A PMFC szélsője 50 méteres szóló végén vette be a Kisvárda kapuját – videó

V. B.V. B.
2026.10.28. 21:52
null
David Okorie gyönyörű gólt lőtt (Fotó: PMFC/Facebook, archív)
Címkék
PMFC Magyar Kupa 4. forduló Pécs gólvideó Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Kisvárda
Mint beszámoltunk róla, az NB III-as PMFC 4–2-re legyőzte az élvonalbeli Kisvárdát a labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában. A pécsiek negyedik gólját a 22 éves amerikai-magyar szélső, David Okorie szerezte, aki 50 méteres szóló végén talált be.

 

Labdarúgó NB I
2 órája

A Pécs négyet rúgva elbúcsúztatta a Kisvárdát, a Puskás Akadémia öngóllal ejtette ki a DVTK-t a kupában

Három gólt szerezve jutott tovább a Kozármisleny és a Sopron is.

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
PÉCSI MFC (NB III)–KISVÁRDA MASTER GOOD 4–2 (3–0)
Pécs, PMFC Stadion, 2000 néző. Vezette: Papp Ádám (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)
PMFC: Varasdi – Galacs, Harsányi, Mlinárcsik, Csemer (Kesztyűs M., 87.) – Eckl, Lengyel – Okorie, Babati (Novák Zs., 69.), Hegedűs M. (Németh M., 82.) – Adamcsek (Kóródi, 69.). Vezetőedző: Vas László
KISVÁRDA: Papp Zs. – Osztrovka (Nagy K., a szünetben), Serbecic, Szőr, Chlumecky, Körmendi – Mesanovic, Szikszai (Jordanov, 56.), Herc, T. Balogun (Mbock, 68.) – Novothny (Melnik, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Adamcsek (2.), Hegedűs M. (24.), Babati B. (27.), Okorie (67.), ill. Herc (47.), Melnik (88.)
MESTERMÉRLEG
Vas László: – Az első félidőben nem véletlenül vezettünk hárommal. A szünetben azonban felhívtam a játékosok figyelmét, hogy a továbbjutás még nincsen zsebben, mert a másik oldalon rutinos futballisták is akadnak. A folytatásban is ült a játékunk, ezzel sok embernek szereztünk boldogságot.
Supka Attila: – Számomra teljesen érthetetlen módon nagyon gyenge játékot nyújtottunk, pedig olyan játékosok kaptak lehetőséget, akik korábban kevesebb időt töltöttek a pályán, tehát bizonyíthattak volna, de nem így történt.

 

PMFC Magyar Kupa 4. forduló Pécs gólvideó Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Kisvárda
Legfrissebb hírek

Elképesztő öngól, a Zalaegerszeg kiejtette a balszerencsés Győrt

Labdarúgó NB I
1 órája

A Pécs négyet rúgva elbúcsúztatta a Kisvárdát, a Puskás Akadémia öngóllal ejtette ki a DVTK-t a kupában

Labdarúgó NB I
2 órája

Robotfűnyírón érkező labda, fellökött labdaszedő – a Csepel–DVSC MK-meccs legjobb képei

Labdarúgó NB I
3 órája

Spéci szurkolói sál, a legpontosabb szabadrúgás – a Ferencváros bicskei kupatovábbjutásának legjobb képei

Labdarúgó NB I
4 órája

Videó: Kocsis véletlenül fellökte ünneplés közben a labdaszedőt, majd nekiadta a mezét

Labdarúgó NB I
6 órája

A Loki és a Paks a hajrában, a Szpari a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a Mol Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
7 órája

Király Patrik gyönyörű gólt szerzett, de simán továbbjutott a Ferencváros

Labdarúgó NB I
8 órája

A kupaarany emléke is hajtja előre a diósgyőrieket

Labdarúgó NB I
13 órája