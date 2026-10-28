Galéria: így ejtette ki a regnáló bajnokot a ZTE a Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

ZALAEGERSZEGI TE FC–ETO FC 3–1 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2238 néző. Vezette: Bogár Gergő (Vígh-Tarsonyi Gergő, Aradi József)

ZTE: Gundel-Takács – Harangi, Peraza, Vera (Penalba, 68.), Calderón – Krevszun, Amato, Kiss B. (Kujovic, 79.) – Richards (Maxsuell, 59.), Alfonso (Matheus Machado, 79.), Marlon (Arthur Henrique, 59.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

ETO: Megyeri – Bennette (Selyem, 82.), Urblík N., Krpics, Stefulj – Huszár (Gavrics, 59.), Élan Ricardo (Bánáti, a szünetben), Agba (Bumba, 74.), Szép – Kulenovic, Djukanovics (Marong, 58.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Alfonso (30.), Penalba (83.), Bumba (90+1. – öngól), ill. Bánáti (70.)

MESTERMÉRLEG

Filipe Celikkaya: – Nagyon jó mérkőzés volt, megérdemeltük a győzelmet. A Győr megtisztelt bennünket azzal, hogy a legjobb csapatával érkezett. De nem ünneplünk, hanem készülünk az MTK elleni bajnokira, mert szükségünk van a pontokra.

Efraín Juárez: – Kiélezett mérkőzés volt, többször eltaláltuk a kapufát, a ZTE viszont jobban koncentrált a döntő pillanatokban. Meg akartuk nyerni a kupát, úgyhogy most nagyon csalódottak vagyunk, gyorsan fel kell dolgoznunk ezt a csapást.