Megvan a Ferencváros új elnöksége, Kubatov Gábor maradt az elnök

Az elnökségi tagjelöltek a hírek szerint a Népligetben ebédeltek, tehát villáminterjúkra már nem volt lehetőség az érintettekkel. Néhány Baráti Kör-tagot, „mezei” drukkert vagy a gyerekét edzésre szállító népszerű rádióst, Cookyt azért mikrofonvégre kaptak a stábok, hasonlóan a Ferenczvárosi C-közép Facebook-oldalt szerkesztő Németh Zoltán Lajoshoz. Már a kezdés előtt kiszivárgott az információ, hogy Sas Sándor paralimpikon visszalépett az elnökségi posztra kandidálók közül, így 10 ember maradt a kilenc helyre. Ez még mindig azt vetítette előre, hogy titkos szavazásra lesz szükség.

De még nem 16 órától, Kubatov Gábor ugyanis bejelentette, hogy amint várható volt, az eredeti időpontban nem bizonyult határozatképesnek a közgyűlés, hiszen az 1935 klubtagból (657 fő regisztrált egyébként) 79-en jelentek meg, ami könnyen kiszámolható, hogy az ötvenszázalékos részvétel közelében sem volt. A 17 órára meghirdetett második felvonásról (erre az időpontra szólt a szurkolói regisztrációs jegy is, amellyel lapunk képviseltette magát az eseményen) viszont előre lehetett tudni, hogy a megjelentekre tekintet nélkül határozatképes lesz. Ennek fényében gyülekezni kezdtek a Fradi jelenlegi és korábbi sportolói, edzői, vezetői, tagsági díjat fizető szurkolói (a pártolói tagok nem szavazhattak). Folyamatosan újabb és újabb székeket kellett behozni, a könyöklők pedig egyre hátrébb kerültek. Aztán 16.50-kor a nagyobb reflektorokat is felkapcsolták, és labdarúgók is érkeztek, jelesül Bagi Ádám, Dibusz Dénes és Kristoffer Zachariassen, majd sorban a többiek. A lelátón feltűnt néhány társával Hamberger Ádám, a Green Monsters szurkolói csoport vezetője, a tábor előénekese.

17.10-kor kezdődött az érdemi rész, az addig hátrébb kedélyesen beszélgető Sike András elnökségi tagjelöltet a Fradi Múzeumot vezető Tobak Csaba az első sorba kísérte, és máris a lovak közé lehetett csapni, első körben mindenkit le kellett ültetni. A Fradi-induló dallamaira felálltak a résztvevők, majd következett a Himnusz, 417 rendes és kilenc pártoló tag regisztrált ekkorra. Kubatov Gábor a 2010-es bemutatkozó beszéde felolvasásával kezdte el a közgyűlést, azóta minden tekintetben megismerhette a Fradi-család. Rend lett, és lett siker, hangsúlyozta, majd köszönetet mondott, hogy ilyen hosszú időn át szolgálhatta a klubot. Kiemelte, hogy a labdarúgócsapatot Európa 36. legjobbjaként jegyzik, miközben 300-on túlról indultak, ezt taps fogadta. Az eredmények felsorolása következett, foci, férfi és női vízilabda, női kézilabda, jégkorong, továbbá 31 Európa-bajnoki, 24 világbajnoki és két olimpiai arany. Négyezer sportolója van az FTC-nek, nincs szükség reklámra ahhoz, hogy a gyerekek a klubot válasszák, bőrszín, vallás nem számít, csupán a teljesítmény, emelte ki. Kubatov Gábor kijelentette, kétmillió ember szorít a Ferencváros sikereiért, majd kilátásba helyezte, nehéz idők jönnek. Most tapasztalatra van szükség, ezért szeretné továbbra is szolgálni a Fradit. Hozzátette, minden döntésénél az vezérli, hogy ott fent majd ne kelljen magyarázkodnia emiatt.

A tisztségviselők megválasztása után (Tallár Ákos volt a levezető elnök) egyszer csak eljutottunk az érdekes részhez, az elnökség megválasztásához. Sherlocki logikával rájöttünk, hogy lesz egy kakukktojás, méghozzá Hidasi Gábor, a női jégkorongozók csapatvezetője, aki rövid, háromperces bemutatkozásra jelentkezett. Elmondta, hogy gyerekkora óta a Ferencvárosban él, és azt is, hogy sokáig vívódott, elinduljon-e az elnökségi posztért. Az önkormányzatban is dolgozik, emellett tevékeny részt vállalt abban, hogy újraindult a női jégkorong az FTC-nél, és fontosnak tartaná, hogy a fiataloknak át tudják adni a Fradi-életérzést.

A többi jelöltet ugyanis az egyedüli elnökjelölt, Kubatov Gábor mutatta be, egyértelműsítve, kik alkotják a csapatát: a jelenlegi elnökségből Rákosi Gyula, Kökény Beatrix, Sike András és Springer Miklós; Bánki József, Lipcsei Péter, Füredi Annamária és Kucsera Gábor. A felügyelőbizottsági poszt öt helyére öt jelölt volt, Balczó Gábor, Bácskai János, Kassai György, Kerényi Botond és Rieb György, így ott nem kellett különösebben izgulni.

A tagok az urnákba dobták szavazólapjaikat, ez fél órát vett igénybe, jöhetett a számolás, miközben 220-ra csökkent a közgyűlés létszáma. Szünet következett, végeláthatatlanul hosszú – a csarnok kezdett kiürülni, a büfében elfogytak a szendvicsek, a legfanatikusabb szurkolók egy része is feladta. 21 óra 11 perckor Tallár Ákos bejelentette a végeredményt: Kubatov Gábor 356, Rákosi Gyula 357, Kökény Beatrix 374, Bánki József 343, Sike András 359, Füredi Annamária 306, Lipcsei Péter 353, Kucsera Gábor 332, Springer Miklós 343, Hidasi Gábor 127 voksot kapott – utóbbi nem került be a kilenctagú elnökségbe, a többiek igen, és a felügyelőbizottsági pozíció öt jelöltje is megkapta a szükséges voksmennyiséget.

Nem sokkal fél tíz után Kubatov Gábor a közösségi oldalán bejelentette, hogy az elnökség négyéves időszakra újra őt választotta meg a Ferencváros elnökének.