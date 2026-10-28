Csepeli nosztalgia hajdani kedvencekkel; taotérkép 1407 milliárd forintról

A Nemzeti Sport

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A nagy múltú, ám manapság az NB III-ban szereplő Csepel SC közel járt ahhoz, hogy búcsúztassa az NB I-es DVSC-t a labdarúgó Magyar Kupából. Kétszer is vezetett, még a rendes játékidő leteltekor is előnyben volt, a Loki azonban a ráadásban megfordította a párharcot. A 114 évvel ezelőtt alapított klub az élvonalban négyszer is bajnok volt (1942, 1943, 1948, 1959), ezzel az előkelő nyolcadik helyet foglalja el a rangsorban. Ám a fényes időszakot olyan évek követték, amelyek idővel a felnőttlabdarúgás megszűnéséig vezettek, így meg kell becsülni, hogy a mostani a harmadik idény, amikor újra NB III-as meccseket rendeznek a Béke téri stadionban. Szerda kora délután a fővárosi klub egykori játékosai is bebarangolták a régi sikerek helyszínét, ahol megállt az idő...

Sopronban születtek, de Szombathelyen, az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesületben járták végig a ranglétrát, a Honvédban volt két nagyon jó közös idényük, de egy ideje már ellenfelek a medencében az Ekler testvérek, a nemsokára 26 éves honvédos Bendegúz és a 23 éves BVSC-s Zsombor. A két csapat egy csoportba került az Eurokupában, a csütörtöki nyitányon a BVSC és a Honvéd egymás ellen kezd a Laky uszodában. Bendegúz szerint „pozitívum, hogy két magyar csapat esetleg kéz a kézben juthat tovább az A-csoportból”, és Zsombor is azt mondta, hogy „ha már így adódott, legalább olyan négyesbe kerültünk, amelyben szerintem abszolút lehetséges, hogy mindketten továbbjussunk”.

A Forbes 2026 májusában összegyűjtötte a világ ötven legjobban kereső sportolóját a naptári évben. Ők összesen 4.1 milliárd dollárt (1348 milliárd forint) keresnek, ami ugyan felfoghatatlan összegnek tűnik, nyolc év óta először nem növekedést könyvelhettek el, 4.2 milliárdról csökkent nagyjából százmillió dollárral. Ebből egyébként hárommilliárd dollár a pályán, ringben és egyéb küzdőtéren nyújtott teljesítményért járó fizetés, a többi 1.1 milliárd különböző reklámszerződésekből, megjelenésekből, képi jogokból áll össze. Természetesen Cristiano Ronaldo neve szerepel a lista élén, aki a világ első aktív sportolójaként átlépte a bruttó kétmilliárd dolláros karrierbevételt is. A szaúdi szuperfizetésen túl a diverzifikált CR7-birodalom, a szállodák, a médiabefektetések és a digitális egyeduralom áll a vagyonhalmozás hátterében.

A Miniszterelnökség közzétette az elmúlt évtized taotámogatásainak összefoglalóit, amelyek jó néhány diagramon, térképen, táblázatban és példákon keresztül mutatják be a még élő, de januártól megváltozó sporttámogatási rendszert és szeszélyeit. A bemutatott statisztikák a jóváhagyott támogatásokat, pontosabban a kiadott igazolásokat foglalják össze (1407.9 milliárd forint értékben), a részletes adatokat Szabados Gábor sportközgazdásszal vizsgálta meg a Nemzeti Sport: „Sok meglepetés nem volt ebben, hiszen alapvetően olyan adatokat dolgoztak fel, amelyek eddig is nyilvánosak voltak, de ez még nem a teljes kép. Ezekben az adatokban az sem szerepel, hogy az említett összegeket hogyan és mire használták fel a szövetségek és az egyesületek. Ez egy első lépés a teljes taorendszer átláthatósága felé” – mondta.

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