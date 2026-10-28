Sipos Adriánék és Fazekas Gergőék is kiharcolták a továbbjutást a férfi kézilabda BL-ben

Sipos Adrián egy gólt szerzett a Melsungenben, amely 26–26-ot játszott a Vardar vendégeként, ezzel megelőzte a Nantes-ot. A franciák ugyanis 33–27-re kikaptak a Wisla Plock otthonában, melyben Fazekas Gergő három, Szita Zoltán kettő gólt szerzett, míg Ilics Zoran nem volt eredményes.

A C-csoportban a PSG 32–25-re megverte az Aalborgot, így a párizsi csapat jobb egymás elleni mérlegével a dán rivális előtt végezve megnyerte a kvartettet. A középszakasz I. csoportjába csak a Veszprém visz magával négy pontot, a Paris Saint-Germain három, a Melsungen és a Wisla Plock két-két, az Aalborg egy, a Füchse Berlin pedig nulla ponttal kezdi majd a következő etapot, melynek első fordulója november 18–19-én lesz.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

Porto (portugál)–One Veszprém HC 29–34 (15–17)

Csütörtökön játsszák

18.45: Füchse Berlin (német)–Partizan Beograd (szerb)

B-CSOPORT

HC Vardar 1961 (északmacedón)–MT Melsungen (német) 26–26 (14–12)

Orlen Wisla Plock (lengyel)–HBC Nantes (francia) 33–27 (15–13)

C-CSOPORT

RK Celje (szlovén)–HC Zagreb (horvát) 32–38 (16–16)

Paris Saint-Germain (francia)–Aalborg Handbold (dán) 32–25 (15–11)

F-CSOPORT

SC Magdeburg (német)–HC Kriens-Luzern (svájci) 36–29 (18–11)

Industria Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég) 40–35 (19–16)