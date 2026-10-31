Magyar nyílt tollaslabda-bajnokság: Sándorházi kikapott az elődöntőben

2026.10.31. 12:32
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Sándorházi Vivein (Fotó: Facebook/Magyar Tollaslabda Szövetség)
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Victor/FZ Forza Sándorházi Vivien tollaslabda
Az első helyen kiemelt Sándorházi Vivien kétszettes vereséget szenvedett a női egyes elődöntőjében az 51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokságon, így bronzérmesként zárt.

A Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban zajló viadal zárónapjára az Európa-bajnoki bronzérmes játékos maradt állva a magyarok közül, a négy között Nella Nyqvist ellen lépett pályára. A világranglistán 182. finn kezdte jobban a találkozót (7:4) a verseny eredményközlője alapján, és bár a rangsorban 79. Sándorházi 11-10-re felzárkózott, a szett második felében Nyqvist jelentős előnyt alakított ki és tíz perc elteltével lezárta az első játszmát (21:12).

A folytatásban Sándorházi magára talált, sorozatban hat pontot szerzett és magabiztos különbséget dolgozott ki (7:1). A finn azonban fokozatosan felzárkózott és a szett hajrájához közelítve egyenlített (14:14), a kiélezett végjátékban pedig 20:20 után megszerezte az utolsó két pontot, ezzel 27 perc játék után ő jutott a döntőbe.

TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest
Női egyes, elődöntő
Nella Nyqvist (finn)-Sándorházi Vivien (1.) 2:0 (12, 20)

Victor/FZ Forza Sándorházi Vivien tollaslabda
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