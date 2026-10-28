Galéria: így ejtette ki a regnáló bajnokot a ZTE a Magyar Kupában

M. B.M. B.
2026.10.28. 23:27
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
ZTE ETO FC Magyar Kupa MOL Magyar Kupa
Mint ismert, a ZTE FC 3–1-re legyőzte a bajnok ETO FC-t a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában. A találkozót Szabó Miklós fényképezte.
null
fotó 2026.10.28.

Így ejtette ki a ZTE az ETO-t a Magyar Kupából (Fotók: Szabó Miklós)

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
ZALAEGERSZEGI TE FC–ETO FC 3–1 (1–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2238 néző. Vezette: Bogár Gergő (Vígh-Tarsonyi Gergő, Aradi József)
ZTE: Gundel-Takács – Harangi, Peraza, Vera (Penalba, 68.), Calderón – Krevszun, Amato, Kiss B. (Kujovic, 79.) – Richards (Maxsuell, 59.), Alfonso (Matheus Machado, 79.), Marlon (Arthur Henrique, 59.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
ETO: Megyeri – Bennette (Selyem, 82.), Urblík N., Krpics, Stefulj – Huszár (Gavrics, 59.), Élan Ricardo (Bánáti, a szünetben), Agba (Bumba, 74.), Szép – Kulenovic, Djukanovics (Marong, 58.). Vezetőedző: Efraín Juárez
Gólszerző: Alfonso (30.), Penalba (83.), Bumba (90+1. – öngól), ill. Bánáti (70.)
MESTERMÉRLEG
Filipe Celikkaya: – Nagyon jó mérkőzés volt, megérdemeltük a győzelmet. A Győr megtisztelt bennünket azzal, hogy a legjobb csapatával érkezett. De nem ünneplünk, hanem készülünk az MTK elleni bajnokira, mert szükségünk van a pontokra.
Efraín Juárez: – Kiélezett mérkőzés volt, többször eltaláltuk a kapufát, a ZTE viszont jobban koncentrált a döntő pillanatokban. Meg akartuk nyerni a kupát, úgyhogy most nagyon csalódottak vagyunk, gyorsan fel kell dolgoznunk ezt a csapást.

ZTE ETO FC Magyar Kupa MOL Magyar Kupa
Legfrissebb hírek

A PMFC szélsője 50 méteres szóló végén vette be a Kisvárda kapuját – videó

Labdarúgó NB I
2 órája

Elképesztő öngól, a Zalaegerszeg kiejtette a balszerencsés Győrt

Labdarúgó NB I
3 órája

A Pécs négyet rúgva elbúcsúztatta a Kisvárdát, a Puskás Akadémia öngóllal ejtette ki a DVTK-t a kupában

Labdarúgó NB I
4 órája

Robotfűnyírón érkező labda, fellökött labdaszedő – a Csepel–DVSC MK-meccs legjobb képei

Labdarúgó NB I
5 órája

Spéci szurkolói sál, a legpontosabb szabadrúgás – a Ferencváros bicskei kupatovábbjutásának legjobb képei

Labdarúgó NB I
6 órája

Videó: Kocsis véletlenül fellökte ünneplés közben a labdaszedőt, majd nekiadta a mezét

Labdarúgó NB I
7 órája

Ez az első osztályú csapatok rémálma – drámai hajrá után nyert a Debrecen Csepelen

Magyar foci
8 órája

A Loki és a Paks a hajrában, a Szpari a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a Mol Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
9 órája