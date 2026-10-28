Fej(es)ben jobb a ZTE: vezet a hajrában a hazai csapat az ETO ellen

2026.10.28. 19:30
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Az első félidőben a ZTE vezetett (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
ZTE ETO ETO FC Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Zalaegerszegi TE
A Mol Magyar Kupa 4. fordulójában a Zalaegerszeg az ETO-t fogadja – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT) 
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 2–1 (1–0) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2238 néző. V: Bogár
ZTE: Gundel-Takács – Harangi, Peraza, Vera (Penalba, 68.), Calderón – Krevszun, Amato, Kiss B. (Kujovic, 79.) – Richards (Maxsuell, 59.), Alfonso (Matheus Machado, 79.), Marlon (Arthur Henrique, 59.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya 
A kispadon: Lakos (k.), Csonka A., Madaki, Elosú, Maigana, Babos B., Garai
ETO: Megyeri – Bennette (Selyem, 82.), Urblík N., Kapic, Stefulj – Huszár (Gavrics, 59.), Élan Ricardo (Bánáti, a szünetben), Agba (Bumba, 74.), Szép – Kulenovic, Djukanovics (Marong, 58.). Vezetőedző: Efraín Juárez
A kispadon: Petrás (k.), Vladoiu,  Bíró B., Bödő, Umathum,  Giger
Gólszerző: Alfonso (30.), Penalba (93.), ill. Bánáti (70.)

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

ZTE ETO ETO FC Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Zalaegerszegi TE
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