Molnár Rajmund 330 nap után újra pályára lépett
A lengyel Pogon Szczecin légiósa, Molnár Rajmund hosszú kihagyás után ismét pályára lépett. Tavaly decemberben elszenvedett keresztszalag-sérülését követően elsőként a szczeciniek második csapatában, a Dab Debno ellen 8–1-re megnyert ötödosztályú bajnokin kapott játéklehetőséget.
Molnár Rajmund 2025. december 2-án a Widzew Lódz elleni Lengyel Kupa-mérkőzésen szenvedett keresztszalag-szakadást. Hosszú gyógyulását és rehabilitációját követően, összesen 330 nap elteltével játszhatott újra: az első félidőt tölthette a pályán a Dab Debno elleni mérkőzésen, az ötödosztály nyugat-pomerániai csoportjában.
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