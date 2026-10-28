Tovább menetel a DAC, már nyolc ponttal vezet a Slovan előtt a szlovák bajnokságban

A két magyar többségű klub összecsapásai mindig gólgazdag mérkőzéseket hoztak. A kassaiak 2023 nyarán, mindössze öt évvel a megalakulásuk után jutottak fel az élvonalba. Azóta nyolcszor találkoztak a DAC-cal, és ezeken a meccseken hét alkalommal legalább három gól született. A mérkőzésenkénti gólátlag így 4.125. Kassán a dunaszerdahelyiek mindeddig veretlenek maradtak. A csallóköziek ugyanakkor rossz szájízzel emlékeznek a tavaszi Szlovák Kupa-találkozóra, amelyet a Kassa 4–0-ra nyert meg.

Az aktuális idényben is rendkívül termékenyek a csapatok: a DAC eddig 36, a Kassa 25 gólt szerzett eddig. Joggal reménykedhettek a drukkerek abban, hogy a Kassai Futball Arénában ezúttal is potyogni fognak a gólok.

Nos, az első félidő, 3357 néző előtt, egészen más képet mutatott. A Kassa játékára jellemző az offenzív felfogás, azonban az egykor a DAC-nál is dolgozó Peter Cernák vezetőedző tudta, hogy ez öngyilkosság lenne a dunaszerdahelyiek ellen. Ezért egy jól szervezett, elsősorban védekezésre berendezkedő csapatot küldött pályára. A hazaiak ritkán jutottak el a vendégek kapujáig, de amikor igen, Filipének résen kellett lennie. Így volt ez a 8. percben is, amikor Filip Blazek lövésénél kellett közbeavatkoznia. Fokozatosan felvették a vendégek a mérkőzés ritmusát. Járatták a labdát, és keresték a megfelelő alkalmakat a támadások befejezésére. Főként Ammar Ramadan előtt adódott néhány ígéretes lehetőség, azonban ezúttal hiányzott belőle a megszokott hatékonyság.

Ha két magyar többségű klub csap össze, az ember ösztönösen annak örülne, ha a pályán lévő egyetlen magyar ajkú futballista szerezné a gólt. Közvetlenül a szünet előtt ez majdnem össze is jött, amikor egy támadás végén Csóka Bálint került helyzetbe, azonban Matús Kira nagy bravúrral hárított.

A fordulás után beleerősített a DAC. Ammar Ramadan előbb szokatlan módon fejjel veszélyeztetett, majd akrobatikus mozdulattal leadott lövését is védenie kellett a kassai kapusnak. Szinte állandóan a Kassa térfelén folyt a játék. Ide-oda pattogott a labda a hazaiak tizenhatosán belül, de sokáig, Filip Blazek lehetőségét leszámítva igazi helyzet nélkül. Ekkor jött Julien Bationo. Az elefántcsontparti születésű, de nagymamája révén a Burkina Fasó-i válogatottat erősítő játékos Zsan Trontelj szöglete nyomán fejelt a kapuba, megszerezve első gólját a DAC mezében. Pont a hetventagú dunaszerdahelyi tábor előtt.

Az utolsó tíz percbe belépve mindkét csapat tudatosította, hogy nincs lefutva a meccs. Feljebb jöttek a hazaiak, többször veszélyesen mentek el a széleken. A másik oldalon előbb Samsindin Ouro, majd Pavol Safranko nyugtathatták volna meg a DAC-drukkereket. A 89. percben meghűlt a vér a vendégszurkolókban, amikor Mario Rabatin ügyesen tört be a vendégtizenhatosba, de csúnyán fölé lőtt. Maradt az egygólos vendégsiker, így tovább hasít a DAC.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

3. FORDULÓ

Kassa–DAC 0–1 (Bationo 65.)

DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.