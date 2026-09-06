A Hamburg ötgólos pofonba szaladt bele hazai pályán a Mainz ellen

Idénybeli második meccsén is elbukott, ráadásul továbbra sem tudott gólt szerezni a Hamburg, ezúttal ráadásul csúnya vereségbe szaladt bele: hazai pályán kapott ötöt a Mainztól.

A vendégek első góljukat a 19. percben szerezték meg egy védelmi hibát követően, Sheraldo Becker révén. A suriname-i támadó nem sokkal a szünet előtt és után is kiosztott egy-egy gólpasszt, a hajrában pedig még két gólt rámoltak be a vendégek. Philipp Tietz duplázott, az utolsó találatot pedig a korábban a HSV-t erősítő ghánai válogatott Ransford Königsdorffer szerezte, akit már a pályára lépésekor kifütyültek a hazai drukkerek, majd miután megünnepelte gólját, még jobban felbőszítette a hamburgi tábort.



A „Hogyan ne kezdjük a második félidőt?” – kérdésre a Frankfurt mutatott tankönyvbe illő be választ: az Eintracht miután jó játékkal és Jonathan Burkardt fejesével 1–0-ra vezetett a szünetben az Augsburg ellen, a 47. percben már hátrányban volt. A fordulást követően a Bajorországon belül klubot váltó, kölcsönben a Bayern Münchentől érkezett Arijon Ibrahimovic befejelte az egyenlítést, egy perccel később pedig a hazaiak kapusa, Noah Atubolu hibáját követően Robin Fellhauer is bevette a kaput.

Szűk húsz perccel később Alexis Claude-Maurice a kaputól 25 méterre labdát szerzett, majd a frankfurti védelem közreműkédésének köszönhetően gond nélkül betört a tizenhatoson belülre, ahonnan kilőtte a kapu bal oldalát. A kegyelemdöfést Fabian Rieder adta meg: nagyszerű szabadrúgást küldött húsz méterről a bal felső sarokba. Az Augbsurg idénybeli második meccsét is megnyerte és ezzel történelme során először a Bundesliga élére állt – a Frankfurtnak továbbra is be ell érnie egy ponttal.



NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

Hamburg–Mainz 0–5 (Becker 19., Mwene 41., Tietz 48., 83., Königsdorffer (90+2.)

Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–4 (Burkardt 6., ill. Ibrahimovic 46., Fellhauer 47., Claude-Maurice 65., Rieder 89.)

Pénteken játszották

VfB Stuttgart–1. FC Köln 4–1 (El-Hanusz 39., Prömel 60., Demirovic 75., Vagnoman 90., ill. Bülter 81.)

Szombaton játszották

Bayer Leverkusen–Union Berlin 4–0 (E. Fernández 1., Medina 28., Schick 48., Maza 66.)

Mönchengladbach–Elversberg 3–4 (Bolin 11., 44., Scally 56., ill. Mokwa 29., Krattenmacher 66., 90+2., Keidel 80.)

Paderborn–Freiburg 0–1 (Eggestein 26.)

Werder Bremen–RB Leipzig 3–1 (Dinkci 4., Füllkrug 68., Grüll 80., ill. Baku 90+5.)

Hoffenheim–Borussia Dortmund 2–3 (Avdullahu 45., Lemperle 54., ill. Guirassy 61., F. Silva 66., Hajdari 86. – öngól)

Schalke–Bayern München 0–0

