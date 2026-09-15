Halasztották az Európai Szumószövetség tisztújítását, Ancsin László maradt alelnök

Az Eb közben lebonyolított tisztújításon a regnáló lengyel Darius Rozum és kihívója, az észt Baruto Kaito indult az elnöki posztért, de a szavazatok összeszámlálása után döntetlen állás alakult ki. A szervezet elnöksége úgy döntött, hogy nem ismétli meg a voksolást, hanem egy évvel elhalasztja. Ancsin László – aki egyben a hazai sportági szakszövetség elnöke is – így a következő egy esztendőben is marad a kontinentális szervezet alelnöke.

A varsói Eb-n a magyarok két aranyérmet nyertek az U23-asok között, Zsivnovszki Péter a 85, Gyuricza Marcell pedig a 115 kilósok mezőnyében győzött. Az U21-eseknél három magyar elsőség született.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az U15-ös és az U18-as korosztály Európa-bajnokságát péntektől vasárnapig Veszprémben rendezik.