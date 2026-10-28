Molnár Rajmund 330 nap után újra pályára lépett

V. J.V. J.
2026.10.28. 19:55
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Fotó: Getty Images, archív
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Lengyelország Molnár Rajmund Pogon Szczecin
A lengyel Pogon Szczecin légiósa, Molnár Rajmund hosszú kihagyás után ismét pályára lépett. Tavaly decemberben elszenvedett keresztszalag-sérülését követően elsőként a szczeciniek második csapatában, a Dab Debno ellen 8–1-re megnyert ötödosztályú bajnokin kapott játéklehetőséget.

Molnár Rajmund 2025. december 2-án a Widzew Lódz elleni Lengyel Kupa-mérkőzésen szenvedett keresztszalag-szakadást. Hosszú gyógyulását és rehabilitációját követően, összesen 330 nap elteltével játszhatott újra: az első félidőt tölthette a pályán a Dab Debno elleni mérkőzésen, az ötödosztály nyugat-pomerániai csoportjában.

 

Lengyelország Molnár Rajmund Pogon Szczecin
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