Oslo polgármestere kitiltaná az orosz sportolókat a helyi világkupaversenyekről

2026.10.28. 18:44
Fotó: Getty Images
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Oslo alpesi sí világkupa FIS
Anne Lindboe, Oslo polgármestere kitiltaná az orosz és fehérorosz sportolókat a holmenkolleni világkupaversenyekről.

Sajtóközleményében Lindboe kifejtette: amíg az „agresszor” Oroszország folytatja „brutális” háborúját Ukrajna ellen, addig az orosz sportolóknak nincs helyük a holmenkolleni versenyeken.

„Az, hogy a FIS megnyitotta a kapukat az orosz sportolók előtt, még nem jelenti azt, hogy a kormánynak is ugyanígy kell tennie” – utalt a polgármester a téli sportágakat tömörítő nemzetközi szövetségre (FIS), amely szeptember elején határozott arról, hogy versenyein az orosz és a fehérorosz sportolók semlegesként indulhatnak.

Az Oslo északi részén található holmenkolleni sportközpontban a szezonban sílövészetben, síugrásban, sífutásban és északi összetettben is rendeznek világkupa-viadalt, míg Norvégiában más városok, Trondheim, Kvitfjell, Drammen, Lillehammer és Vikersund is helyszínei lesznek különböző sportágak vk-versenyeinek.

 

Oslo alpesi sí világkupa FIS
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