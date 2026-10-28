Serie A: az Inter két öngóllal állt az élre, négyet kapott otthon a Milan

H. Á.H. Á.
2026.10.28. 20:35
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Mbangula lett a meccs hőse (Fotó: AFP)
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Milan Juventus Serie A Inter olasz bajnokság
Az olasz labdarúgó-élvonal (Serie A) 9. fordulójának szerdai, kora esti mérkőzésein az Inter a Venezia otthonában két, a hajrában esett öngóllal győzött, amivel visszaállt az élre. A Milan hazai pályán vesztette el veretlenségét, miután a Bologna ellen csúnyán beleszaladt a késbe. A Parma és az Udinese gól nélkül végzett egymással.

A Bologna Samuel Mbangula góljával már a nyolcadik percben vezetést szerzett, milánói részről Alphadjo Cissé duplázott az első félidő közepén 13 perc alatt, így a házigazdák vonultak minimális előnnyel pihenőre. A vendégek a második félidő közepén fordítottak, Davide Bartesaghi öngólját két perccel Mbangula második találata követte, majd a belga szélső a hajrában is betalált, és harmadik góljával eldöntötte a mérkőzést. Mbangula pályafutása során első alkalommal szerzett három gólt egy bajnokin. A Milan – öt győzelem és három döntetlen mellett – az első vereségét szenvedte el a bajnokságban, otthon három győzelem után maradt pont nélkül. A Bologna harmadszor nyert, mindannyiszor vendégként. A Milan szombaton a címvédő Internazionalét fogadja városi rangadón, majd jövő csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a Ferencvárost látja vendégül. 2–4

Az Internazionale úgy nyert szerdán 2–0-ra a Venezia otthonában, hogy a hajrá előtt mindkét találatát öngól eredményezte.Ezzel egyébként visszaugrott a tabella élére, és csupán több szerzett góljának köszönhetően előzte vissza a Laziót.

OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
Milan–Bologna 2–4 (A. Cissé 14., 27., ill. Mbangula 8., 62., 86., Barthesaghi 60. – öngól)
Venezia–Internazionale 0–2 (M. Moreno 80. – öngól, Adams 82. – öngól)
Parma–Udinese 0–0
KÉSŐBB
20.45: Genoa–Juventus (Tv: Arena4)
20.45: Monza–Napoli

 

Milan Juventus Serie A Inter olasz bajnokság
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