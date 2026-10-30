Dupla Tízes: Kane megérdemelte, de Olisét meglopták?

2026.10.30. 20:01
Címkék
D10 Dupla Tízes Michael Olise Harry Kane
A Dupla Tízes futballpodcast legfrissebb részében kibeszéltük az Aranylabda-gálát, de már a rangadók hétvégéjét is felvezettük.

 

D10 Dupla Tízes Michael Olise Harry Kane
Legfrissebb hírek

A Livornónak megvolt az esélye, hogy szerződtesse Harry Kane-t – nem őt választották

Minden más foci
7 órája

Véletlenül megy jó helyre? – Cselőtei Márk publicisztikája

Minden más foci
21 órája

„Minden egyéni díját odaadná egy angol válogatott trófeáért” – az angol szakíró Harry Kane-ről

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:55

Nagy vesztesből aranylabdás; Szabó István csapat helyett házat épít

E-újság
2026.10.27. 23:50

Aranylabdás példakép – Mohai Dominik jegyzete

Angol labdarúgás
2026.10.27. 23:28

Kíméletlen befejezés, középpályásokat megszégyenítő passzjáték – ezért lett Harry Kane 2026 aranylabdása

Minden más foci
2026.10.27. 16:26

A Leyton, a Millwall és a Norwich is büszkén gratulált Kane Aranylabdájához

Angol labdarúgás
2026.10.27. 13:40

Hódító király, aki már nincs elátkozva – nemzetközi lapszemle az aranylabdás Kane-ről

Minden más foci
2026.10.27. 09:15