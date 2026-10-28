Magyarjai nélkül kapott ki a Görög Kupában az AEK Athén

Vitális Milánt pihentette a szakmai stáb, Varga Barnabás pedig végig a kispadon ült, vélhetően mindketten jelentős szerepet kapnak a közelgő nagy meccseken. Az athéni gárda vasárnap bajnoki rangadót játszik a Panathinaikosszal, szerdán pedig a Real Madridot fogadja a Bajnokok Ligájában.

Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor végigjátszotta a cseh Sparta Praha Baník Ostrava elleni mérkőzését – csapatuk 2–0-ra kikapott, így az kiesett a Cseh Kupából.

LÉGIÓSAINK SZERDAI TELJESÍTMÉNYE

ANGLIA

Ligakupa, nyolcaddöntő

Bournemouth–Aston Villa 3–0

Bournemouth: Tóth Alex sérült.

Liverpool–Chelsea 1–1 – tizenegyesekkel: 6–5

Liverpool: Kerkez Milos nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik sérült.

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, nyolcaddöntő

Bregenz–Salzburg 2–3

Salzburg: Redzic Damir sérült.

CSEHORSZÁG

Mol Cseh Kupa, nyolcaddöntő

Sparta Praha–Baník Ostrava 0–2

Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor végig a pályán volt.

GÖRÖGORSZÁG

Görög Kupa, alapszakasz

PAOK–AEK Athén 2–1

AEK Athén: Varga Barnabás a kispadon ült, Vitális Milán nem volt a keretben.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, 2. forduló

Jeddeloh–Hertha BSC 0–2

Hertha: Dárdai Márton sérült.

Freiburg–Wolfsburg 3–2

Wolfsburg: Dárdai Bence a 81. percben állt be.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Minerul Lupeni–Poli Temesvár 1–1

Temesvár: Huszti András nem volt a keretben.

SZERBIA

Szerb Kupa, 2. forduló

Szloven Ruma–Vojvodina 1–0

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Kassa–Dunaszerdahelyi AC 0–1

DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta Lendva–Aluminij 0–0

Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, a 72. percben sárga lapot kapott, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyást a 82. percben lecserélték.