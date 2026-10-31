Füllkrug megállíthatatlan, a kilencedik gólját is megszerezte a Bundesligában

Niclas Füllkrug sorozatban a hetedik bajnokiján volt eredményes a Werder Bremenben, és már kilenc találatnál jár. A korábban a német válogatottban is szereplő csatár a Lipcse, a Köln, az Augsburg, a Dortmund, a Paderborn és a Mainz után a Hoffenheim kapuját is bevette: az 57. percben Karl Hein kapus előreívelése után lerázta magáról védőit, majd a tizenhatoson belülre érve nagy gólt vágott a léc alá. A 82. percben Eren Dinkci a balösszekötő helyéről kilőtte a bal sarkot, bebiztosítva a Werder hazai sikerét. 2–0

Willi Orbán ezúttal is végig a pályán volt az RB Leipzigben, amely Gelsenkirchenben gazdagodott három ponttal, és ezzel első pontjait szerezte meg idegenben. Antonio Nusa a 37. percben tizenegyesből volt eredményes, majd a hajrában Romulo Cardoso Nusa önzetlen passza után nyolc méterről lőtt a bal sarokba. A Schalke hazai pályán nemhogy nyerni nem tudott még, gólt sem szerzett ebben az idényben. 0–2

A Stuttgart rossz passzban várta a leverkuseni kirándulást, mivel a legutóbbi öt bajnokijából négyszer is vesztesen hagyta el a pályát. A württembergiek azonban a Bayer otthonában javítottak, Eldin Demirovic duplázott (2–4). Két vereség után javított a Freiburg is, amely idegenben verte meg az Augsburgot (1–2). Az idényt hat vereséggel kezdő Mönchengladbach az előző fordulóban a Stuttgart ellen megszerezte első pontjait, ezúttal viszont nem bírt a Paderbornnal, igaz, legalább nem kapott ki tőle (0–0), és maradt az utolsó helyen.

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 2–4 (Schick 28., Maza 79., ill. Demirovic 14., 65., Leweling 22., El-Hanusz 51.)

Mönchengladbach–Paderborn 0–0

Augsburg–Freiburg 1–2 (Gregoritsch 18., ill. Matanovic 65., Irie 85.)

Schalke–RB Leipzig 0–2 (Nusa 37. – 11-esből, Romulo 78.)

Werder Bremen–Hoffenheim 2–0 (Füllkrug 57., Dinkci 82.)

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játsszák

15.30: Union Berlin–1. FC Köln (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Elversberg–Mainz 4–1 (Keidel 7., Onyeka 26., Krattenmacher 45+1., C. Campbell 90+1., ill. Hollerbach 90+2.)

Kiállítva: Posch (90+5., Mainz)