Győzött Stuttgartban, és megúszta a blamát a Gladbach

Hat vereség után először nyert az idényben a Borussia Mönchengladbach, amely 3–2-re győzött Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának pénteki, nyitó mérkőzésén.

Újabb kudarc esetén a Mönchengladbach lett volna a Bundesliga történetének első csapata, amely elveszíti az idény első hét meccsét. Korábban a Fortuna Düsseldorf (1991–1992), a Mainz (2020–2021) és a Bochum (2022–2023) is a hetedik mérkőzésén szerezte meg első pontját, ahogyan most a Borussia is tette.

Pedig úgy indult, hogy a Gladbach nem ússza meg a történelemírást, mert Ermedin Demirovic már az ötödik percben vezetéshez juttatta a svábokat. A Gladbach azonban még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidő első bő húsz percében újabb két gólt szerzett, így lényegében el is dőlt a meccs, még úgyis, hogy a stuttgartiak bosnyák támadója második gólja után az utolsó percek izgalmassá váltak. A Mönchengladbach 3–2-es győzelmével elkerülte a történelmi vereséget.

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

VfB Stuttgart–Mönchengladbach 2–3 (Demirovic 5., 83., ill. Scally 38., Machino 51., Mohya 66.)