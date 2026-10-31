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Cutrone kihagyott büntetője döntött, sorozatban harmadszor nyert a Bologna

M. B.M. B.
2026.10.31. 17:24
Fotó: Getty Images
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Serie A Bologna Monza
A Bologna 2–1-re nyert odahaza a Monza ellen az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 10. fordulójának szombati játéknapján.

Gustavo Varela korai büntetőjével még a Monza vezetett a Renato Dall'Arában, de az első félidő derekán Miranda sarokrúgását Tommaso Pobega jó tíz méterről, kapásból lőtte a kapu jobb oldalába. A fordulás után Federico Bernardeschi is értékesített egy tizenegyest, megfordítva a meccset, de a hajrában újabb tizenegyest lőhetett a Monza. Cutrone büntetőéjét viszont Lukasz Skorupksi kivédte, így Raffaele Palladino csapatáé lett a három pont – sorozatban harmadszor. 2–1

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Bologna–Monza 2–1 (Pobega 33., Bernardeschi 59. – 11-esből, ill. G. Varela 6. – 11-esből)
18.00: Udinese–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
12.30: Como–Venezia (Tv: Match4)
15.00: Frosinone–Torino
15.00: Lazio–Cagliari (Tv: Match4)
18.00: Lecce–Genoa
20.45: Juventus–Napoli – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
18.30: Sassuolo–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4)

 

 

Serie A Bologna Monza
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