A PMFC szélsője 50 méteres szóló végén vette be a Kisvárda kapuját – videó

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

PÉCSI MFC (NB III)–KISVÁRDA MASTER GOOD 4–2 (3–0)

Pécs, PMFC Stadion, 2000 néző. Vezette: Papp Ádám (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

PMFC: Varasdi – Galacs, Harsányi, Mlinárcsik, Csemer (Kesztyűs M., 87.) – Eckl, Lengyel – Okorie, Babati (Novák Zs., 69.), Hegedűs M. (Németh M., 82.) – Adamcsek (Kóródi, 69.). Vezetőedző: Vas László

KISVÁRDA: Papp Zs. – Osztrovka (Nagy K., a szünetben), Serbecic, Szőr, Chlumecky, Körmendi – Mesanovic, Szikszai (Jordanov, 56.), Herc, T. Balogun (Mbock, 68.) – Novothny (Melnik, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Adamcsek (2.), Hegedűs M. (24.), Babati B. (27.), Okorie (67.), ill. Herc (47.), Melnik (88.)

MESTERMÉRLEG

Vas László: – Az első félidőben nem véletlenül vezettünk hárommal. A szünetben azonban felhívtam a játékosok figyelmét, hogy a továbbjutás még nincsen zsebben, mert a másik oldalon rutinos futballisták is akadnak. A folytatásban is ült a játékunk, ezzel sok embernek szereztünk boldogságot.

Supka Attila: – Számomra teljesen érthetetlen módon nagyon gyenge játékot nyújtottunk, pedig olyan játékosok kaptak lehetőséget, akik korábban kevesebb időt töltöttek a pályán, tehát bizonyíthattak volna, de nem így történt.