A Pécs négyet rúgva elbúcsúztatta a Kisvárdát, a Puskás Akadémia öngóllal ejtette ki a DVTK-t a kupában

Hét éve már találkozott egymással a PMFC és a Kisvárda, akkor a Magyar Kupa legjobb 16 csapata között mérkőztek meg Pécsen, és a hazaiak 1–0-ra nyertek Tihanyi Olivér góljával. Ezúttal is a piros-feketék kerültek előnybe, Adamcsek Máté már a 2. percben a kapuba kotorta a labdát. A gólszerző a félidő közepén asszisztot is adott, Hegedűs Márk elé tálalt, aki kapásból a bal sarokba emelt. Három perccel később pedig már három volt közte, Babati Benjámin került ziccerbe, és 16 méterről a bal alsóba helyezett. A folytatásban sem állt a helyzet magaslatán a kisvárdai védelem, Babati még kétszer betalálhatott volna, ám Papp Zsombor eszén nem tudott újra túljárni.

Úgy tűnt, a szünetben összekapta magát a Kisvárda, mert a fordulás után két perccel Teslim Balogun passzából Christián Herc 15 méterről a jobb alsóba lőtt. Azonban a folytatásban továbbra is inkább a pécsi kontrák rejtettek veszélyt magukban. A félidő közepén vissza is állt a háromgólos különbség, David Okorie talált be a szólója után. Ezt követően már egyáltalán nem volt benne a meccsben a vendégcsapat feltámadása, igaz ez akkor is, ha a végjátékban még Bogdan Melnik szépített. A PMFC így is kézben tartotta a mérkőzést, és nagy meglepetésre búcsúztatta NB I-es riválisát, amely a Honvéd után a második élvonalbeli búcsúzó a kupa mostani kiírásában. 4–2

Kiegyenlített játékot hozott a mérkőzés Miskolcon annak ellenére, hogy a Puskás Akadémia az NB I listavezetője, miközben a DVTK csak a 8. helyen áll a másodosztályban. Igaz, Feczkó Tamás érkezése óta veretlen a Diósgyőr, amely az előző öt bajnokiján 11 pontot gyűjtött, előtte pedig 4–1-gyel kiverte a Videotont a kupából. Az első félidőben kicsit közelebb is álltak a vezetés megszerzéséhez a piros-fehérek, ám Bárdos Bence fejese után Babinszky Bence lesről talált be – jobban járt volna, ha nem ér bele, valószínűleg akkor érvényes gól születik.

A felcsútiak viszont szabályos gólt szereztek a szünet után, Lamin Colley elnyomta Szatmári Csabát, majd a léc alá lőtt. Nem zavarodott meg a kapott góltól a Diósgyőr, és 10 perc múlva egyenlített. Medgyes Zoltán eltört lövésébe lépett bele Babinszky Bence, aki így javította első félidei hibáját. Közeledett a rendes játékidő vége, és úgy tűnt, hosszabbításba torkollik az összecsapás, amit egy szerencsés (ön)góllal megnyert a Puskás Akadémia. Mondovics Kevin lövése elakadt Bárdos Bencében, a róla felperdülő labda pedig bepattant a kapuba, Megyeri Gábor földbe gyökerezett lábbal figyelte, ahogy ez megtörténik. 1–2

Az NB II utolsó előtti helyezettje és éllovasa csapott össze Kozármislenyben, ahol az első félidő nem hozott gólt, viszont rögtön a szünet után már megrezdült a háló, méghozzá a Soroksáré. Zamostny Balázs volt eredményes, majd bő tíz perc múlva Kirchner Krisztián növelte a hazai előnyt tizenegyesből. Kálnoki-Kis Zsombor hamar szépített, így életben maradtak a fővárosi remények, és sikerült is az egyenlítés, a 17 éves Tuza Levente vette be a hazai kaput a hajrában. Mégis a Kozármisleny jutott tovább, mert öt perccel később Dóra Donát továbblőtte csapatát a következő körbe. Jövő szombaton a bajnokságban újra összecsapnak a felek Kozármislenyben. 3–2

A két harmadosztályú, egykori kupagyőztes klub (a Sopron 2005-ben, a Szolnoki MÁV 1941-ben diadalmaskodott) összecsapásán bő negyedóra után a hazaiak szereztek vezetést Végh Károly révén, majd a vendégek emberhátrányba is kerültek az első félidő közepén – Pelles Patrik egyből piros lapot kapott. Kulcsár Martin kilenc perc múlva növelte a soproni előnyt, majd Cserkuti-Németh Olivér a szünet után eldöntötte a mérkőzést, amire már csak rátett egy lapáttal az, hogy két percre rá a MÁV FC középpályása, Dudok Tamás begyűjtötte a második sárgát lapját. Az eredmény már nem változott, simán továbbjutott a Sopron. 3–0

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC 1–2 (Babinszky 61., ill. Colley 50., Bárdos 88. – öngól) – vége

Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good 4–2 (Adamcsek 2., Hegedűs M. 24., Babati B. 27., Okorie 67., ill. Herc 47., Melnik 88.) – vége

FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III) 3–0 (Végh 16., Kulcsár M. 33., Cserkuti-Németh 49.) – Kiállítva: Pelles (24., Szolnok), Dudok (51., Szolnok) – vége

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II) 3–2 (Zamostny 47., Kirchner 59. – 11-esből, Dóra D. 89., ill. Kálnoki-Kis Zs. 62., Tuza 82.) – vége

Részletes jegyzőkönyvek később.

19.00 órától játsszák:

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 1–0 (Alfonso 30.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A szerda kora délutáni mérkőzésekről részletesen itt olvashatnak.

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2 (Csizmadia Z. 45., Artner D. 72.)

Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3–1 (Novák Cs. 5., Kicsun 56., Berecz 78., ill. Csontos D. 41.)