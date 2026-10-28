UEFA ifjúsági liga: kétgólos vereséget szenvedett az MTK

Elkezdte szereplését az UEFA Youth League (Ifjúsági Bajnokok Ligája) idei kiírásában az U19-es korosztályos magyar bajnok, az MTK Budapest, amely a bajnoki ág második fordulójában csatlakozott a küzdelmekhez, és a kazah Kajrat Almati csapatát fogadta a Hidegkuti Nándor Stadionban a kétmeccses párharc első felvonásán. Szép számú néző gyűlt össze, csapatosan érkeztek a kék-fehérek korosztályos játékosai is szurkolni, s felbukkant a korábbi válogatott csatár Torghelle Sándor, valamint az MTK felnőttcsapatáti irányító Pinezits Máté is, aki együttesével néhány órával korábban Monoron jutott tovább a Magyar Kupában.

A Kajratnak hipermodern akadémiája van, és rendkívül magas szintű szakmai munka zajlik ott. Ahogyan az MTK honlapja is idézte a korábban a Kajratnál légióskodó Elek Ákost: „Nem jártam még a Real Madrid edzőközpontjában, de látatlanban mondom, nem lehet jobb, mint a Kajraté! Ha nem a saját szememmel látom, nem hiszem el, hogy létezik ilyen. Nem találok rá szavakat...”

A kazah együttes már az előző fordulóban is pályára lépett, és valósággal lelépte a montenegrói Mladoszt Donja Goricát (13–1). Itt is támadóbban lépett fel, próbálta rögtön magához ragadni a kezdeményezést, ám az MTK az első húsz percben több veszélyes kontratámadást vezetett, így a vendégek óvatosabb felfogásra váltottak. A 26. percben Molnár Péter és Szebellédi Bátor is betalálhatott volna, három perccel később pedig Zubor Ádámnak volt egy veszélyes szabadrúgása ballal, a labda alig ment fölé. A kazahok első jelentősebb helyzete csak a 34. percben jött el. Nagyon kiegyenlített volt az első játékrész, enyhe fölényben az MTK játszott.

A második félidő elejét azonban elkapta a Kajrat, és a 52. percben megszerezte a vezetést: Danyijar Taspulatov 18 méterről ballal mesterien lőtt a bal alsó sarokba. És megérezték a vérszagot a vendégek, újabb rohamokat vezettek, az 58. percben csak a kapus Mácsik Marcell reflexei mentették meg az MTK-t a góltól Abilaj Tolejuhan közeli, lapos lövése után. Magabiztossá vált a vendégek játéka, tudták birtokolni a labdát a kék-fehérek térfelén is, az MTK leginkább távoli lövésekkel próbálkozott, rendre el is találták a kaput, de ezek a próbálkozások csak a statisztikát szépítették, Bahtjar Aldaseven nem fogtak ki.

A 72. percben nagy csapás érte a magyar együttest, a játékvezető azonnali piros lappal kiállította a belső védő Szebellédi Bátort, aki arcon ütötte ellenfelét. És a 79. percben büntetett a Kajrat: ígéretes MTK-támadás után a kazahok végigvitték a kontrát, végül Abilaj Tolejuhan lőtt nyolc méterről jobbal a kapu jobb oldalába. A 87. percben szépített az MTK Varga Dániel hét méterről szerzett góljával, de csak másfél percig tartott az öröm, mert Rajmbek Keneszbekov újra kétgólosra növelte a vendégelőnyt. Innen kell egy hét múlva idegenben fordítania az MTK-nak – nem lesz könnyű.

„Az első félidő a miénk volt, de sajnos nem sikerült értékesíteni a helyzeteinket, amiért súlyos árat fizettünk. Volt egy kétes piros lap, valamint egy sérülés a végén, emiatt az utolsó gólnál csak kilencen voltunk a pályán. A párharcokban és az átmenetekben nagyon erős volt az ellenfél, de úgy állunk majd neki a második meccsnek, hogy nulla nulláról indul, meg kell nyernünk. Mindenkinekszáz százalékot kell adni, és akkor lehet innen fordítani" – mondta lapunknak Varga Dániel, az MTK középpályása.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

MTK Budapest U19–Kajrat Almati U19 (kazah) 1–3 (0–0)

Hidegkuti Nándor Stadion, 925 néző. Vezette: Jérémy Muller (Dani Dias Balsa, Tiziano Glesener) – luxemburgiak

MTK: Mácsik – Szendrei, Zsámpár, Szebellédi, Csóka (Angyal, 69.) – Jádi (Tóth M., 76.), Varga D. – Molnár P. (Piróth, 76.), Zubor, Görög (Kiss N., 59.) – Nyers (Kolen, 69.). Vezetőedző: Horváth Ádám

KAJRAT: Aldasev – Keneszbekov, Muszajpov (Petrik, a szünetben), Bazarbajev – Kaljukov, Malajev (Mamedov, 73.), Kerimhan (Csornomorec, 63.), Iszmagulov, Taspulatov – Tolejuhan (Jerkin, 80.) – Zsilkajdar (Orinbasszar, a szünetben). Vezetőedző: Timur Kasszimov

Gólszerző: Varga D. (87.), ill. Taspulatov (52.), Tolejuhan (79.), Keneszbekov (89.)

Kiállítva: Szebellédi (72.)

MESTERMÉRLEG

Horváth Ádám: – Az első hatvan percben többé-kevésbé úgy futballoztunk, ahogyan szerettünk volna, de aztán a Kajrat igazolta a jó hírnevét, agresszív, dinamikus csapat. Sajnos az első gól előtt két nagy hibát is elkövettünk, aztán a kiállítás teljesen megváltoztatta a játék képét. Bosszantó az utolsó kapott gól, mert pontrúgásból kaptuk, és ott le voltak osztva az emberek. Kettő eggyel jóval több esélyünk lett volna a visszavágón, így viszont nagyon nehéz lesz.

Jó: Varga D., Molnár P., Zubor, Görög, ill. Taspulatov, Iszmagulov, Bazarbajev, Tolejuhan, Keneszbekov

A visszavágót november 4-én rendezik Almatiban.



MTK Budapest–Kajrat Almati (kazah) 1–3 (Varga D. 87., ill. Tashpulatov 52., Toleukhan 79., Kenesbekov 89.)