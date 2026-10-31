A remekül futballozó Milan megverte az Intert a városi rangadón

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Milan–Internazionale 3–1 (3–1)
Milánó, San Siro, 77 000 néző. V: Guida
Milan: Maignan – Gila, De Winter, Sz. Pavlovics – Diego Moreira (Hutchinson, 89.), Musah (Jashari, 83.), Modric, Bocoum Diawara (Bartesaghi, 83.) – Rabiot, Pulisic (Alphadjo Cissé, 83.) – Goncalo Ramos ( F. Terracciano, 89). Vezetőedző: Ruben Amorin
Inter: Josep Martínez – Bisseck (Bonny, 82.), Akanji, Bastoni (Dimarco, 81.) – Spence, Barella (Pio Esposito, 82.), Calhanoglu (Zielinski, 72.), Carlos Augusto – A. Diouf (Mhitarjan, 73.), Sucic – M. Thuram. Vezetőedző: Christian Chivu
Gólszerző: Pulisic (4.), Rabiot (10.), Diego Moreira (43-), ill. Bastoni (22.)
Bővebben hamarosan.
KORÁBBAN
Bologna–Monza 2–1 (Pobega 33., Bernardeschi 59. – 11-esből, ill. G. Varela 6. – 11-esből)
Udinese–Roma 2–5 (Zaniolo 50., Palma 78., ill. Cristante 10., Mora 31., Malen 33., Ndicka 37., Ghilardi 90+2.)
VASÁRNAP
12.30: Como–Venezia (Tv: Match4)
15.00: Frosinone–Torino
15.00: Lazio–Cagliari (Tv: Match4)
18.00: Lecce–Genoa
20.45: Juventus–Napoli – élőben az NSO-n!
HÉTFŐN
18.30: Sassuolo–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4)