NB II: Kovács Patrik triplázott a Kövesdben, előnyben a Barcika és a Kanizsa is – élő eredménykövető a 12. fordulóról vasárnapi mérkőzéseiről!
A labdarúgó NB II 12. fordulójában négy mérkőzést rendeznek vasárnap. A borsodi csapatok közül a Kazincbarcika Szentlőrincre, a Mezőkövesd Karcagra látogat. Szintén 13 órától az edzőváltáson átesett Nagykanizsa a Szegedet fogadja. A forduló mai játéknapja késő délután Soroksáron zárul, ahol a Kozármisleny vendégszerepel. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
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13 órakor kezdődött:
FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (Borsos, 4.) – Kiállítva: Kucman (46., Nagykanizsa) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–3 (Kovács P. 22., 35., 44. – az első kettőt 11-esből) – Kiállítva: László D. (31., Karcag) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–2 (Jazsik 9., Ferencsik B. 34.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később kezdődik:
17.00 Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny
Hétfőn rendezik:
19.30 Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
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