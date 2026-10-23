Nemzeti Sportrádió

Győzött Stuttgartban, és megúszta a blamát a Gladbach

H. Á.H. Á.
2026.10.23. 22:25
null
Óriási ünneplést csapott a vendégek kispadja a lefújás után (Fotó: Getty Images)
Címkék
VfB Stuttgart Bundesliga Borussia Mönchangladbach
A Bundesliga 7. fordulójának első, péntek esti mérkőzésén a Borussia Mönchengladbach 3–2-re győzött a VfB Stuttgart vendégeként, ezzel megszerezte első bajnoki győzelmét ebben az idényben.

Hat vereség után először nyert az idényben a Borussia Mönchengladbach, amely 3–2-re győzött Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának pénteki, nyitó mérkőzésén.

Újabb kudarc esetén a Mönchengladbach lett volna a Bundesliga történetének első csapata, amely elveszíti az idény első hét meccsét. Korábban a Fortuna Düsseldorf (1991–1992), a Mainz (2020–2021) és a Bochum (2022–2023) is a hetedik mérkőzésén szerezte meg első pontját, ahogyan most a Borussia is tette.

Pedig úgy indult, hogy a Gladbach nem ússza meg a történelemírást, mert Ermedin Demirovic már az ötödik percben vezetéshez juttatta a svábokat. A Gladbach azonban még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidő első bő húsz percében újabb két gólt szerzett, így lényegében el is dőlt a meccs, még úgyis, hogy a stuttgartiak bosnyák támadója második gólja után az utolsó percek izgalmassá váltak. A Mönchengladbach 3–2-es győzelmével elkerülte a történelmi vereséget.

NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
VfB Stuttgart–Mönchengladbach 2–3 (Demirovic 5., 83., ill. Scally 38., Machino 51., Mohya 66.)

 

 

VfB Stuttgart Bundesliga Borussia Mönchangladbach
Legfrissebb hírek

Mentőhelikopter a Bayern edzőközpontjánál, Kompanyt kórházba kellett vinni

Német labdarúgás
5 órája

Bundesliga: a telefonhasználat visszaszorítását szorgalmazza a Dortmund

Német labdarúgás
6 órája

A Leverkusen elvette a Freiburg veretlenségét; továbbra sincs pontja a Mönchengladbachnak

Német labdarúgás
2026.10.18. 19:42

„Teljes kudarc” – komoly beszélgetésekre készülnek Lipcsében a müncheni kiütéses vereség után

Német labdarúgás
2026.10.18. 09:44

Gombócból is sok: fél tucat gólt rámolt be a Bayern Willi Orbánék kapujába

Német labdarúgás
2026.10.17. 20:28

Schäferék értékes pontot szereztek a Dortmund ellen

Német labdarúgás
2026.10.17. 17:38

Bundesliga: megvan a Frankfurt első hazai győzelme ebben az idényben

Német labdarúgás
2026.10.16. 22:37

Varga Barnabás visszatért, de kikapott az AEK a Sahtartól

Bajnokok Ligája
2026.10.14. 23:06