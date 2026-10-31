Férfi kézilabda NB I: a Győr és a Tatabánya idegenben, a Veszprém hazai pályán nyert

A győrieknél Bognár Alex és Dely Márton öt-öt góllal, Győri Kristóf 13 védéssel zárt a 34–27-re megnyert meccsen. A pestszentlőrincieknél Kavin Mátyás és Tóth Ádám hat-hat alkalommal talált be, Bősz Dániel 11 lövést védett.

A Tatabánya tízgólos győzelméhez Molnár Robin, Éles Benedek és Rodríguez Álvarez Pedro hat-hat találattal, Székely Márton 14 védéssel járult hozzá. A dabasi Várszegi Csongor hétszer volt eredményes.

A címvédő Veszprém házigazdaként 14 góllal verte a Gyöngyöst. A klubvilágbajnok bakonyiaknál Hugo Descat nyolc, Yanis Lenne hat találattal, Mikael Appelgren 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A hevesieknél – az előző szezonban gólkirály, és az idény legjobb játékosának megválasztott – Mátés István kilenc alkalommal talált be.

A csurgóiaknál Domagoj Alilovic, Mirko Herceg és Filip Milovanovic öt-öt góllal, Rok Zaponsek 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Holló Balázsnak 15 védése volt.

A játéknap előtt egyaránt pont nélkül állt együttesek közül az egriek egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen. Prainer Viktor hat góllal járult hozzá a budaörsiek sikeréhez, a vendégeknél Kurucz Máté kilenc, Rozner Kevin hét alkalommal talált be.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata sorozatban három vereség után győzött ismét az élvonalban. Lukács Kornél hét, Kardos Márton öt góllal vette ki részét a sikerből.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

8. FORDULÓ

BEPELOG DABAS–MOL TATABÁNYA KC 31–41 (16–17)

Dabas, 700 néző. Vezette: Altmár K., Horváth M.

DABAS: Pallag – Dörnyei, Ács 2, HUNYADI D. 3, Kovács G. 1, Zdolik 5 (1), Laurinyecz 2. Csere: Pintér B. (kapus), Balogh N. 1, Gáspár V. 1, VÁRSZEGI 7, Szökrényes 1, TISZA 3, Szladovics 3, Stramszky 2. Edző: Tomori Győző

TATABÁNYA: SZÉKELY M. – Sztraka 2, MOSINDI 4, Karai 2, MOLNÁR R. 6 (2), PAPP T. 5, ÉLES 6 (2). Csere: Andó (kapus), Bodó 1, Temesvári, P. RODRÍGUEZ 6, Grigoras 4, Szűcs B., Vajda H. 1, Zsitnyikov 2, Tóth L. 2. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–4. 18. p.: 11–11. 25. p.: 13–15. 36. p.: 18–22. 45. p.: 24–30. 54. p.: 27–37

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Tomori Győző: – Ennyi van a két csapat között. Amíg bírtuk erővel és koncentrációval, addig közel tudtunk maradni. A második félidőre elfáradtunk, és a hibáinkat kihasználta a Tatabánya.

Tóth Edmond: – A hazaiak komoly ellenállást tanúsítottak az első félidőben. Nem volt rossz a játékunk, csak sok helyzetet hagytunk ki. Amikor határozottan és jól védekeztük, akkor tudtunk előnyt szerezni, ezzel pedig nyerni.

PLER-BUDAPEST–ETO UNIVERSITY HT 27–34 (13–16)

Budapest, BUD Aréna, 625 néző. Vezette: Felhő, Öcsi

PLER: BŐSZ – TÓTH Á. 6, Markez 2, Kemény L. 1 (1), Mikita 1, Borsos 1, Vuksic 1. Csere: Kránitz (kapus), Menyhárt 3 (3), KAVIN 6, Hegedűs 1, Albek 4, Barna 1, Szkokán, Deák, Várszegi. Edző: Lepsényi Sándor

ETO: GYŐRI K. – Krakovszki Zs. 3, DELY 5, Kusan 1, BOGNÁR 5, Győri M. 3, Hári 3. Csere: Pásztor I. (kapus), Zakor 2, Cepic, Enomoto, Krakovszki B. 4 (3), Szmetán, Füzi 3, Sztepancic 3, Kovács T. 2. Edző: Kopornyik Zsolt

Az eredmény alakulása. 12. perc: 4–6. 23. p.: 10–12. 28. p.: 12–16. 44. p.: 19–25. 52. p.: 23–30

Kiállítások: 10, ill. 12 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 5/3

Kizárva: Enomoto (15. p.), Füzi (25. p.)

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Tudtuk, hogy nálunk jóval erősebb csapat a Győr, azt gondolom, hogy nem realitás számunkra a harmadik helyért küzdeni. Akkor lehetett volna esélyünk, ha nagyon jó napot fogunk ki, ehhez képest elég sok technikai hibát vétettünk, sok ziccert hagytunk ki, és a játékunk minősége elmaradt attól, amit vártunk. Az előző évben sikerült kétszer elkapnunk őket, amiben nagy szerepe volt annak, hogy nagyon magas szintű hét a hatot tudtunk működtetni. Ez most nem áll rendelkezésünkre. Bizonyos játékelemekkel elégedett vagyok, például a mérkőzés elején a védekezésünkkel. De azt gondolom, hogy a két csapat között reális ez a különbség.

Kopornyik Zsolt (a gyorietouni.hu-nak): – Úgy gondolom, hogy az év egyik legnehezebb mérkőzésén vagyunk túl. Bár szinte végig vezettünk, rendkívül harcos, küzdelmes találkozót játszottunk. Azt gondolom, sikerült megvalósítanunk azokat a dolgokat, amelyeket előzetesen megbeszéltünk, és nagyon büszke vagyok a csapatra. Voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor kissé kapkodtunk a támadások befejezésénél, de amint sikerült megnyugodnunk és higgadtabban játszanunk, az azonnal meglátszott a teljesítményünkön és az eredmény alakulásán is. Külön szeretném megköszönni szurkolóinknak, hogy elkísértek bennünket Budapestre, és ezúttal is mellettünk álltak.

One Veszprém HC–HE-DO B.Braun Gyöngyös 46–32 (22–15)

Részletes jegyzőkönyv később.

CSURGÓI KK–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK 23–22 (12–12)

Csurgó, 750 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

CSURGÓ: ZAPONSEK – Milovanovics 5 (2), Ratkovics 1, HERCEG 5, Brajovics 1, VASVÁRI, KISS B. 3. Csere: Váczi D. (kapus), ALILOVIC 5 (1), Bazsó, Németh B., Kathi 2, Szücs B. M. 1, Szűcs B., Bogdanovics. Edző: Alem Toszkics

SZIGETSZENTMIKLÓS: HOLLÓ – Hoffman 1, SCHÄFFER 1, DEBRECZENI 3, Schmid 3, Varga M. 2, Varjú 1. Csere: Deményi (kapus), LAKOSY 3 (3), Davidovics 1, Váczi M. 3, Oláh S. 2, Tóvizi 2, Spacsek. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–4. 17. p.: 7–7. 23. p.: 10–10. 27. p.: 12–11. 36. p.: 14–14. 43. p.: 17–14. 50. p.: 19–17. 53. p.: 23–21

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Jó meccset játszottunk, de egyben ez volt a szezon legrosszabb mérkőzése is. Sok a beteg és a sérült a csapatban, így igazán jókor jön a szünet. Dekoncentráltan kezdtünk, tudtuk, hogy mire számíthatunk, de ennek ellenére nem tudtunk ezzel a tudással élni. A mai találkozó egyetlen pozitívuma a két bajnoki pont. Sok sikert kívánok az ellenfelünknek, és köszönjük, hogy végig nyílttá tették a mérkőzést.

Kilvinger Bálint: – Jó nagy csatára készültünk, és sokáig pariba akartunk maradni. Ezt sikerült megvalósítanunk, a bravúrhoz még egy kis idő kellett volna. Aprósáok döntöttek, de ebből a mérkőzésből sokat tudunk profitálni így is. Köszönjük a szurkolóink támogatását, igyekeztük meghálálni, hogy elkísértek és buzdítottak bennünket. Innentől a bajnokság következő szakaszára koncentrálunk.

BUDAI FARKASOK-RÉV–EGER ESZTERHÁZY SZSE 34–31 (20–12)

Budaörs, 650 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

FARKASOK: Zernovic – JUHÁSZ Á. 5 (1), Panic 4, Bene, PRAINER 6, PINTÉR B. 5, MARIC 5. Csere: Balogh T. (kapus), Draskovics 3, Hutvágner 1, Josefsson 1, Horváth D., Nourelden 3, Kövecses, Melnicsuk 1. Edző: Pásztor István

EGER: Miklós – ROZNER 7 (4), KURUCZ 9, Fercsik 1, NKOUSA 5, Spekhardt, Száva 2. Csere: Szabad (kapus), Kiss G., Katona A. 4, Sikler, Kovács Sz. 3, Barta. Edző: Hegedűs Tibor

Az eredmény alakulása. 12. perc: 9–5. 23. p.: 17–8. 40. p.: 24–19. 53. p.: 33–25

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Nagyon örülök a győzelemnek. A második félidőben nagyon jól játszott az Eger, míg a mi második játékrészben nyújtott játékunk csak további vereségekhez lesz elég.

Hegedűs Tibor: – A második félidőért a csapatomnak is jár a dicséret. A félidei eredmény után szépen feljöttünk, közelebb kerültünk az ellenfélhez. Látjuk a hibákat, ezeket ki kell javítani, kérdés, mire lesz elég.

LIQUI MOLY NEKA–BALATONFÜREDI KSE 29–25 (13–13)

Balatonboglár, 206 néző. Vezette: Bátori, Szécsi, Lantos

NEKA: NAGY T. – Maracskó 2 (1), Vári 2, LUKÁCS K. 7, Mészáros M. 2, Gazsó 3, Kovács D. 2. Csere: BORSOS M. (kapus), Bugyáki 2, Tárnoki 1, KARDOS 5, Apró, Kucsera 3, Szabó L., Török Á. Edző: Lehőcz Zoltán

BALATONFÜRED: Podoba – Hornyák P. 3 (2), Fekete B. 1, Németh B. 2, Garajszki 1, Varga M. 5, Bóka 3. Csere: Füstös (kapus), Szretenovics 1, Rozman 3, Simotics 3, Popovics, Klucsik 2, Ambrus B. 1 (1). Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–4. 14. p.: 7–4. 15. p.: 8–5. 18. p.: 8–8. 20. p.: 10–9. 27. p.: 10–13. 32. p.: 13–14. 36. p.: 16–14. 41. p.: 18–18. 44. p.: 20–18. 51. p.: 23–21. 56. p.: 26–21

Kiállítások: 16, ill. 14 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Lehőcz Zoltán: – Nem voltunk könnyű helyzetben a mérkőzés előtt. Nehéz októberen van túl a csapat, egy ilyen fiatal együttesnek három vereség után nem könnyű felállnia. Egész héten láttam a srácokon az elszántságot. Küzdelmes, harcias találkozó volt, külön örülök annak, hogy volt tartása a csapatnak, és hátrányból is vissza tudott jönni. Ebben fontos szerepe volt a kapusteljesítménynek, ez nem kérdés. Minden dicséretet megérdemel a csapat, ismét azt a hitet és akaratot láttam a játékosokon, amelyet minden héten szeretnék.

Kis Ákos: – Azt gondolom, megérdemelten tartotta otthon a két pontot az ellenfél. Két részre bontanám a találkozót. Nem kezdtük jól a mérkőzést, de az első félidőben egy idő után sikerült megvalósítanunk az elképzeléseinket, és a helyzeteinket is értékesítettük. Ez teljesen megváltozott a második játékrészben. Bár a szünet előtt két-három gólos előnyt alakítottunk ki, nem tudtuk megtartani, ami kritikus pillanatnak bizonyult. Góllal nyitottunk a fordulás után, de rengeteget hibáztunk: ziccereket hagytunk ki, labdákat adtunk el. Megvoltak a helyzeteink, de a kapuba érkező Borsos Máté százszázalékos ziccereket hárított.