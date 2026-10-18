A Leverkusen elvette a Freiburg veretlenségét; továbbra sincs pontja a Mönchengladbachnak

Bayer Leverkusen–Freiburg 2–1

A 14. perc elején Philipp Treu passzából Derry Scherhant talált be a kapus lábai között, ezzel a vendégek kerültek előnybe, de hamar jött az egyenlítés. Patrik Schick sarokkal készítette le a labdát, Ibrahim Maza pedig jobb külsővel a jobb alsóba lőtt 11 méterről. A mérkőzés hajrájának elején Maza visszaadta a gólpasszt Patrik Schicknek, a 24-szeres algériai válogatott becsapott két védőt a sarokban, majd remekül centerezett jobbról, a 30 éves cseh csatár pedig a kapu közepébe passzolt hat méterről. A Bayer Leverkusen zsinórban az ötödik tétmérkőzését nyerte meg, és pontszámban beérte az eddig veretlen Freiburgot.

Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim 1–2

A 11. percben Alexander Prass bepasszára Bambasé Conté érkezett, és 12 méterről a bal alsóba lőtt. A második félidő elején egyenlítettek a hazaiak, a 17 éves Wael Mohya 12 méterről tekert a kapu bal oldalába. Azonban ismét pont nélkül maradt a Mönchengladbach, miután öt perccel később Alexander Prass megszerezte a győztes gólt a Hoffenheimnek – az osztrák válogatott középpályás 10 méterről kilőtte a bal alsót.

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–Freiburg 2–1 (Maza 19., Schick 76., ill. Scherhant 14.)

Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim 1–2 (Mohya 49., ill. Conté 11., Prass 54.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Bayern München–RB Leipzig 6–1 (L. Díaz 12., 47., 69., Pavlovic 26., Olise 34., Kane 53., ill. Makszimovics 90+2.)

Union Berlin–Borussia Dortmund 0–0

Schalke–Mainz 0–1 (Tietz 24.)

Hamburger SV–VfB Stuttgart 1–0 (Muheim 88.)

Elversberg–Augsburg 4–3 (Petkov 4., Günther 7., Rohr 28., Schmahl 89., ill. Rieder 45+9. – 11-esből, Gregoritsch 76. – 11-esből, Kömür 90.)

Werder Bremen–Paderborn 2–2 (Füllkrug 59., 65. – a másodikat 11-esből, ill. Marino 18., Tigges 30.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 1–0 (Ebnoutalib 77.)