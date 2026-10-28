Női kosár Ek: csúnya vereségbe szaladt bele Murciában a DVTK

F. Z.F. Z.
2026.10.28. 22:31
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Könnyűnek találtatott a Diósgyőr Spanyolországban (Fotó: FIBA)
Címkék
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Súlyos, 41 pontos vereségbe szaladt bele a Diósgyőr a csoportelső Murcia otthonában a második számú női sorozat 3. fordulójában.

A két veretlen csapat összecsapása az E-csoportban a várakozásokkal ellentétben nem hozott nagy csatát a női Európa-kupa 3. fordulójában, s ennek a DVTK volt az oka. A borsodiak a spanyol Murcia otthonában egyetlen másodpercig sem vezettek, s már a nagyszünetben több mint harminc pontos hátrányba kerültek. Magyar Gergely vezetőedző csapata nem tudta tartani a hazaiak szélvészgyors tempóját, borzasztóan célzott távolról (1/14, 7%), s 19 alkalommal adta el a labdát.

A harmadik negyed volt az egyetlen játékrész, ami kiegyenlített játékot hozott (17–15), de a vége így is súlyos, 41 pontos vereség lett, a piros-fehérek közül egyedül a csapatkapitány, Kányási Veronika jutott tíz pont fölé. 

EURÓPA-KUPA, NŐK, 
E-CSOPORT
3. FORDULÓ
JAIRIS MURCIA (spanyol)–DVTK HUNTHERM 89–48 (29–12, 23–9, 17–15, 20–12)
Murcia, 600 néző. V: Borusas, Urbanovic (litvánok), De Oliveira (portugál)
MURCIA: AYUSO 7/3, Hill 2, BESSOIR 15/9, GIL 10, Mane 5/3. Csere: Alarcon 8/6, PRIETO 12/6, Hobbs 9/3, Lopez, Alsina 10/6, Massey 11. Edző: Bernat Canut Font
DVTK: Aho N. 3, Boros 2, Kányási 11/3, Enabosi 9, Balayera 4. Csere: Smuda 9, Szabó F. 4, Aho T. 2, Telegdy 2, Fárbás Eliza 2. Edző: Magyar Gergely
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 6. p.: 13–4. 8. p.: 20–8. 13. p.: 35–14. 20. p.: 52–21. 23. p.: 54–27. 26. p.: 61–27. 29. p.: 67–33. 32. p.: 72–39. 37. p.: 81–44
MESTERMÉRLEG
Magyar Gergely: – Sajnos bekövetkezett, amitől tartottunk, ezt a sebességet, amit a spanyol csapat képvisel, nem tudtuk, vagy csak időszakosan bírtuk követni mind támadásban, mint védekezésben. Úgy véle, egy jó csapat ellen játszottunk, értékes tapasztalatokat szereztünk, de sokkal több kell ennél tőlünk. Képesek vagyunk erre, csak dolgozni kell érte. 

Csütörtök
19.15: Panatlitikosz (görög)–Brod na Savi (horvát) 
Az állás: 1. Murcia 4 (177–95), 2. DVTK 4 (145–94), 3. Panatlitikosz 2 (89–154), 4. Brod 2 (100–168) 

 

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