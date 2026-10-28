Sokáig szenvedett, de Portóban is megőrizte veretlenségét a Veszprém



FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

PORTO (portugál)–ONE VESZPRÉM HC 29–34 (15–17)

Porto, 1230 néző. V: Mitrevszki, Todorovszki (macedónok)

PORTO: R. MARQUES – A. MARTÍNEZ 6 (3), J. Gomes 2, R. Silva 3, BRANDAO 4, V. Costa 4, P. Oliveira 2. Csere: Abrahamsson (kapus), Duarte 1, Moreira, Amador Salina 3, J. Ferreira 2, Persson, Magalhaes, Soares 2. Edző: Carlos Martingo

VESZPRÉM: APPELGREN – Lenne 2, Martinovic 3, THIAGUS PETRUS 4, Ali Zein 2, El-Dera 3, Gáncs-Pető 2. Csere: NIELSEN (kapus), Adel, Descat 4 (4), Ligetvári, Pesmalbek 2, Imre B. 2, HESAM 5, REMILI 5, Barna D. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–4. 12. p.: 7–5. 19. p.: 9–12. 25. p.: 12–16. 36. p.: 19–18. 44. p.: 23–24. 52. p.: 26–29. 58. p.: 28–33

Kiállítások: 8, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Carlos Martingo: – Elégedett vagyok, ugyanakkor szomorú is, mert harcban lehettünk volna a győzelemért, ha nem követünk el néhány olyan hibát, amit ilyen csapatok ellen nem szabad. De bebizonyítottuk, hogy jól tudunk játszani, még a világ egyik legjobb formában lévő csapata ellen is, csak az utolsó tíz percben romlott a teljesítményünk, de a legjobb kapus ellen nem könnyű.

Xavier Pascual: – Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, külön öröm, hogy mindenkinek lehetőséget tudtam adni. Megmutattuk, hogy van tartásunk, végig a győzelemért küzdöttünk, mint minden mérkőzésen. Ez nagyszerű eredmény, amely önbizalmat ad a folytatáshoz, felkészülten várjuk a következő magyar bajnokikat és a Bajnokok Ligája következő szakaszát, amelyben nagyon nagy kihívások várnak ránk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy teljes szektort megtöltöttek a veszprémi kézilabdacsapat drukkerei szerda este Portóban. Már csak miattuk sem vehette félvállról az utolsó, a továbbjutás szempontjából már tét nélküli BL-csoportmeccsét. A Füchse Berlin elleni sikereinek köszönhetően biztos volt, hogy a magyar sztárcsapat ennek a találkozónak az eredményétől függetlenül is négy pontot visz majd a középdöntőbe.

Xavier Pascual vezetőedző a 19 éves Gáncs-Pető Máténak szavazott bizalmat balszélső poszton. A magyar reménység rögtön az első támadásból magabiztosan ugrott be és dobta be a labdát az egyik legtehetségesebb fiatal kapus, Diogo Rema Marques mellett a kapuba.

Luka Cindric és Sztefan Dodics hiányában Jehja el-Dera maradt klasszikus irányítóként a veszprémi keretben. Szintén kimaradt a kezdőből, de azért a kispadon ott ült Emil Nielsen, ám Mikael Appelgren már az első percekben három nagy védéssel feledtette a világ legjobb kapusát. Svéd „váltótársa” hat percre lehúzta a rolót, a 10. percben mégis 5–4-es hazai vezetés állt az eredményjelzőn.

Kellett a vérfrissítés, mert Ricardo Brandao és Vasco Costa góljával már 7–5 volt az állás – nem ide! Jött is a második sor, az élén Thiagus Petrusszal, aki bemutatta, hogy egy Porto-szintű ellenféllel szemben még támadásban is képes jó megoldásokra. Előbb kiharcolt egy hetest, majd beállóból szerzett gólt. Nem sokkal később megjött Nedim Remili, Ahmed Hesam és Dragan Pesmalbek is – egy hete még a Füchse Berlint oktatták, most a Porto ellen hoztak lendületet és fordulatot a meccsbe (9–12).

Az első félidő hajrájában a rutinos irányító, Rui Silva is jelt adott magáról, ezért a Veszprém ekkor még nem tudott meglógni. Hugo Descat a heteseket sokáig szépen bedobta, de az biztosan nem esett jól neki, amikor Rema Marques kirúgta a felső sarokból a szélről rádobott labdáját. A balszélső nem sokkal később a vonalról is rontott egyet, majd a Porto betalált és feljött egyre. Az utolsó másodpercek nem is alakulhattak volna jobban az Építőknek, Ivan Martinovic betört és gólt lőtt, ráadásul Leonel Fernandest kiállították róla.

A 17–15-ös Veszprém-vezetésről kezdődő második félidőben már Nielsen állt a vendégek kapujában, a portugálok hat perc alatt mégis átvették a vezetést. A dán kapus mellett Thiagus Petrus lett a megoldóember, a brazil védőspecialista gyors egymásutánban hármat dobott. Sajnos Rema Marques is belejött a védésbe, így a meccs kétharmadánál a Porto állt jobban.

Nem volt jó meccs, a csapatok fej fej mellett haladtak, így legalább némi izgalom költözött a találkozóba. Nielsen ismét megdolgozott a pénzéért, meghozva az utolsó fordulatot. A hajrát az Építők kezdhette meg jobb pozícióból, az 50. perc körüli „hét a hatjával” eldöntötte a két pont sorsát. Jehja el-Dera szabálytalan megmozdulása nem biztos, hogy piros lapot ért, de ennyi bajunk legyen…

A Veszprém öt góllal győzött Portóban, ezzel a 18. meccsét is megnyerte az idényben. Az ősi rivális Szeged csütörtök este – már biztos kiesőként – a svéd Kristianstad otthonában lép pályára. 29–34