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NB I: Puskás Akadémia–DVSC 1–1

NB II: Kovács Patrik triplázott a Kövesdben, előnyben a Barcika és a Kanizsa is – élő eredménykövető a 12. fordulóról vasárnapi mérkőzéseiről!

R. Z.R. Z.
2026.11.01. 13:50
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A Mezőkövesd (fehérben) három gólt szerzett az első félidőben Karcagon (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)
Címkék
Szentlőrinc NB II HR-Rent Kozármisleny Kolorcity Kazincbarcika SC FC Nagykanizsa Karcagi SC Soroksár SC labdarúgó NB II NB II 12. forduló Szeged-Csanád Grosics Akadémia Mezőkövesd Zsóry FC
A labdarúgó NB II 12. fordulójában négy mérkőzést rendeznek vasárnap. A borsodi csapatok közül a Kazincbarcika Szentlőrincre, a Mezőkövesd Karcagra látogat. Szintén 13 órától az edzőváltáson átesett Nagykanizsa a Szegedet fogadja. A forduló mai játéknapja késő délután Soroksáron zárul, ahol a Kozármisleny vendégszerepel. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

 

LABDARÚGÓ NB II 
12. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

13 órakor kezdődött:

FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (Borsos, 4.) – Kiállítva: Kucman (46., Nagykanizsa) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–3 (Kovács P. 22., 35., 44. – az első kettőt 11-esből) – Kiállítva: László D. (31., Karcag) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–2 (Jazsik 9., Ferencsik B. 34.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

17.00 Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny

Hétfőn rendezik:

19.30 Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

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Szentlőrinc NB II HR-Rent Kozármisleny Kolorcity Kazincbarcika SC FC Nagykanizsa Karcagi SC Soroksár SC labdarúgó NB II NB II 12. forduló Szeged-Csanád Grosics Akadémia Mezőkövesd Zsóry FC
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