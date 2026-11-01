AC Milan: „Bárkit legyőzhetünk, most már álmodhatunk” – Fradi előtt, Inter után

A bajnoki címvédő Inter a Serie A-ban a szombati rangadót megelőzően legutóbb március 8-án kapott ki a bajnokságban, akkor is a városi rivális AC Milantól, azon a meccsen 1–0-ra, szombaton pedig 3–1-re. A Milan játékosai szerint az újabb derbisiker nagy lendületet adhat számukra az őszi szezon hátralévő részére.

„Amikor jól végezzük a dolgunkat, nagyon erősek vagyunk – értékelt az Inter legyőzését követően a SportMediasetnek a Milan belga védője, Koni De Winter. – Eddig nem minden meccsen voltunk szervezettek, de ma nagyon jól teljesítettünk és megszereztük a három pontot. Úgy érezzük, hogy nagyon erős csapatot alkotunk, és bárkit képesek vagyunk legyőzni. Ez olyan győzelem, ami önbizalmat ad nekünk az álmodozáshoz.”

A Milan vezére a szabadrúgásból lőtt gólja mellett két gólpasszt is adó másik belga válogatott légiós, a nyáron igazolt, így az első derbijén szereplő Diego Moreira volt, aki a Milan Tv-nek nyilatkozott a meccs után.

„Nagyon örülök a három pontnak. A mai nap különleges volt számomra és a csapat számára is. Koncentráltnak és egységesnek kell maradnunk, mert tudjuk, hogy minden találkozó ugyanolyan fontos. Most már a következőre kell koncentrálnunk és úgy kell majd játszanunk, mint ma. Össze kell tartanunk, mint egy család, ahogy azt ma is tettük, lépésről lépésre, mérkőzésről mérkőzésre. Hiszek a csapatban és hinnünk kell magunkban” – fogalmazott az idényben nyolc tétmeccsen négy gólnál és három gólpassznál tartó Moreira, aki szerdán a Bologna elleni 4–2-es vereség alkalmával izomsérülés miatt hiányzott a gárdából, de az Inter ellen visszatért, csakúgy, mint Mario Gila és Adrien Rabiot.

Az a bizonyos következő meccs pedig, amit Moreira említett, a jövő csütörtöki, Ferencváros elleni hazai Európa-liga-találkozó lesz a Milan számára, amely az El-ben az eddigi három fordulóban csak egyszer tudott győzni (Salzburgban 4–0-ra, ám a Benficától és a Bournemouthtól kikapott), viszont a Serie A-ban jobban szerepel, tíz forduló alatt 21 pontot szerzett. Mint ismert, a Ferencváros az El-ben százszázalékos teljesítménnyel várja a 3. fordulót, ellenben a bajnokságban tíz mérkőzésen csak 17 pontot szerzett, míg vasárnap 16 órától a Paks ellen játszik az NB I-ben.

ÖSSZEFOGLALÓ

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Milan–Internazionale 3–1 (3–1)

Milánó, San Siro, 77 000 néző. Vezette: Guida

Milan: Maignan – Gila, De Winter, Sz. Pavlovics – Diego Moreira (Hutchinson, 89.), Musah (Jashari, 83.), Modric, Bocoum Diawara (Bartesaghi, 83.) – Rabiot, Pulisic (Alphadjo Cisse, 83.) – Goncalo Ramos (F. Terracciano, 89.). Vezetőedző: Ruben Amorin

Internazionale: Josep Martínez – Bisseck (Bonny, 82.), Akanji, Bastoni (Dimarco, 81.) – Spence, Barella (Pio Esposito, 82.), Calhanoglu (Zielinski, 72.), Carlos Augusto – A. Diouf (Mhitarjan, 73.), P. Sucic – M. Thuram. Vezetőedző: Christian Chivu

Gólszerző: Pulisic (4.), Rabiot (10.), Diego Moreira (43.), ill. Bastoni (22.)