Serie A: az Inter két öngóllal állt az élre, négyet kapott otthon a Milan

A Bologna Samuel Mbangula góljával már a nyolcadik percben vezetést szerzett, milánói részről Alphadjo Cissé duplázott az első félidő közepén 13 perc alatt, így a házigazdák vonultak minimális előnnyel pihenőre. A vendégek a második félidő közepén fordítottak, Davide Bartesaghi öngólját két perccel Mbangula második találata követte, majd a belga szélső a hajrában is betalált, és harmadik góljával eldöntötte a mérkőzést. Mbangula pályafutása során első alkalommal szerzett három gólt egy bajnokin. A Milan – öt győzelem és három döntetlen mellett – az első vereségét szenvedte el a bajnokságban, otthon három győzelem után maradt pont nélkül. A Bologna harmadszor nyert, mindannyiszor vendégként. A Milan szombaton a címvédő Internazionalét fogadja városi rangadón, majd jövő csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a Ferencvárost látja vendégül. 2–4

Az Internazionale úgy nyert szerdán 2–0-ra a Venezia otthonában, hogy a hajrá előtt mindkét találatát öngól eredményezte.Ezzel egyébként visszaugrott a tabella élére, és csupán több szerzett góljának köszönhetően előzte vissza a Laziót.

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

Milan–Bologna 2–4 (A. Cissé 14., 27., ill. Mbangula 8., 62., 86., Barthesaghi 60. – öngól)

Venezia–Internazionale 0–2 (M. Moreno 80. – öngól, Adams 82. – öngól)

Parma–Udinese 0–0

KÉSŐBB

20.45: Genoa–Juventus (Tv: Arena4)

20.45: Monza–Napoli