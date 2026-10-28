U15-ös vb: vereség után nagyarányú győzelem
Az azerbajdzsáni U15-ös labdarúgó vb-n a magyar csapat kikapott Malawitól, majd legyőzte Libériát.
Mint ismeretes, a bakui világbajnokságon, amelyen 189 ország vesz részt, a magyar U16-os future-válogatott a csoportjában a harmadik helyet szerezte meg, így a C-táblán folytathatta a küzdelmet a 65-96. helyért.
Filó Tamás együttese szerdán először Malawi ellen lépett pályára, a délkelet-afrikai gárda 2–0-ra nyert, majd Libéria 5–1-es legyőzése következett.
Mindez az jelenti, hogy a magyarok
a továbbiakban... tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n
Legfrissebb hírek
Labdarúgás: döntetlen után győzelem az U15-ös vb-n
Utánpótlássport
2026.10.26. 21:16