Cristiano Ronaldót választották meg minden idők legjobb aranylabdásának

M. B.M. B.
2026.10.28. 21:02
Cristiano Ronaldo 2008-ban kapta meg az Aranylabdát, majd a néhai Sir Bobby Charlton és Denis Law társaságában mutatta be azt (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi Aranylabda Cristiano Ronaldo Ronaldo Nazário
A labdarúgó Aranylabdát évente kiosztó France Football az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA) közösen az idei díjátadóra készülve arról szavaztatta meg a szurkolókat, hogy a legalább két Aranylabdát nyerő labdarúgók közül kit tartanak a legjobbnak (BOAT), és melyik évben megkapott Aranylabdája miatt. Noha a hivatalos közleményt még nem adtak ki, az Aranylabda hivatalos honlapján már lezárták a szavazást, és megtekinthető az eredmény is.

A szavazás értelmében Cristiano Ronaldo 2008-as (pályafutása első) Aranylabdája végzett az első helyen, megelőzve Lionel Messi  2012-ben kapott Aranylabdáját. A harmadik helyen ismét a portugál támadó zárt a 2017-ben nyert Aranylabdájával – az összesen tizenhárom Aranylabdát nyerő Ronaldo, Messi páros dominanciája érezhető listén, ugyanis az első 12 helyezést az ő Aranylabdáik érték el, megelőzve a 13. Ronaldo Nazário 2002-ben nyert díját. A végső sorrenden egyébként tetten érhető az ún. „közelmúlt-hatás” (recency bias – a szerk.) is, hiszen a legjobb múlt századbeli helyezést Ronaldo Nazário 1997-es Aranylabdája érte el azzal, hogy a 15. helyen zárt.

A France Football szavazatonként egy eurót kért a szurkolóktól a voksokért cserébe, s a francia lap saját adatai szerint 5009 szavazó adott le egynél több voksot, míg 44-en 10 és 26 közötti szavazatot adott le.

Fotó: ballondor.com

 

 

Lionel Messi Aranylabda Cristiano Ronaldo Ronaldo Nazário
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