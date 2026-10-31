Gordon is betalált majd lőttek egy gólt a vendégek is – Barcelona–Alavés 6–1
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
BARCELONA–ALAVÉS 6–1 (4–0) – élőben az NSO-n!
Barcelona, Camp Nou, 21 óra (Tv: Spíler2 TV). Vezeti: Cordero
BARCELONA: J. García – Farinas, Cubarsí, F. de Jong (G. Martín, 82.), Cancelo (A. Balde, 62.) – Pedri (Bernal, a szünetben), Rodri, Fermín López – Lamine Yamal (A. Gordon, 74.), Raphinha (Gabriel Jesus, 62.), Adeyemi. Vezetőedző: Hansi Flick
ALAVÉS: Sivera – Jonny Otto, Tenaglia, Koski, Yusi – Á. Pérez (Novoa Ramos, 74.), Guevara, Protesoni (T. Martínez, a szünetben), D. Suárez (P. Ibánez, 55.) – L. Boyé (Mariano, 74.), Rebbas (Manas, 55.). Vezetőedző: Quique Sánchez Flores
Gólszerző: Raphinha (8., 41.), Fermín López (23.), Lamine Yamal (45+1., 64.), A. Gordon (81.), ill. Mariano (84.)
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