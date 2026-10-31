Kiélezett csata várható a pole-ért – Mexikóvárosi Nagydíj, időmérő

Azt követően, hogy Charles Leclerc zárta az élen a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj pénteki edzéseit, szombaton a címvédő Lando Norris ragadta magához az irányítást. A mclarenes egyetlen ezreddel előzte meg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellit, míg a monacói a harmadik helyre szorult vissza. Az eddig látottak alapján a Mercedes, a Ferrari és a McLaren is esélyes lehet a pole pozícióra, de a Red Bullt, és különösen Max Verstappent sem szabad előre leírni. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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