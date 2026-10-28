Cristiano Ronaldót választották meg minden idők legjobb aranylabdásának

A szavazás értelmében Cristiano Ronaldo 2008-as (pályafutása első) Aranylabdája végzett az első helyen, megelőzve Lionel Messi 2012-ben kapott Aranylabdáját. A harmadik helyen ismét a portugál támadó zárt a 2017-ben nyert Aranylabdájával – az összesen tizenhárom Aranylabdát nyerő Ronaldo, Messi páros dominanciája érezhető listén, ugyanis az első 12 helyezést az ő Aranylabdáik érték el, megelőzve a 13. Ronaldo Nazário 2002-ben nyert díját. A végső sorrenden egyébként tetten érhető az ún. „közelmúlt-hatás” (recency bias – a szerk.) is, hiszen a legjobb múlt századbeli helyezést Ronaldo Nazário 1997-es Aranylabdája érte el azzal, hogy a 15. helyen zárt.

A France Football szavazatonként egy eurót kért a szurkolóktól a voksokért cserébe, s a francia lap saját adatai szerint 5009 szavazó adott le egynél több voksot, míg 44-en 10 és 26 közötti szavazatot adott le.