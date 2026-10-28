A Liverpool tizenegyespárbaj után jutott az angol Ligakupa legjobb nyolc csapata közé

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

LIVERPOOL–CHELSEA 1–1 (1–1) – 11-esekkel 6–5

Liverpool, Anfield, 60 214 néző. Vezette: England

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Gomez, Van Dijk (Jaquet, 72.), R. Araújo, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni (A. Mac Allister, 82.) – Ngumoha (Isak, 82.), McConnell (Wirtz, 59.), Gakpo – Koumas (Barcola, 59.). Menedzser: Andoni Iraola

CHELSEA: Penders – Gusto (Palestra, 68.), Lacroix (Colwill, 45+1.), W. Fofana, Acheampong – Henderson, M. Caicedo (Barco, 68.), Lavia – P. Neto, Welbeck (Emegha, 68.), M. Rogers. Menedzser: Xabi Alonso

Gólszerző: Gakpo (43. – 11-esből), ill. M. Rogers (40. – 11-esből)

2025. február 9-én fordult elő legutóbb olyan, ami a mai napon az Anfielden. Akkor Szoboszlai Dominik nem került be a Liverpool meccskeretébe a Plymouth elleni FA-kupa-mérkőzésen, ma pedig mind ő, mind pedig az azóta a „vörösökhöz” igazolt Kerkez Milos is kimaradt a Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzés meccskeretéből. A két mérkőzés között lejátszott tétmérkőzések mindegyikén volt legalább egy magyar játékos a Pool meccskeretében. A Pool magyarjaival ellentétben lehetőséget kapott Jordan Henderson, aki korábban 12 évig a „vörösök” játékosa volt, de szerdán ellenfélként lépett pályára.

Jordan Henderson 12 évet húzott le Liverpoolban, most a Chelsea játékosaként lépett pályára (Fotó: Getty Images)

Feszült hangulatban kezdődött a találkozó, a játékvezető a 21. percben már a második sárga lapot mutatta fel. Egy perccel többet kellett várni az első lövésre, bár az ecuadori Moisés Caicedo lövése inkább veszélyeztette a szögletzászlót, mint a hazaiak kapuját. A játékrész utolsó perceiben aztán felpörögtek az események. A 38. percben Ryan Gravenberch szabálytalansága utána tizenegyest végezhetett el a Chelsea, Morgan Rogers pedig higgadt ítéletvégrehajtónak bizonyult. Ez volt mindössze a második lövés a mérkőzésen. Négy perc elteltével a hazai javára is büntetőt ítélt a játékvezető, Cody Gakpo szöglete után Wesley Fofana ütött kézzel a labdába. A Liverpool holland támadója is higgadt volt, így döntetlen eredmény mellett vonulhattak az öltözőbe a felek a szünetben.

A második félidőben szerencsére nem kellett sokat várni az első lehetőségre, a 48. percben Rogers lövését védte a hazaiak kapusa. A 61. percben Mike Pendersnek, a Chelsea belga kapusának kellett bravúrt bemutatnia Ronald Araújo közeli fejese után. Miközben mindkét csapat folyamatos cserékkel próbált frissíteni, a hazaiak majdnem megszerezték a vezetést, de a frissen pályára lépő Bradley Barcola lövését is megfogta Penders. A 78. percben a Chelsea részéről is egy csereember veszélyeztetett: az olasz Marco Palestra középtávoli lövését Giorgi Mamardasvili kitornázta a jobb alsó sarok elől.

A rendes játékidő döntetlen eredménnyel zárult (1–1), így az Arsenal és a Manchester City meccseihez hasonlóan itt is következhetett az azonnali tizenegyespárbaj. Hét lövés után a Chelsea hibázott először, majd rögtön a hazaiak is rontottak egyet. A hetedik sorozatban aztán a Liverpool rontott, de Emmanuel Emegha nem tudta lezárni a mérkőzést, Mamardasvili kivédte a lövést. A nyolcadik körben Joe Gomez higgadt volt, Wesley Fofana pedig csúnyán a kapu fölé lőtt. A Liverpool hosszúra nyúlt mérkőzés végén örülhetett a továbbjutásnak. 11-esekkel 6–5