Corbu Máriusz: Ha azt játsszuk, amiben jók vagyunk, szerintem rendben leszünk

– Középpályásként külön is készülni kell a skótokra jellemző keménységre, vagy éppen az lenne a hiba, ha a várható ütközésekkel foglalkoznának a saját futballjuk helyett?

– Természetesen fel kell készülnünk rá, hogy nagy csata vár ránk, és kevés időnk lehet a labda átvételére, de elsősorban önmagunkra kell figyelnünk. Ha azt játsszuk, amiben jók vagyunk, szerintem rendben leszünk. Nem szabad megijednünk a stadion hangulatától és az ellenfél agresszivitásától sem. Gyorsan kell gondolkodnunk, pontosan kell játszanunk, és fel kell vennünk azt a ritmust, amelyet a Celtic diktálni próbál. Biztosan lesznek nehéz időszakaink, amikor védekeznünk és küzdenünk kell, de ha labdához jutunk, bátran kell futballoznunk.

– Hol játszott eddig a legtöbb néző előtt? Melyik stadion fogta meg leginkább?

– A Trabzonspor elleni idegenbeli találkozónak nagyszerű volt a hangulata, és természetesen az itthoni visszavágót sem felejtem el. A Celtic Park atmoszférájára nagyon kíváncsi vagyok… Az ember azért dolgozik, hogy ilyen stadionokban, ilyen ellenfelekkel szemben és ekkora közönség előtt léphessen pályára. Nem teherként tekintek erre, sokkal inkább különleges lehetőségként.

– A Celtic súlyos vereséggel hangolt az Európa-liga rajtjára: vasárnap 3–0-ra kikapott a Rangerstől, előtte pedig kiesett a Bajnokok Ligája-selejtezőből. Sebezhetőbbé vagy éppen veszélyesebbé teheti ez a skótokat?

– Biztos vagyok benne, hogy dolgozik bennük a bizonyítási vágy, mert az előzmények ismeretében különösen fontossá vált nekik ez a mérkőzés. A saját stadionjukban nyilván meg akarják mutatni, mire képesek valójában. Arra számítok, hogy rendkívül motiváltan és dinamikusan kezdenek. Nekünk azonban nem azzal kell foglalkoznunk, mi történt velük az előző mérkőzéseken. A Celtic erős csapat, amelyet a közönsége is folyamatosan hajt majd előre.

– Callum McGregor a Rangers elleni vereség után keményen fogalmazott, szerinte a Celtic nem védekezhet csupán hat emberrel, miközben néhány játékos kivonja magát a munkából. Támadó középpályásként érzékel olyan sebezhető pontot, amelyet gyors labdaszerzéssel ki lehet használni?

– Minden csapat játékában vannak olyan területek, amelyeken meg lehet találni a réseket, de ezeket a pályán kell felismerni. Részletesen elemezzük, hogyan építi fel a támadásait a Celtic, mikor lépnek fel a szélső védői, hol maradhat mögöttük szabad terület. Ha labdát szerzünk, gyorsan és pontosan kell előre játszanunk, mert ilyen ellenféllel szemben nem adódik sok lehetőség. Ugyanakkor nem építhetjük fel az egész mérkőzést kizárólag arra, hogy kontrázni akarunk. Nekünk is van saját játékunk, szeretnénk is megmutatni.