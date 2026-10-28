Női röplabda: magabiztos újpesti siker idegenben a Challenge-kupában

Bár a meccs első pontját az újpestiek szerezték, a házigazdák gyorsan fordítottak, és 6:6 után egy ötpontos sorozattal meg is léptek. Mielőtt azonban bárki megijedhetett volna, a lilák egy hatossal válaszoltak, majd hárompontos előnyt harcoltak ki. A végjátékban így is 21:21 volt az állás, de a magyar csapat ekkor megint beindult és ebben a szettben már nem is engedett több pontot a házigazdáknak (21:25).

A második felvonás kiegyensúlyozott játékot hozott, 15:14-nél még minimális volt a különbség, ám ekkor 5:2-es sorozatot produkáltak a hazaiak, s az így kialakult négypontos előnyt már meg is tudták tartani (25:21). Ezzel viszont sikerült megcincálniuk az oroszlán bajszát, mert a lilák négy ponttal kezdték a harmadik játszmát, és bár innen még vissza tudtak zárkózni a svájciak, azonban a vendégek hétpontos sorozatára már nem volt válaszuk (16:25).

A negyedik játszmát viszont a svájciak kezdték 4:0-val, igaz, erre megint kaptak egy hatost. Ezt követően igazi adok-kapok zajlott a pályán, felváltva vezettek a csapatok, de szerencsére 14:12 után megint újpesti percek következtek: újabb hatos sorozat után már magabiztosan tartották előnyüket a lilák és a végén három mérkőzéslabdához jutottak és már az elsőt ki is használták (21:25), ezzel pedig magabiztosan várhatják a jövő szerdai, újpesti visszavágót. A meccs legeredményesebb játékosa a fővárosiak orosz légiósa, Diana Akopova lett 21 ponttal, de mindenképpen ki kell emelni Nacsa-Pekárik Eszter hét blokkját is.

NŐI RÖPLABDA CHALLENGE-KUPA

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

KANTI SCHAFFHAUSEN (svájci)–ÚJPESTI TE 1:3 (–21, 21, –16, –21)

Schaffhausen, 862 néző. V: Gore (angol), Tanti (máltai)

SCHAFFHAUSEN: Cole 8, PALM 18, Milosic 8, SOERENSEN 15, Werkmeister 10, Hartig 5. Csere: Schnegg, Loffreda (liberók), Giroud, Herzog, Grysak. Edző: Nicki Neubauer

UTE: Szerényi 3, Szlavcseva 5, AKOPOVA 21, NACSA-PEKÁRIK 14, MILJEVICS 16, Cruz 14. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Avdyli, Jordanova 1, Piros. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:2, 5:5, 11:6, 12:14, 14:17, 18:18, 19:21, 21:21, 24:12. 2. játszma: 3:1, 6:6, 10:6, 13:11, 15:14, 20:16, 22:20, 23:21. 3. játszma: 0:4, 4:5, 7:9, 8:13, 12:15, 12:23, 16:24. 4. játszma: 4:0, 4:6, 7:6, 9:11, 14:12, 14:18, 16:22, 21:24