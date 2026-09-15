Corbu Máriusz: Ha azt játsszuk, amiben jók vagyunk, szerintem rendben leszünk
– Játszott már jelentős európai kupamérkőzéseket, a Celtic Park azonban még önnek is új élmény lesz. A társai beszéltek róla, mi várhat a csapatra Glasgow-ban?
– Dibusz Dénes és Kristoffer Zachariassen is beszélt arról, milyen hangulat lesz ott, de magam is utánanéztem néhány felvételnek – válaszolta lapunknak adott interjújában Corbu Máriusz, a zöld-fehérek 24 éves középpályása. – Tudjuk, mit képvisel a Celtic, ahogyan azt is, szenvedélyesek a szurkolói. A skótokat eleve agresszív játék jellemzi, megterhelő ellenük futballozni, sok a párharc és a becsúszás. Hazai pályán, csaknem hatvanezer néző előtt minden bizonnyal megpróbálnak már az első perctől nyomás alá helyezni bennünket. Nagyon várom ezt a tapasztalatszerzést!
– Középpályásként külön is készülni kell a skótokra jellemző keménységre, vagy éppen az lenne a hiba, ha a várható ütközésekkel foglalkoznának a saját futballjuk helyett?
– Természetesen fel kell készülnünk rá, hogy nagy csata vár ránk, és kevés időnk lehet a labda átvételére, de elsősorban önmagunkra kell figyelnünk. Ha azt játsszuk, amiben jók vagyunk, szerintem rendben leszünk. Nem szabad megijednünk a stadion hangulatától és az ellenfél agresszivitásától sem. Gyorsan kell gondolkodnunk, pontosan kell játszanunk, és fel kell vennünk azt a ritmust, amelyet a Celtic diktálni próbál. Biztosan lesznek nehéz időszakaink, amikor védekeznünk és küzdenünk kell, de ha labdához jutunk, bátran kell futballoznunk.
– Hol játszott eddig a legtöbb néző előtt? Melyik stadion fogta meg leginkább?
– A Trabzonspor elleni idegenbeli találkozónak nagyszerű volt a hangulata, és természetesen az itthoni visszavágót sem felejtem el. A Celtic Park atmoszférájára nagyon kíváncsi vagyok… Az ember azért dolgozik, hogy ilyen stadionokban, ilyen ellenfelekkel szemben és ekkora közönség előtt léphessen pályára. Nem teherként tekintek erre, sokkal inkább különleges lehetőségként.
– A Celtic súlyos vereséggel hangolt az Európa-liga rajtjára: vasárnap 3–0-ra kikapott a Rangerstől, előtte pedig kiesett a Bajnokok Ligája-selejtezőből. Sebezhetőbbé vagy éppen veszélyesebbé teheti ez a skótokat?
– Biztos vagyok benne, hogy dolgozik bennük a bizonyítási vágy, mert az előzmények ismeretében különösen fontossá vált nekik ez a mérkőzés. A saját stadionjukban nyilván meg akarják mutatni, mire képesek valójában. Arra számítok, hogy rendkívül motiváltan és dinamikusan kezdenek. Nekünk azonban nem azzal kell foglalkoznunk, mi történt velük az előző mérkőzéseken. A Celtic erős csapat, amelyet a közönsége is folyamatosan hajt majd előre.
– Callum McGregor a Rangers elleni vereség után keményen fogalmazott, szerinte a Celtic nem védekezhet csupán hat emberrel, miközben néhány játékos kivonja magát a munkából. Támadó középpályásként érzékel olyan sebezhető pontot, amelyet gyors labdaszerzéssel ki lehet használni?
– Minden csapat játékában vannak olyan területek, amelyeken meg lehet találni a réseket, de ezeket a pályán kell felismerni. Részletesen elemezzük, hogyan építi fel a támadásait a Celtic, mikor lépnek fel a szélső védői, hol maradhat mögöttük szabad terület. Ha labdát szerzünk, gyorsan és pontosan kell előre játszanunk, mert ilyen ellenféllel szemben nem adódik sok lehetőség. Ugyanakkor nem építhetjük fel az egész mérkőzést kizárólag arra, hogy kontrázni akarunk. Nekünk is van saját játékunk, szeretnénk is megmutatni.
– A Trabzonspor elleni visszavágón gólt szerzett, az idény eleje óta pedig szinte kirobbanthatatlan a kezdőcsapatból. Érzi, hogy néhány hónap alatt epizódszereplőből a Ferencváros egyik meghatározó játékosává vált?
– Örülök, hogy rendszeresen lehetőséget kapok, igyekszem minden mérkőzésen meghálálni a bizalmat. A Trabzonspor elleni gól különleges volt, főleg azért, mert fontos találkozón, fantasztikus hangulatban született, és hozzájárult ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Ugyanakkor nem szeretnék egyetlen gólnál vagy jó teljesítménynél megállni.
– Borbély Balázs irányításával szemmel láthatóan felszabadultabban és eredményesebben futballozik. Mi változott meg a szerepében?
– Megkaptam a bizalmat. Pontosan tudom, mit vár tőlem a vezetőedző, hol kell helyezkednem, milyen feladataim vannak labdával, illetve labda nélkül. Támadásban megvan a szabadságom, de ez nem jelenti azt, hogy bármit megtehetek: védekezésben és letámadásban ugyanúgy el kell végeznem a rám bízott munkát. Jól érzem magam ebben a rendszerben, mert sokszor kerülhetek közel az ellenfél kapujához, miközben részt vehetek a játék felépítésében is.
– A Juventus és a Milan is szerepel a Ferencváros nyolc ellenfele között. Hová helyezné a Celticet ebben a mezőnyben?
– A két olasz klub természetesen kiemelkedik, hiszen Európa legnagyobb csapatai közé tartozik, de a Celtic is rendkívül erős, különösen hazai pályán. Ettől függetlenül senkit sem szeretnénk túlértékelni, ahogyan egyetlen riválist sem nézünk le. Bárkivel találkozunk, megpróbáljuk a saját futballunkat játszani. Ha ezt magas szinten sikerül megvalósítanunk, boldogok lehetünk, ha nem, el kell fogadnunk, az ellenfél erősebb volt. A lényeg, hogy bátran veselkedjünk neki a mérkőzéseknek, és mindenhol próbáljunk meg pontot vagy pontokat szerezni.
– Milyen eredménnyel lenne elégedett a Ferencváros az Európa-liga-alapszakasz végén?
– Mind a nyolc ellenfelünk acélos, ezért biztosan lesznek nehéz pillanataink és elveszített pontjaink. A célunk, hogy minden mérkőzésen a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból és gyűjtsük a pontokat. Az előző idény megmutatta, hogy egy-egy gólnak vagy döntetlennek is hatalmas jelentősége lehet a végén. Most Glasgow-ra összpontosítunk. Ha fegyelmezetten, bátran és a saját stílusunkban futballozunk, lehet keresnivalónk a Celtic Parkban is.
|Nem túlzás: a Ferencváros esélyesként utazik Glasgow-ba. Az elmúlt években a skót élcsapatokkal már felveszi a versenyt az európai eredmények alapján, tavaly még össze is mérhette az erejét a Rangersszel, amely ellen viszonylag könnyedén fordított az Európa-liga alapszakaszában (2–1). A skót csapatok a szokottnál gyengébben szerepeltek az európai selejtezőkben a nyáron, mindössze kettő jutott el a kupaőszig: a Celtic a Fradi ellen kezdi az Európa-ligát, a Hearts pedig a Konferencialigában játszhat. Martin O'Neill menedzser szerint a hétvégi, Rangers elleni (a glasgow-iak a Jablonec ellen estek ki a Kl-rájátszásban) derbin elszenvedett 3–0-s vereség ébresztőt fújt a csapatnak. Az egyik szurkolói oldal szerint ez már a sokadig átszunyókált ébresztő volt a skót rekordbajnoktól... A Dundee United elleni 4–0-s győzelem a kupában csalóka, mert az ellenfél ötször (!) találta el a kapufát, a következő héten úgy nyert 3–0-ra a LASK elleni BL-rájátszás első mérkőzésén, hogy az ellenfél sokkal jobb volt, s ezt bizonyította a visszavágón, amikor már 0–4-es összesített állásról felállt, és 5–1-es győzelemmel kiütötte a Celticet az elitsorozatból. A St. Mirren pedig 19 lövést adott le, valahogy mégis nyert a Celtic.
EURÓPA-LIGA 2026–2027
A Ferencváros meccsei
2026. szeptember 17.
21.00: Celtic (skót)–FTC
2026. október 15.
21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh)
2026. október 22.
18.45: FTC–Torreense (portugál II.)
2026. november 5.
18.45: Milan (olasz)–FTC
2026. november 26.
21.00: FTC–Celje (szlovén)
2026. december 10.
21.00: Lech Poznan (lengyel)–FTC
2027. január 21.
18.45: FTC–Juventus (olasz)
2027. január 28.
21.00: Hoffenheim (német)–FTC
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