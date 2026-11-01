NB II: Kovács Patrik triplázott a Kövesdben, előnyben a Barcika és a Kanizsa is – élő eredménykövető a 12. fordulóról vasárnapi mérkőzéseiről!

A labdarúgó NB II 12. fordulójában négy mérkőzést rendeznek vasárnap. A borsodi csapatok közül a Kazincbarcika Szentlőrincre, a Mezőkövesd Karcagra látogat. Szintén 13 órától az edzőváltáson átesett Nagykanizsa a Szegedet fogadja. A forduló mai játéknapja késő délután Soroksáron zárul, ahol a Kozármisleny vendégszerepel. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 13 órakor kezdődött: FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (Borsos, 4.) – Kiállítva: Kucman (46., Nagykanizsa) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–3 (Kovács P. 22., 35., 44. – az első kettőt 11-esből) – Kiállítva: László D. (31., Karcag) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–2 (Jazsik 9., Ferencsik B. 34.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később kezdődik: 17.00 Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny Hétfőn rendezik: 19.30 Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!