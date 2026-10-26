Keddi sportműsor: jön a Magyar Kupa negyedik fordulója

OKTÓBER 27., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

12.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II)

19.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.45: Bradford City (III.)–Peterborough (III.)

21.00: Fletwood Town (IV.)–Arsenal (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

2. FORDULÓ

18.00: SG Sonnenhof Grossaspach (III.)–Augsburg

18.00: Rot-Weiss Essen (III.)–RB Leipzig

18.00: VfL Bochum (II.)–Mainz

18.00: Hamburg–Eintracht Frankfurt (Tv: Sport1)

20.45: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Sport1)

20.45: Borussia Mönchengladbach–Karlsruher SC (II.)

20.45: 1. FC Köln–Union Berlin

20.45: Elversberg–SV Darmstadt (II.)

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Sassuolo–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Torino–Como

20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Atlético Pinatarense (VI.)–Elche

19.00: Sestao (IV.)–Espanyol (Tv: Sport2)

21.00: Manacor (IV.)–Villarreal (Tv: Sport2)

21.00: Sporting de Alcázar (VI.)–Málaga

21.00: Recreativo de Huelva (IV.)–Rayo Vallecano

FUTSAL

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

ELITKÖR, 1. FORDULÓ

5. CSOPORT, GLIWICE

13.00: Araz-Naxcivan (azeri)–Újpest FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Szerda, 1.00: Tampa Bay Rays–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Női 50 kg, 57 kg (Dollák Tamara), 65 kg, 76 kg

6.30: selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)

12.30: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Kötöttfogás 63 kg, 67 kg, 87 kg

6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)

14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Milano (olasz)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

11.00: a harmadik forduló sorsolása, Bécs

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1152 (Tv: Sport1)

SÚLYEMELÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, NINGPO

6.30 és 9.00: férfi 60 kg

4.00 és 12.00: női 49 kg (Árva Cintia)

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, BÁZEL

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-AS TORNA, BÉCS

13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ

2.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, KANTON

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

8.30: Bondár Anna, Zeynep Sönmez (magyar, török)–Cso I-hszüan, Cso Ji-cen (tajvaniak)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Aranylabda-gála után – Somogyi Zsolt a vonalban

8.00: Pigniczki Krisztina a vonalban az U16-os leány kézilabda-válogatott Eb-ezüstérme kapcsán

9.00: Marosán Györgyöt hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 1968-ban ezen a napon ért véget a mexikói olimpia

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of Nemzeti Sportrádió

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Kézióra, vendég: Borsodi Péter, az 1996-ban bajnok Szeged kézilabdázója

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Spiller István, Szegő Tibor

17.00: Buli – jégkorongmagazin Terbócs Istvánnal

17.35: A jövő sztárjai, vendég: a nyílt vízen korosztályos világ- és Európa-bajnok úszó, Kárpáti Máté, valamint edzője, Magyarovits Zoltán

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Labdarúgás, kiosztották az Aranylabdát

18.30: Labdarúgás, 80 éves Csank János

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Gyirmót–Honvéd Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

21.00: Téli olimpia, a sportolók küzdenek az északi összetett jövőjéért

21.30: Sportlövészet, vb-sajtótájékoztató

22.00: A hét értékteremtő anyagai

22.15: Sportvilág