai lenne. A brazil versenyző hazai közönség előtt a jelenlegi tervek szerint a Ferrarinál kap lehetőséget az első edzésen, így az amerikai csapatnak a Scuderia engedélyét kellene kérnie az elengedésére. A Haas tartalék pilótája, Jack Doohan lehet tehát a kézenfekvő választás: az ausztrál korábban hét Formula–1-es versenyen állt rajthoz az Alpine színeiben. 

Kapcsolódó tartalom

Először vörösben: Hamilton Mexikóban törte meg a Ferrari pole-csendjét

A brit versenyző a 2023-as, míg a csapat a 2025-ös Magyar Nagydíj után szerzett újra rajtelsőséget! Piastri kiesett a Q2-ben.

Lawson kizárása és a büntetések után így alakult át a Mexikóvárosi Nagydíj rajtsorrendje

Bortoletót az előzetes hírekkel ellentétben nem sorolták hátra.

 

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.HamiltonFerrari
2.RussellMercedes
3.LeclercFerrari
4.AntonelliMercedes
5.Verstappen*Red Bull-Ford
6.NorrisMcLaren-Mercedes
7.HadjarRed Bull-Ford
8.LindbladRacing Bulls-Ford
9.GaslyAlpine-Mercedes
10.HülkenbergAudi
11.ColapintoAlpine-Mercedes
12.PiastriMcLaren-Mercedes
13.BortoletoAudi
14.BearmanHaas-Ferrari
15.SainzWilliams-Mercedes
16.AlbonWilliams-Mercedes
17.AlonsoAston Martin-Honda
18.HirakavaHaas-Ferrari
19.StrollAston Martin-Honda
20.PérezCadillac-Ferrari
21.Bottas**Cadillac-Ferrari
22.Lawson***Racing Bulls-Ford
*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
***: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért, majd technikai szabálysértés miatt kizárták az időmérőről.

 

6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.600
Időmérő1. Hamilton 1:16.514
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00


 

 

Haas F1 Jack Doohan Mexikóvárosi Nagydíj Komacu Ayao Hirakava Rjó Rafael Camara Formula–1 Esteban Ocon
Legfrissebb hírek

Lawson kizárása és a büntetések után így alakult át a Mexikóvárosi Nagydíj rajtsorrendje

F1
2 órája

Hamilton nem találta a szavakat az első ferraris pole-ja után: Imádom, amit csinálok! Ez a szeretet nem múlik el

F1
15 órája

Először vörösben: Hamilton Mexikóban törte meg a Ferrari pole-csendjét

F1
17 órája

Őrségváltás az élen: Norris egyetlen ezreddel Antonelli előtt az utolsó mexikói edzésen

F1
20 órája

A Haas félreállítja Ocont Mexikóban – Hirakavával folytatja a hétvégét

F1
23 órája

A Ferrari újabb edzésnapot uralt – ezúttal megőrzi a remek formát szombaton is?

F1
Tegnap, 14:27

Káosz a pontszámításnál: Herta mégsem szerezte meg az F1-es szuperlicencet!

F1
Tegnap, 13:27

Verstappen nem kímélte Lawsont az ütközés után, mindketten rajtbüntetést kaptak a mexikói futamra

F1
Tegnap, 13:01