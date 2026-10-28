U15-ös vb: vereség után nagyarányú győzelem

Mint ismeretes, a bakui világbajnokságon, amelyen 189 ország vesz részt, a magyar U16-os future-válogatott a csoportjában a harmadik helyet szerezte meg, így a C-táblán folytathatta a küzdelmet a 65-96. helyért.

Filó Tamás együttese szerdán először Malawi ellen lépett pályára, a délkelet-afrikai gárda 2–0-ra nyert, majd Libéria 5–1-es legyőzése következett.

Mindez az jelenti, hogy a magyarok