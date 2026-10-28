U15-ös vb: vereség után nagyarányú győzelem

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.28. 19:04
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Címkék
labdarúgás U15-ös vb utánpótlás utánpótlássport Malawi Libéria Baku
Az azerbajdzsáni U15-ös labdarúgó vb-n a magyar csapat kikapott Malawitól, majd legyőzte Libériát.

Mint ismeretes, a bakui világbajnokságon, amelyen 189 ország vesz részt, a magyar U16-os future-válogatott a csoportjában a harmadik helyet szerezte meg, így a C-táblán folytathatta a küzdelmet a 65-96. helyért.

Filó Tamás együttese szerdán először Malawi ellen lépett pályára, a délkelet-afrikai gárda 2–0-ra nyert, majd Libéria 5–1-es legyőzése következett.

Mindez az jelenti, hogy a magyarok

a továbbiakban... tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

labdarúgás U15-ös vb utánpótlás utánpótlássport Malawi Libéria Baku
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