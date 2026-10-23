Bundesliga: a telefonhasználat visszaszorítását szorgalmazza a Dortmund

A klub dedikált mezeket és ajándékkártyákat kínál azoknak, akik – szombattól, az Eintracht Frankfurt elleni hazai mérkőzéstől kezdve – olyan okostelefonos alkalmazást használnak, amely méri, milyen gyakran oldják fel készüléküket a stadionban.

A Borussia indoklása szerint egyre több szurkolót zavar a lelátón a többiek fotózása, élő közvetítése és egyéb közösségimédia-használata.

„Ha több mint 81 ezer ember a stadionban együtt énekel, szurkol, és egy emberként lélegzetvisszafojtva figyel, az az itt és most megismételhetetlen élménye” – fogalmazott Carsten Cramer ügyvezető igazgató.

Az alkalmazásban pontokat lehet gyűjteni: minél kevesebbet nyúl valaki a telefonjához, annál több pontot kap – a legtöbb pontot gyűjtők nyereményekben részesülnek -, de minden egyes képernyőfeloldás pontlevonással jár. Mindez önkéntes alapon működik, tehát a klub nem tiltja meg a szurkolóknak a telefonhasználatot.

A dortmundiak kezdeményezése nem egyedülálló, több helyen is igyekeznek visszaszorítani a közösségi médiás tartalomgyártás térnyerését, ami elrontja a stadionokban uralkodó hangulatot.

A másodosztályú Hertha BSC a hónap elején jelentette be, hogy mérkőzésein megtiltja a „kereskedelmi célú, bevételszerzésre irányuló” videófelvételek készítését, de a szurkolóinak továbbra is engedélyezi, hogy saját használatra fotókat és videókat készítsenek. Augusztusban hasonló szabályt vezetett be a Dynamo Dresden is.

Ami a futballistákat illeti, Niko Kovac, a Borussia Dortmund vezetőedzője elmondta, hogy a meccsek előtti közös étkezések során már most is tilos a telefonhasználat, az viszont nem zavarja, hogy az öltözőben és a csapatbuszon a játékosok „telefonoznak” vagy fejhallgatót viselnek.

„A srácok már elég érettek ahhoz, hogy maguk döntsék el, mire van szükségük a felkészüléshez, bár szerintem mindannyian tölthetnénk egy kicsit kevesebb időt a telefonunk bámulásával. Ha ezt csökkentjük, jobban tudunk majd más dolgokra koncentrálni” – magyarázta.