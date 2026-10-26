Keddi sportműsor: jön a Magyar Kupa negyedik fordulója
OKTÓBER 27., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
12.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II)
19.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.45: Bradford City (III.)–Peterborough (III.)
21.00: Fletwood Town (IV.)–Arsenal (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
2. FORDULÓ
18.00: SG Sonnenhof Grossaspach (III.)–Augsburg
18.00: Rot-Weiss Essen (III.)–RB Leipzig
18.00: VfL Bochum (II.)–Mainz
18.00: Hamburg–Eintracht Frankfurt (Tv: Sport1)
20.45: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Sport1)
20.45: Borussia Mönchengladbach–Karlsruher SC (II.)
20.45: 1. FC Köln–Union Berlin
20.45: Elversberg–SV Darmstadt (II.)
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Sassuolo–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Torino–Como
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: Atlético Pinatarense (VI.)–Elche
19.00: Sestao (IV.)–Espanyol (Tv: Sport2)
21.00: Manacor (IV.)–Villarreal (Tv: Sport2)
21.00: Sporting de Alcázar (VI.)–Málaga
21.00: Recreativo de Huelva (IV.)–Rayo Vallecano
FUTSAL
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
ELITKÖR, 1. FORDULÓ
5. CSOPORT, GLIWICE
13.00: Araz-Naxcivan (azeri)–Újpest FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
Szerda, 1.00: Tampa Bay Rays–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Női 50 kg, 57 kg (Dollák Tamara), 65 kg, 76 kg
6.30: selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)
12.30: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás 63 kg, 67 kg, 87 kg
6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)
14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Milano (olasz)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
11.00: a harmadik forduló sorsolása, Bécs
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1152 (Tv: Sport1)
SÚLYEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, NINGPO
6.30 és 9.00: férfi 60 kg
4.00 és 12.00: női 49 kg (Árva Cintia)
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BÁZEL
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-AS TORNA, BÉCS
13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
2.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, KANTON
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
8.30: Bondár Anna, Zeynep Sönmez (magyar, török)–Cso I-hszüan, Cso Ji-cen (tajvaniak)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Aranylabda-gála után – Somogyi Zsolt a vonalban
8.00: Pigniczki Krisztina a vonalban az U16-os leány kézilabda-válogatott Eb-ezüstérme kapcsán
9.00: Marosán Györgyöt hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 1968-ban ezen a napon ért véget a mexikói olimpia
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of Nemzeti Sportrádió
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézióra, vendég: Borsodi Péter, az 1996-ban bajnok Szeged kézilabdázója
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Spiller István, Szegő Tibor
17.00: Buli – jégkorongmagazin Terbócs Istvánnal
17.35: A jövő sztárjai, vendég: a nyílt vízen korosztályos világ- és Európa-bajnok úszó, Kárpáti Máté, valamint edzője, Magyarovits Zoltán
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgás, kiosztották az Aranylabdát
18.30: Labdarúgás, 80 éves Csank János
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Gyirmót–Honvéd Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
21.00: Téli olimpia, a sportolók küzdenek az északi összetett jövőjéért
21.30: Sportlövészet, vb-sajtótájékoztató
22.00: A hét értékteremtő anyagai
22.15: Sportvilág