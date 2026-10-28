Magyarjai nélkül kapott ki a Görög Kupában az AEK Athén

Vitális Milánt pihentette a szakmai stáb, Varga Barnabás pedig végig a kispadon ült, vélhetően mindketten jelentős szerepet kapnak a közelgő nagy meccseken. Az athéni gárda vasárnap bajnoki rangadót játszik a Panathinaikosszal, szerdán pedig a Real Madridot fogadja a Bajnokok Ligájában.
Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor végigjátszotta a cseh Sparta Praha Baník Ostrava elleni mérkőzését – csapatuk 2–0-ra kikapott, így az kiesett a Cseh Kupából.
LÉGIÓSAINK SZERDAI TELJESÍTMÉNYE
ANGLIA
Ligakupa, nyolcaddöntő
Bournemouth–Aston Villa 3–0
Bournemouth: Tóth Alex sérült.
Liverpool–Chelsea 1–1 – tizenegyesekkel: 6–5
Liverpool: Kerkez Milos nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik sérült.
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, nyolcaddöntő
Bregenz–Salzburg 2–3
Salzburg: Redzic Damir sérült.
CSEHORSZÁG
Mol Cseh Kupa, nyolcaddöntő
Sparta Praha–Baník Ostrava 0–2
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor végig a pályán volt.
GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
PAOK–AEK Athén 2–1
AEK Athén: Varga Barnabás a kispadon ült, Vitális Milán nem volt a keretben.
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 2. forduló
Jeddeloh–Hertha BSC 0–2
Hertha: Dárdai Márton sérült.
Freiburg–Wolfsburg 3–2
Wolfsburg: Dárdai Bence a 81. percben állt be.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Minerul Lupeni–Poli Temesvár 1–1
Temesvár: Huszti András nem volt a keretben.
SZERBIA
Szerb Kupa, 2. forduló
Szloven Ruma–Vojvodina 1–0
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Kassa–Dunaszerdahelyi AC 0–1
DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Nafta Lendva–Aluminij 0–0
Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, a 72. percben sárga lapot kapott, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyást a 82. percben lecserélték.