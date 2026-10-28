Férfi kosár NB I: a Falco 26 pontos különbséggel nyerte meg a vasi klasszikust

Az eddig egy bajnokit megnyerő és a hibátlan csapott össze a férfibajnokság idénybeli első vasi klasszikusán, a Körmend–Falco meccsen, amely éppen ezért nem számított rangadónak és nem is lett az. A címvédő szombathelyiekre ugyan ráijesztett az eddigi öt meccséből csupán egyet megnyerő házigazda, amely 9–2-vel rajtolt, ám ezután a vendégek gyakorlatilag szétdobták és a játék minden elemében felülmúlták a pályaválasztót.

A meccsen 50 százalékkal triplázó sárga-feketék legjobbja a brit Patrick Whelan lett, a Falco hátvédje 29 ponttal, kilencből hat jó hárompontossal tűnt ki a mezőnyből.

A forduló előtt egymást követően háromszor nyerő újonc Fót sokáig tartotta a tempót Pakson, de végül a szombathelyiek mellett hibátlan ASE Benke Szilárd (25 pont) vezetésével magabiztosan nyert és tartja a lépést a címvédővel.

Az Alba a Szeged ellen javított a Honvéd elleni kudarcot követően, míg Debrecenben a nyeretlenek csatáját a 29 percig előnyben lévő Kecskemét vesztette el, így továbbra sincs még győzelme.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

ALBA FEHÉRVÁR–DÉLÚT-SZTE-SZEDEÁK 93–64 (23–25, 22–10, 27–16, 21–13)

Székesfehérvár, 1000 néző. V: Cziffra, Major, Kapusi.

ALBA: PONGÓ M. 14/6, VOJVODA 17/9, TAKÁCS M. 6/6, Szubotics 7/3, VUJICS 16. Csere: Filipovic S. 2, Scott 2, MELEG 16, Major, Maddox 11/9, Takács Zs. 2, Párkányi. Edző: Zlatko Jovanovic.

SZEGED: KERPEL-FRONIUS 10/6, Wright 5/3, Nagy S. 8/6, TURNER 17, Glisics 7. Csere: Drenovac 2, Szentkuti 2, Antalics 6, Halasy 1, Papp B. 3/3, Kiss-Leizer 3/3, Mészáros T. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 5. p.: 11–10. 8. p.: 16–14. 12. p.: 27–27. 15. p.: 31–30. 18. p.: 40–33. 22. p.: 48–37. 25. p.: 58–40. 28. p.: 67–48. 32. p.: 72–53. 35. p.: 83–56. 38. p.: 89–59

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovic: - Elismerésem a Szeged csapatának, Mandics barátomnak. Az első öt mérkőzésen a szegediek megmutatták, hogy nagyon kemény és jó csapat. Úgy készültünk erre a mérkőzésre, mint egy bajnoki döntőre, és sikerült is szerencsére nyerni. Az első öt meccsen, aki szerette volna, hogy felmenjen a vérnyomása, ahhoz minket kellett néznie. Megjártuk a magasságokat, és voltunk a mélységekben is, eléggé hullámzott a játékunk. Ezt az intenzitást tartani kell, mert csak így tudunk stabilan, konzisztensen játszani a továbbiakban. Minden tekintetben ez volt a legkiegyensúlyozottabb mérkőzésünk eddig.

Andjelko Mandics: - Jobb volt nálunk fizikálisan az Alba, az első félidőt még bírtuk, a másodikat viszont nem. Elvesztettük a lepattanó csatát, a szünet után puhán játszottunk, folytatásban sokkal jobb teljesítményre lesz szükség.

ATOMERŐMŰ SE–PHOENIX FÓTI TIGRISEK 108–85 (25–23, 30–16, 26–33, 27–13)

Paks 1000 néző. V: Kapitány, Kovács N. J., Téczely.

PAKS: CHANDLER 25/9, Eilingsfeld 8, Krivacevic 7, JOSEPH 9/3, BENKE 25/6. Csere: RÉVÉSZ 12, HALMAI 11/9, Daniels 6/3, Géringer 3/3, Merkl, Nagy 2. Edző: Ivica Skelin

FÓT: MITCHELL 22/6, Kinney 2, ARMAGHANI 10, COULIBALY 13, KAZY 15/6. Csere: Dancsecs 9/9, ELLIS 14/6, Emeliezé, Boinitzer, Juhos, Karda, Forgács. Edző: Surmann Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–13. 8. p.: 17–19. 14. p.: 35–27. 18. p.: 46–37. 24. p.: 65–49. 28. p.: 74–65. 34. p.: 96–80. 38. p.: 103–83.

Kipontozódott: Joseph (23. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivica Skelin: – A vendég Fót nem adta fel, küzdött az utolsó percig. A védekezésünk hiányos volt, de a támadásaink egyben voltak. Gyengén kezdtünk, utána magunkra találtunk, kontrollálni tudtuk a mérkőzést és nyertünk.

Surmann Gábor: – Juhos Levente a bemelegítés során megsérült, így csökkent az aktív rotációnk. A csapat tartásáról mindent elmond, hogy húszpontos hátrányból vissza tudtunk jönni hétre, ami óriási erőről tesz tanúbizonyságot. Az utolsó negyedre már elfáradtunk, a kikényszerített hibákat és az eladott labdákat az ellenfél könyörtelenül kihasználta.

EGIS KÖRMEND–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 79–105 (20–24, 18–31, 25–28, 16–22)

Körmend, 1950 néző. V: Benczur, Csabai–Kaskötő, Földesi.

KÖRMEND: Iroegbu 13, WARRICK 16, DURÁZI 14/3, Csuti 9, IVOSEV 16. Csere: Takács 9/3, Bartik, Kiss M., Turcsányi, Nagy P. 2, Cohill, Farkas L. Edző: Kocsis Tamás

SZOMBATHELY: VÁRADI 16/9, Tanoh Dez 4, WHELAN 27/18, GRAY 11/3, Patton 8. Csere: PERL 14, Roszics 3/3, Keller 6, Bognár 10, Trammell 6/6, Horváth R., Herger. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása: 4. perc: 9–5. 7. p.: 18–19. 13. p.: 24–32. 16. p.: 28–42. 23. p.: 44–66 27. p.: 57–79. 32. p.: 65–88. 37. p.: 75–103. Kipontozódott: Bartik (35. p.). Csuti (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – A jobbik csapat nyerte meg a mérkőzést, gratulálok a Falcónak a győzelemhez. A találkozó elején a zónával egy kis meglepetést okoztunk a soraikban, de gyorsan megtalálták a védekezésünk ellenszerét. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk a pályán, de mai ellenfelünk szervezettebb volt, fizikálisan is magasabb szintet képvisel. Készülünk a Sopron elleni szombati találkozóra.

Milos Konakov: – Kissé puhán, kényelmesen kezdtük a mérkőzést, aztán elkaptuk a ritmust, bementek a dobásaink és a palánkok alatt is eredményesebbek voltunk. Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, a Körmend szívós, kemény ellenfél volt. Most tudunk majd egy kicsit pihenni, hiszen fontos feladatok várnak még ránk a közeljövőben.

DEAC–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 86–76 (18–24, 18–19, 25–17, 25–16)

Debrecen, 900 néző. V: Földházi, Minár, Gombos.

DEBRECEN: Hőgye 7/3, MÓCSÁN 14, UNDERWOOD 22/6, Kovács Á. 8, SIMMONS 18/3. Csere: Varga F. 2, Horvath 2, Gál 6, Flasár 3, Duffy 4.Edző: Kovács Márk

KECSKEMÉT: Wittmann 7/3, Ivkovics 8/6, DOSS 14, DJURISICS 29/9, Karahodzsics 4. Csere: Asztalos 7/3, Jovicsics 4, Zsivojinovics 3, Szemerédi. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–13. 8. p.: 12–22. 13. p.: 21–32. 17. p.: 31–32. 20. p.: 36–40. 24. p.: 42–52. 28. p.: 54–54. 30. p.: 61–60. 35. p.: 77–66

MESTERMÉRLEG

Kovács Márk: – Nagyon kemény tíz napon vagyunk túl, sok dolog változott körülöttünk. Egész héten azon dolgoztunk, hogy a játékosok a történtek ellenére fókuszáltak tudjanak maradni. Jordan Duffy kiválása érzékenyen érintette a csapatot, de összeszedtük magunkat, bíztunk az elvégzett munkában és megnyertük a mérkőzést.

Ivkovics Sztojan: – Hogy őszinte legyek, nem is számoltam a győzelem lehetőségével. Tudtam, hogy a végjátékra el fogunk fogyni. Szombathelyen az egyik játékosom azt mondta, hogy nem aggódik, hát én sem aggódom. Próbálunk felépíteni valamit, amit hétről hétre igyekszünk megcsinálni. 1992 óta mindig engem igazolt az élet; hiszem, hogy most is így lesz.

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–OSE LIONS 98–100(24–24, 21–23, 33–37, 20–16)

Ludovika Aréna, 800 néző. V: Praksch, Györfy R., Horváth Cs.

HONVÉD: MOSS 23/6, VALERIO-BODON 20/9, Keller I. 11/9, Bissainthe 6, BAKER 20/3. Csere: Radó 1, SIMON K. 14/3, Reizinger, Dócs 3/3. Edző: Lakits András

OROSZLÁNY: Simon B., HARRISON 30/9, K. JOHNSON 31/15, BOGDÁN 6, REECE 11. Csere: Kupai 5/3, ZSÍROS 5/3, Stojicsics 6/3, Csendes 6/6. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–4. 6. p.: 15–15. 9. p.: 21–21. 14. p.: 29–31. 16. p.: 34–40. 18. p.: 42–42. 23. p.: 53–59. 26. p.: 67–68. 29. p.: 74–80. 33. p.: 80–87. 35. p.: 88–89. 39. p.: 96–98.

Kipontozódott: Zsíros (35. p.), Reece (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Lakits András: – Nagyon-nagyon mérges vagyok, mert azt gondolom, hogy megdolgoztunk azért, hogy megszerezzük a győzelmet, de nem éltünk a lehetőséggel. Kritikus pillanatokban hagytuk az Oroszlánynak, hogy visszaszedje a támadólepattanókat, pedig többször is jól védekeztünk. A hibáinkat az OSE azonnal megbüntette, gondolok itt ezekre a támadó lepattanókra, vagy a számomra is szürreálisan meglepő eladott labdákra. Ez a vereség most nagyon fáj.

Forray Gábor: – Mindenekelőtt szeretném megköszönni a játékosaimnak ezt a hozzáállást a mérkőzéshez! Az elején megint egy kicsit álmosan kezdtünk, csak most időben felébredtünk és utána egy nyolcpontos hátrányból azért visszajöttünk. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy végig állták a dugót az M1-es autópályán, amibe egyébként mi is belekerültünk. Aki ezt végig állja, az megérdemli, hogy kitegyük érte a szívünket a pályára.

SOPRON KC–NKA UNIVERSITAS PÉCS 78–43 (18–13, 15–16, 27–10, 18–4)

Sopron, 1400 néző. V: Popgyákunik, Jankovics, Nepp.

SOPRON: FORD 18/6, Ruják 2, Meszlényi 4, KUCSERA 11/3, Kelenföldi 5. Csere: Wertz 13/3, HAJDU 9/3, Schöll 9, Kovács B. 5, Keller B. 2, Bősze, Baumgartner. Edző: Baksa Szabolcs

PÉCS: Punter 6/3, Rátgéber, Lawrence 8/3, Buglyó, MOORS 13. Csere: Franson, Bor 6, Brbaklics 8/6, Komma 2, Mezőfi, Lukácsi. Edző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 4. p.: 6–4. 8. p.: 9–11. 13. p.: 22–13. 15. p.: 24–20. 18. p.: 29–27. 22. p.: 33–32. 25. p.: 40–33. 28. p.: 52–34. 33. p.: 65–39. 35. p.: 73–41. 38. p.: 76–43

MESTERMÉRLEG

Baksa Szabolcs: – Nagyon jól dolgoznak a fiúk. Próbáljuk kizárni a külső tényezőket. Csapatmunka volt, mindenki beletett a közösbe. Az lesz a célunk, hogy ugyanígy folytassuk tovább, és mindenki hozza ki magából a maximumot mindennap. Úgy gondolom, ezzel kapcsolatban továbbra sem lehet panaszom.

Sebastjan Krasovec: – Mi most egy félidőt bírtunk, de már akkor is rengeteg hibát követtünk el, főképp ki nem kényszerített eladott labdából volt sok. Szörnyen járattuk a labdát. A második félidőben teljesen becsődöltünk. Rossz volt nézni. Sehonnan sem találtunk be, sem a palánk alól, sem büntetőből, sem a triplavonalról, szóval sok dolgunk van.