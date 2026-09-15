Ötből öt: közel a csúcshoz Pierre-Emerick Aubameyang

Továbbra is veretlen a La Ligában az élvonalba nyolc év után visszatérő Deportivo La Coruna, s bár vasárnap este a Getafe otthonában 1–1-es döntetlent játszott, formája megőrzése esetén harcban lehet a nemzetközi kupaindulásért. Az eddigi menetelésben kulcsszerepe van Pierre-Emerick Aubameyangnak, aki 37 évesen a bajnokság egyik legjobb góllövője. A korábban a Dortmundot, az Arsenalt és a Barcelonát is megjáró gaboni csatár a nyáron a Marseille-től mindössze másfél millió euróért igazolt a Deportivóhoz, és eddig mind az öt fordulóban betalált. Vasárnap jobb oldali beadás után fejelt a kapu bal oldalába, előzőleg pedig az Elche (1–1), a Málaga (1–1), a Valencia (3–1) és a Villarreal (3–2) ellen volt eredményes.

Legutóbb Zlatan Ibrahimovic tudott betalálni az első öt fordulóban a spanyol élvonalban még a 2009–2010-es kiírásban, azóta senki. Igaz, Raphinhának volt erre esélye, de a Barcelona brazilja nem szerzett gólt vasárnap a Levante otthonában. A Mundo Deportivo cikke szerint az abszolút csúcsot hárman tartják, Vilanova a Hércules, Pruden az Atlético Madrid, Quini pedig a Sporting Gijón színeiben talált be az első hét fordulóban. Kérdés, ezt a rekordot beállítja-e Pierre-Emerick Aubameyang, aki a következő két bajnokin a Sevilla és a Betis ellen bizonyíthat.

„Nagyszerű futballista, mindannyiunknak példakép – idézte az As a Deport irányító Antonio Hidalgo vezetőedző szavait. – Amikor megérkezett, meglepődtem, mennyire jó erőnléti állapotban van. Emlékszem, nekem milyen volt a fizikumom ennyi idősen, össze sem lehet vele hasonlítani. Ráadásul nemcsak kiváló futballista, hanem nagyon alázatos is. Sokat elmond róla, hogy a kilencvenkettedik percben minden energiáját mozgósítva futott hátra védekezni. Azon leszünk, hogy minél tovább tudja tartani ezt a szintet.”

Csapattársa, Ximo Navarro világklasszisnak nevezte a gaboni támadót, ami talán nem is áll messze a valóságtól. Pedig sokan talán már leírták, amikor 2022 őszén elhagyta a Barcelonát és a Chelsea-hez igazolt. A londoniaknál 21 találkozón mindössze három gólt szerzett, majd 2023 nyarán a Marseille-hez szerződött, egy évvel később pedig a szaúdi Al-Kadszijához. Onnan tért vissza tavaly nyáron a Marseille-hez, harminc mérkőzésen tíz gólt szerzett a bajnokságban, összesen pedig 41 összecsapáson 14-et. Ugyanakkor az utolsó előtti fordulóban kikerült a keretből, miután egy tűzoltókészülékkel lefújta az edzői stáb egyik tagját. Később ugyan elnézést kért, augusztus közepén a L'Équipe-nek már arról beszélt, hogy teljes káosz uralkodott a Marseille-nél, és mindenképpen távoznia kellett. Továbbá azt is elmondta, hogy bár akadtak ajánlatai, nem is volt kérdés, hogy a Deporét fogadja el.

„Szerettem volna maradni, de a kialakult helyzet miatt ez lehetetlenné vált – mondta még egy hónappal ezelőtt Aubameyang. – A klub közölte, mennem kell, én pedig nem szerettem volna a terhére lenni. Így is rengeteg probléma volt, kezdve azzal, hogy a csapat nem kvalifikált a Bajnokok Ligája alapszakaszába. Teljes volt a káosz. Ha veszítettünk, úgy tűnt, mintha vége lenne a világnak, és nem vettük észre a pozitívumokat. Nem lett volna szabad ennyire elkeserednünk. Én beleadtam mindent, sohasem hagytam cserben a klubot. Nyilván teljesíthettem volna jobban, de a statisztikámon látszik, másokéval összehasonlítva nem volt rossz idényem. Sajnálom, hogy így ért véget a történet. Voltak más ajánlataim, de szeretem az új kihívásokat, és segíteni akarok a Deportivónak, hogy visszakerüljön a legmagasabb szintre. Emlékszem a Super Deporra, amely bajnok lett és a Bajnokok Ligájában menetelt, mindenki csodálta azt a csapatot. Szeretnék én is részese lenni a klub történelmének. Az elsődleges célunk a bennmaradás kiharcolása, aztán meglátjuk, hogyan alakul az idény.”

Eltelt öt forduló, és ha a bajnoki cím nem is reális, az első hatba odaérhet a Deportivo, Aubameyang pedig, ha így folytatja, versenyezhet a gólkirályi címért. Kilenc éve, 2017-ben 31 góllal lett gólkirály a Bundesligában, 2024-ben pedig tízzel lett a legeredményesebb futballista az Európa-ligában.

A jelek szerint a negyvenhez közel is hajtja még a gólszerzés vágya.