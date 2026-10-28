Nagy skalpot szerzett a Fradi – legyőzte a címvédőt az osztrák hokiligában

EZEK A GOLFOZÓK? – hangzott el egy ötévesforma kisfiú szájából a mulatságos kérdés. A jégkorong és a golf nyilvánvaló különbségei ellenére nem is volt teljesen hibás a gyermeki logika, hiszen mindkettőben ütővel játszó sportolók próbálnak meghatározott célterületre bejuttatni egy apró játékszert. Mindenesetre a Fradi (és a Graz) játékosainak vállát nem csak a szokásos győzelmi kényszer, hanem annak a felelősségnek a terhe is nyomta, hogy olyan szórakoztató teljesítményt nyújtsanak, hogy megszerettessék egy „elsőbálozóval” a sportágat – még ha erről nem is tudtak.

Nos, a zöld-fehérek nem vették félvállról a feladatot, a címvédő viszont kissé bealudt a meccs kezdetén a Tüskecsarnokban. Az első pillanatokban zavartan kóvályogtak a Graz jégkorongozói a pályán – legalábbis ahhoz képes, amilyen iramban és koncentrációval a ferencvárosiak kezdtek. Egyetlen perc telt el, és máris vezetett a Fradi. Az ellenfél harmadában megszerzett korongot Laskawy Ferenc passzolta fonákkal Carter Savoie-nak, aki megtalálta azt a kis helyet, amit az osztrákok kapusa nem takart, és beütötte a hálóba a pakkot. Eddigre ráadásul már Dobos Bendegúz is megszerezhette volna a találkozó első gólját, az ő ziccere még kimaradt, de Savoie nem hagyta emiatt sokáig bánkódni a hazai szurkolókat.

Pillanatokkal később emberelőnybe is került a Fradi, tovább támadhatott, de érdemi helyzet nélkül lepergett a büntetés két perce. Szépen, lassan a Graz is „megérkezett a meccsbe”, kapuja elé szögezte Timo Saarikoski együttesét. A szorult helyzetből újabb emberelőny segített kikecmeregni a hazaiaknak, ebben a fórban a felállás, adogatás már megvolt, a veszélyes helyzetek, lövések azonban még mindig hiányoztak. Egyenlő létszámnál visszaállt az osztrák mezőnyfölény, amire csak rátett egy lapáttal az első grazi emberelőny is.

A folyamatosan kapuját veszélyeztető lövések nem hagyták lankadni Bálizs Bence figyelmét, sokáig úgy tűnt szerdán átjátszhatatlan lesz a magyar válogatott kapusa. Rajta kívül Topi Rönni volt a középső játékrész főszereplője, aki emberelőnyben hozott szívbajt a Fradi-szurkolókra, és ajándékozott majdnem egy gólt a Graznak. A másik kapunál már hatékonyabb volt, majdnem a kék vonalról eresztett el védhetetlen bombát, majd ő ült a büntetőpadon, amikor Rasmus Heljanko és Nick Swaney is betalált, 3–1-re vezetett az FTC 40 perc játék után.

Nem mondhatni, hogy a semmiből, de a harmadik harmad elején ismét betalált a címvédő, a másik oldalon viszont sorra maradtak ki a ziccerek, így nagyon szoros lett a vége. Kapus nélkül támadott az utolsó percekben a Graz, ami meghozta neki az áhított egyenlítést, következett a hosszabbítás. A ráadásban a Fradi felé billent a mérleg nyelve, Rasmus Heljanko korongszerzés után egy az egyben vezette rá Nicolas Wieserre, és nem hibázott, 4–3-ra győzött az FTC.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák) 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 1–0) – hosszabbításban

Tüskecsarnok, 1418 néző. V: Hlavaty, Smetana (mindketten osztrákok), Konc (szlovák), Muzsik

FTC: BÁLIZS – Tyni, Lindgren / Hadobás (1), Ortenszky / Szabó B., Horváth M. / Farkas O., Schlekmann – Tammela, Rönni 1, Dobos (1) / Savoie 1, Silye, LASKAWY (1) / Mihalik A. (1), Kestilä, HELJANKO 2 / Galajda Molnár D., Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

GRAZ: Wieser – Hora 1, Brunner / Stapelfeldt, D. Maier / Hanus, Reiner – P. Huber (1), CURRIE (2), SWANEY 1 (1) / K. Roy, Schiechl, Lippitsch / Dobnig, Conley, Ganahl / Kirchebner (1), Collins (1), Feldner 1. Edző: Dan Lacroix

Kapura lövések: 22–37. Emberelőny-kihasználás: 5/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Nagyon tetszett, ahogy elkezdtük a mérkőzést, és a jó hozzáállásunknak köszönhettük az első gólunkat is. Fiatal csapatunk van, és folyamatosan tanulunk, mégis megvolt a kellő önbizalmunk, ahhoz, hogy a címvédővel is felvegyük a kesztyűt. Megbecsültük a korongot, alázatosak voltunk, és megérdemeltük a győzelmet.

Dan Lacroix: – Sok tanulsága van ennek a meccsnek. Először is, hogy minden mérkőzés, minden ellenfél kemény harcra késztet minket. Akárhogy is hosszú buszút állt mögöttünk, hétközi fordulót játszottunk, készen kellett volna állnunk a küzdelemre, kihasználni a lehetőségeinket, és jobban odafigyelni a részletekre.

A többi mérkőzésen

Black Wings Linz (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák) 4–2

RB Salzburg (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 2–1

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 1–5

HC Bolzano (olasz)–EC Villach (osztrák) 3–2