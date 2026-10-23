Mentőhelikopter a Bayern edzőközpontjánál, Kompanyt kórházba kellett vinni

A lap azt írja, a 40 éves edző múlt héten vírusfertőzés miatt gyengélkedett, és az RB Leipzig ellen 6–1-re megnyert bajnoki szünetében, valamint a mérkőzés után is le kellett dőlnie. A hétfői edzést ki is hagyta, s a csapat egyik orvosa, dr. Roland Schmidt alaposan megvizsgálta, melyet követően a keddi tréninget sem tudta megtartani Vincent Kompany, majd az Arsenal elleni BL-mérkőzést (2–2) megelőző sajtótájékoztatón is asszisztensedzője, Aaron Danks helyettesítette.

Ennek ellenére Kompany meccselt szerdán az „ágyúsok” ellen, de ezek szerint az állapota mégsem javult. A Bild szerint pénteken mentőhelikopter érkezett a Bayern edzőközpontjához, ahonnan a belga trénert egy müncheni kórházba szállították. A német Sky Sport úgy tudja, a felnőttcsapat pénteki edzése után Kompany megtekintette az U23-asok tréningjét, közben összeesett, s ezt követően kellett mentőt riasztani hozzá 15.54-kor.

A Het Nieuwsblad hozzáteszi, úgy tudni, az edző állapota jelenleg stabil. A belga lap emellett megemlítette, hogy a korábbi csípősérülése folytán visszamaradt hegszövet miatt Kompany az elmúlt időszakban nehézségekkel küzdött lépcsőzéskor, amin csak rontott a vírusfertőzés.

Klubja 18.15-kor közleményt adott ki, melyben megerősítette a sajtóban megjelent híreket. Mint a Bayern München honlapján szerepel, Kompany jelenleg orvosi megfigyelés alatt áll, s a csapat edzésein és mérkőzésein további értesítésig a szakmai stáb többi tagja irányít.

„Vincent Kompany egészsége a legfontosabb számunkra – nyilatkozta Max Eberl, a bajorok sportigazgatója. – Minden tőlünk telhetőt megteszünk a klubnál a mielőbbi felépülése érdekében. Vinnie megkap minden orvosi ellátást és segítséget, valamint annyi időt, amennyire csak szüksége van. Szakmai stábjának tagjai – akik a teljes bizalmunkat élvezik – veszik át a feladatait. A Bayernnél mindenki gyors felépülést kíván Vinnie-nek.”