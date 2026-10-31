Cutrone kihagyott büntetője döntött, sorozatban harmadszor nyert a Bologna

Gustavo Varela korai büntetőjével még a Monza vezetett a Renato Dall'Arában, de az első félidő derekán Miranda sarokrúgását Tommaso Pobega jó tíz méterről, kapásból lőtte a kapu jobb oldalába. A fordulás után Federico Bernardeschi is értékesített egy tizenegyest, megfordítva a meccset, de a hajrában újabb tizenegyest lőhetett a Monza. Cutrone büntetőéjét viszont Lukasz Skorupksi kivédte, így Raffaele Palladino csapatáé lett a három pont – sorozatban harmadszor. 2–1

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Bologna–Monza 2–1 (Pobega 33., Bernardeschi 59. – 11-esből, ill. G. Varela 6. – 11-esből)

18.00: Udinese–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Internazionale (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

12.30: Como–Venezia (Tv: Match4)

15.00: Frosinone–Torino

15.00: Lazio–Cagliari (Tv: Match4)

18.00: Lecce–Genoa

20.45: Juventus–Napoli – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

18.30: Sassuolo–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4)