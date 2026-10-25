A Bayern München elhozta a három pontot Freiburgból

Az első vasárnapi német élvonalbeli bajnokin a várakozásokkal ellentétben a Hoffenheim akarata érvényesült, ugyan a labdabirtokláson közel egyenrangúan osztoztak a felek, a vendég Bayer kaput eltaláló lövés nélkül hozta le az első félidőt, igaz, a Hoffenheim is csupán kétszer találta el a kaput – cserébe 14-szer próbálkozott lövéssel, Adam Hlozek például a kapufát találta el a félidő hajrájában. A fordulás után a Leverkusen jóval többet birtokolta a labdát, de sokra nem ment vele, kapura gyakorlatilag teljesen veszélytelenül futballoztak Patrik Schickék.

Az első gól az utolsó tíz perc kezdetéhez közeledve érkezett meg: Edmond Tapsoba megrúgta a tizenhatoson belül Fisnik Asllanit, s a videózáshoz már Robert Hartmann szaladt ki – Daniel Siebert játékvezető combsérülése miatt a szünet után cserélt a negyedik játékvezetővel. A megítélt büntetőt pedig Andrej Kramaric váltotta gólra – ez volt a Hoffenheim 1000. találata a Bundesligában –, s a horvát támadó néhány perccel később egy gólpasszt is kiosztott: Alexander Prass duplázta meg a hazai előnyt. A gólszerző aztán mezlevételért megkapta a második sárgáját, így a hazaiak harmadik gólja már emberhátrányban született – Max Moerstedt állította be a 3–0-s végeredményt.

A Hoffenheim január 28-án fogadja a Ferencvárost az Európa-liga-alapszakasz utolsó fordulójában. Az ugyancsak El-főtáblás „gyógyszergyáriak” nyolc veretlen tétmeccs (hét győzelem és egy döntetlen) után szenvedtek ismét vereséget.

A nap másik mérkőzése a tabellán elfoglalt helyezések alapján igazi rangadónak számított: a forduló előtt listavezető Bayern München a harmadik helyen álló Freiburg otthonába látogatott, ám az első negyedóra után hamar kiderült, a Freiburgnak nem sok lapot osztanak a bajorok ezen a napon. Előbb Dayot Upamecano meglepő csatárerényeket villantott, labdaszerzés után óriási lendülettel tört ki a meglepett hazaiak közül a saját tizenhatosán belülről, végigrobogott a pályán, és vérbeli középcsatárokat megszégyenítve fejezte be a támadást – góllal. A Bayern a vezetés birtokában sem állt vissza, továbbra is mezőnyfölényben futballozott, aminek a szünet előtti percekben lett meg az eredménye: Serge Gnabry tört be a tizenhatoson belülre, majd éles szögből a kapuba helyezett, megszerezve 100. gólját a német élvonalban.

A második félidőben valamelyest magához tért a Freiburg, és olykor már az ő játékában is benne volt a gólszerzési lehetőség, ám saját jogon ez nem jött össze neki. A 82. percben ugyan szépítettek a hazaiak, de ehhez kellett a Bayern középpályásának, Tom Bischofnak a segítsége, aki egy oldalról érkező beadást a saját kapujába segített. Az utolsó percekben a hazaiaknak is volt egyenlítési lehetősége, a vendégek pedig Sascha Boey révén előbb lesgólt szereztek, majd a ráadás ötödik percében Michael Olise révén már „igazit” is. A francia szerelte a kezdőkör közeléig kimerészkedő Mio Backhaus kapust, aztán az üres kapuba gurítva beállította a 3–1-es vendégsikert jelentő végeredményt.

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ, VASÁRNAP

Hoffenheim–Bayer Leverkusen 3–0 (Kramaric 79. – 11-esből, Prass 89., Moerstedt 90+6.)

Freiburg–Bayern München 1–3 (Bischof 82. – öngól, ill. Upamecano 16., Gnabry 43., Olise 90+5.)