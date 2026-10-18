Nemzeti Sportrádió

„Teljes kudarc” – komoly beszélgetésekre készülnek Lipcsében a müncheni kiütéses vereség után

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.10.18. 09:44
Willi Orbán (középen) is tehetetlen volt a Bayern-játékosokkal szemben (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Marcel Schäfer RB Leipzig Bundesliga Martín Demichelis Willi Orbán
Ahogy beszámoltunk róla, az RB Leipzig 6–1-es vereséget szenvedett a Bayern München vendégeként a német labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján.
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A magyar válogatott játékos végig a pályán volt, de csapatának esélye sem volt a rekordbajnok otthonában. Luis Diaz 69 perc alatt triplázott.

A Bayern München gálázott az RB Leipzig ellen, a 69. percben már 6–0-t mutatott az eredményjelző, Luis Díaz triplázott. A végén szépítettek a lipcseiek, de a kiütéses vereséget így sem úszták meg.

„Minden tekintetben felülmúltak minket, ez teljes kudarc volt a részünkről. Az, hogy kikapunk Münchenben, benne van a pakliban, nem velünk történt meg ez először. De ennyire simán... Erről nagyon komoly beszélgetést kell folytatnunk” – kesergett Marcel Schäfer sportigazgató. 

Martín Demichelis vezetőedző is természetesen csalódott volt.

„Mit is mondhatnék egy ilyen súlyos vereség után? Természetesen nincs jókedv az öltözőben, ami érthető. Az Allianzban ki lehet kapni, de nem így. A lehető leggyorsabban fel kell dolgoznunk ezt a vereséget, és előre kell tekintenünk. Tartozunk egy bocsánatkéréssel a szurkolóknak, akik elkísértek minket.”

Willi Orbán már előre tekintett, hiszen szerdán a Real Madrid otthonában lép pályára a lipcsei csapat a BL-ben.

„Az egy másik mérkőzés, egy másik sorozat, megfelelően fel kell rá készülnünk. Ott nincs veszítenivalónk, de nem vagyunk esélytelenek. Azzal a céllal utazunk Madridba, hogy mindent kiadjunk magunkból.” 

NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
Bayern München–RB Leipzig 6–1 (L. Diaz 12., 47., 69., Pavlovic 26., Olise 34., Kane 53., ill. Makszimovics 90+2.)
KORÁBBAN
Union Berlin–Borussia Dortmund 0–0
Schalke–Mainz 0–1 (Tietz 24.)
Hamburger SV–VfB Stuttgart 1–0 (Muheim 88.)
Elversberg–Augsburg 4–3 (Petkov 4., Günther 7., Rohr 28., Schmahl 89., ill. Rieder 45+9. – 11-esből, Gregoritsch 76. – 11-esből, Kömür 90.)
Werder Bremen–Paderborn 2–2 (Marino 18., Tigges 30., ill. Füllkrug 59., 65. – a másodikat 11-esből)

Vasárnap
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg
17.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim
Pénteken
Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 1–0 (Ebnoutalib 77.)

 

 

Bayern München Marcel Schäfer RB Leipzig Bundesliga Martín Demichelis Willi Orbán
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