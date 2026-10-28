Fej(es)ben jobb a ZTE: vezet a hajrában a hazai csapat az ETO ellen

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 2–1 (1–0) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2238 néző. V: Bogár

ZTE: Gundel-Takács – Harangi, Peraza, Vera (Penalba, 68.), Calderón – Krevszun, Amato, Kiss B. (Kujovic, 79.) – Richards (Maxsuell, 59.), Alfonso (Matheus Machado, 79.), Marlon (Arthur Henrique, 59.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

A kispadon: Lakos (k.), Csonka A., Madaki, Elosú, Maigana, Babos B., Garai

ETO: Megyeri – Bennette (Selyem, 82.), Urblík N., Kapic, Stefulj – Huszár (Gavrics, 59.), Élan Ricardo (Bánáti, a szünetben), Agba (Bumba, 74.), Szép – Kulenovic, Djukanovics (Marong, 58.). Vezetőedző: Efraín Juárez

A kispadon: Petrás (k.), Vladoiu, Bíró B., Bödő, Umathum, Giger

Gólszerző: Alfonso (30.), Penalba (93.), ill. Bánáti (70.)

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