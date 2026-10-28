Mesterházy Milán egy győzelemre a főtáblától a magyar nyílt tollaslabda-bajnokságon

A Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban zajló viadalon Mesterházy – a torna eredményközlő oldala alapján – előbb a német Milan Zeisig ellen nyert 2–1-re, majd a szlovák Andrej Suchynál bizonyult jobbnak 2–0-ra. A magyar tollaslabdázó csütörtökön a dán Alexander Ringbaek ellen játszik a főtáblára jutásért.

A magyarok közül a férfiaknál Ágai Zénó és Kereszti Zoltán a második, Tóth Kristóf a harmadik körben búcsúzott, párosban Palkovics Péter és Tóth Barnabás sikerrel vette az első akadályt. A nőknél Szabó Zsófi az első fordulóban alulmaradt dán riválisával szemben.