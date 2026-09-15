Nemzeti Sportrádió

Kásás Zoltán: Mindig nagyon szerettem és szeretem az uszodát

2026.09.15. 09:01
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Kásás Zoltán 80 éves (Fotó: Kovács Péter)
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születésnap Kemény Dénes Kásás Zoltán magyar vízilabda-válogatott Kásás Tamás
Játékosként világ- és Európa-bajnok is lett – bár olimpiai aranyérmet nem szerzett, azt mondja, fia, Tamás sikerei kárpótolták, és rosszabb lenne, ha ő nem nyert volna ötkarikás játékokon. Kásás Zoltán kedden tölti be 80. életévét.

Hogy van mostanság, és miképp ünnepli a kerek évfordulót?
Köszönöm szépen, jól érzem magam, de nem ünneplek. Nincs ezen már mit ünnepelni – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Kásás Zoltán, aki kedden tölti be a 80. életévét. Persze szűk családi körben összeülünk egy ebédre vagy vacsorára.

Továbbra is szoros a kapcsolata a vízilabdával?
Ha nem vidéken lettem volna a hétvégén, a helyszínen nézem meg a férfiak Magyar Kupa négyes döntőjét, de így is követtem a televízióban. Közvetlen kapcsolatom már nincsen a vízilabdával, miután 2024 végén a Testnevelési Egyetemen is befejeztem az oktatást, de az érdeklődés természetesen megmaradt.

Született: 1946. szeptember 15., Alpár
Klubjai: Ferencvárosi TC (1958–1977), Tatabányai Bányász SC (1977–1984)
Válogatottsága: 95 (1966–1975)
Kiemelkedő eredményei játékosként: olimpiai 2. (1972, München), világbajnok (1973, Belgrád), Európa-bajnok (1974, Bécs), Eb-2. (1970, Barcelona), KEK-győztes (1975), magyar bajnok (1968)
Kiemelkedő eredményei edzőként: 2x BL-győztes (2000, Óbecse, szerbiai; 2002, Olympiakosz, görög), európai Szuperkupa-győztes (2002, Olympiakosz, görög), LEN-kupa-győztes (2009, Szeged)
Díjai, elismerései: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2004), mesteredző (2005), a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2008)
KÁSÁS ZOLTÁN

A Margitszigeten kezdett úszni gyerekként – hogyan került Alpárról Budapestre?
Édesanyám Pesten dolgozott, így kerültem én is a fővárosba, de a nagyszüleim Alpáron maradtak. Náluk is sok időt töltöttem gyerekként, de a tanulmányaim legnagyobb részét Budapesten folytattam.

Olvastam, hogy édesanyja hatására került át az Újpestből a Ferencvárosba, mert a zöld-fehér klubbal szimpatizált. Tényleg volt befolyása erre?
Nem is így mondanám, mert összességében véletlenül kerültem közel az Újpesthez, miután az edzője, Técsőy Henrik észrevett a margitszigeti uszodában. Bár nem tudom, mit vett bennem észre, mert nem tudtam jól úszni. Néhány edzésen részt vettem náluk, de nem voltam igazolt sportolójuk. Aztán következett a Ferencváros.

Jól hallottam, azt mondta, nem tudott jól úszni?
Pontosan. A margitszigeti fedett uszodában nem értem végig eleinte. De aztán az FTC-nél is úsztam négy évet, Gerendás Lászlónál, Gerendás György édesapjánál. Két év után kezdtem járni vasárnaponként a vízilabdacsapat tréningjeire, Kárpáti György édesapjához. Igazán jó úszó továbbra sem vált belőlem, Gerendás Laci bácsi is javasolta, hogy nincsenek messze a vízilabdázók edzései az úszókétól, csak ők esténként készülnek. Fokozatosan átnyergeltem.

Kásás Zoltán 1972-ben (Fotó: MTI/Petrovits László)

1968-ban nyert bajnokságot, 1975-ben KEK-et is az FTC-vel. Ambrus Miklós, Bolvári Antal, Felkai László, Gyarmati Dezső, Kárpáti György – mindannyian olimpiai bajnokok. Mekkora kihívás volt mellettük érvényesülni, megragadni a felnőttcsapatban?
Nem is kihívás volt, hanem élmény. Az 1965-ös ifibajnoki arany után egyre többet jártam a felnőttek edzésére, abban az évben bemutatkozhattam az ob I-ben, és rengeteget segítettek, csak tanulni lehetett tőlük. A pályafutásom nagy részét a margitszigeti sportuszodában töltöttem. Dezső 1966-ban abbahagyta, de a többiekkel még sokáig játszottam együtt – aztán 1969-ben egyszer csak a legidősebb lettem, pedig nemrég még a legfiatalabb voltam. Innen kerültem a válogatottba, 1966-ban Markovits Kálmán hívott meg, első mérkőzésemet Nagy-Britannia ellen játszottam Londonban. De akkor még nem ragadtam meg úgy a csapatban, hogy az 1968-as mexikóvárosi olimpiára kijussak. Ezerkilencszázhetventől Rajki Béla volt a kapitány, utána sikerült megkapaszkodnom a válogatottban. Az én időmben még jóval kevesebb nemzetközi mérkőzés volt, de játszottam a müncheni olimpián, amelyen ezüstérmesek lettünk, az első vizes világbajnokságon Belgrádban nyertünk, valamint szerepeltem két Európa-bajnokságon, a másodikon 1974-ben Bécsben szintén győztünk. A müncheni olimpián úgy lettünk másodikok, hogy egyszer sem veszítettünk, de miközben a szovjetek hibátlan mérleggel érkeztek a helyosztókra, nekünk volt már egy döntetlenünk a nyugatnémetekkel. Akkor még nem volt elődöntő meg döntő, körmérkőzéseket rendeztek, de a szovjetek így pontelőnyben voltak, és az utolsó napon elég volt nekik a döntetlen, nekünk pedig győzni kellett volna. Három egyre vezettünk, de sajnos kiegyenlítettek, ezzel ők lettek az olimpiai bajnokok.

Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok: – Miatta kezdtem el vízilabdázni, óriási szerepe van a pályafutásomban. Mindig jó, meglehetősen csendes kapcsolat volt közöttünk, mert mindketten eléggé szűkszavúak vagyunk. Nem mindig, a megszokott környezetünkben azért már megnyílunk, de alapvetően zárkózottabbak vagyunk. Félszavakból megértjük egymást, mindig támogató és türelmes volt velem, és büszke volt rám. Sohasem tolt előre, azt szerette volna, hogy a magam útját járjam. A kapcsolatunk változatlan, beszélünk, néha találkozunk egymással, olyankor együtt ebédelünk a magunk visszafogott stílusában.

Kemény Dénes, háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány: – Tatabányán évekig játszottunk együtt, innen ered a barátságunk, szép eredményeket értünk el, amelyek sajnos azóta nem ismétlődtek meg Tatabányán. Korábban sokszor játszottunk egymás ellen is, és egyszer-kétszer a válogatottban is közösen. Zoli addigi edzői eredményei alapján természetes volt nekem, hogy amikor szövetségi kapitány lettem, megkértem, hogy segítsen. A szakértelem és a becsületes hozzáállás egyaránt száz százalékig megvolt benne. Bármire bármikor megkértem, legyen az tornatermi vagy uszodai feladat, akár elemzés, segített, maximálisan megbízhattam benne. Egyszerűen szólva, szeretem a Zolit!

Gerendás György, olimpiai bajnok: – Hogy mi az, ami először eszembe jut vele kapcsolatban? Ott voltunk egy csapatban, tele jó kiállású, fiatal, sikeres férfiakkal. Mégis, bármikor ha hölgyekkel találkoztunk, rögtön azt kérdezték: ismerjük-e a Kásást? Mert ő olyan jóképű ember… Maradjunk annyiban, ez nem növelte az önbizalmunkat! Nagyon régről, hat-hét éves korom óta ismerem, hiszen az édesapámnál úszott. Mindig felnéztem rá, amikor odakerültem a Ferencvárosba, akkor már ő volt a csapatkapitány, óriási örömként éltem meg, hogy sikerült egy csapatban játszanunk.

VÉLEMÉNYEK

A későbbi világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmet hova helyezi a karrierjében? Jelentett kárpótlást az olimpiai arany hiányára?
Arra már nem emlékszem, később mennyit rágódtam – abban a pillanatban, amikor lefújták a meccset, borzalmas érzés volt. Ám az évek múltak, haladtunk előre, nem keseregtünk, hogy nem nyertünk olimpiát, hanem örültünk, hogy vébét, Eb-t nyertünk. Olyan értelemben nem kárpótlás, hogy ezek nem egyenlők az olimpiával.

Mi terelte később az edzőség felé? Évtizedeket töltött ezen a pályán is, hol itthon, hol külföldön, szövetségi kapitányként is tevékenykedett.
Az uszodában ragadtam, megfogott a közeg. 1977-ben Tatabányára kerültem az FTC-től, nyertem másodosztályú bajnokságot, és amikor visszavonulásom után Ausztráliában kezdtem edzősködni, visszahívtak Tatabányára. Ahogy dolgozik az ember, minden nap tanul és fejlődik – amikor már az edzői pályafutást is befejeztem, és az edzőképzést vezettem a TF-en, akkor is rájöttem dolgokra, amelyeket edzőként nem csináltam meg. Itt is igaz: a jó pap holtig tanul.

Hogyan került a válogatotthoz?
Ezerkilencszáznyolcvanhétben megkértek, hogy pályázzak, rövid ideig voltam szövetségi kapitány, de az nem volt túl sikeres időszak. Ezerkilencszáznyolcvankilencben bronzérmesek lettünk a nyugat-berlini világkupán, de még abban az évben jött a bonni Európa-bajnokság, csak kilencedikként végeztünk, és akkor helyben lemondtam. Nehéz időszak volt, de rengeteget tanultam belőle. Aztán nyertem Bajnokok Ligáját az Óbecsével, az Olympiakosszal, két-két jugoszláv és görög bajnokságot és kupát, sőt, az Olympiakosszal európai Szuperkupát is, kétezerkettőben Budapesten, a Vasas ellen.

Másodedzőként viszont három olimpiai aranyéremben is aktív szerepet vállalt 2000 és 2008 között.
Kemény Dénes kért fel ezerkilencszázkilencvenhéttől, csak kétezerháromtól utaztam a csapattal, de az edzéseket mindvégig csináltuk természetesen. Elfogadtam, hogy Tamás fiamat kicsit zavarja a jelenlétem, kisgyerekként sem szerette túlságosan, ha ott voltam a parton az edzésen, de én ezt nem bántam, nem okozott bennem törést, nem akartam, hogy azt higgyék, az apukája tolja előre. Ez volt a jó megoldás, aztán idővel persze a válogatottal tartottam a versenyekre.

Elég jól alakulhatott ez a helyzet, ha kollektíven önre ragadt az Apu becenév.
Tamás nyilván így hívott, aztán nemsokára viccesen Kiss Gergely is elkezdett így szólítani, aztán a többiek is, és valahogy rám ragadt. Meg hát én voltam a legidősebb a stábban.

Egy sportoló, edző karrierjében vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, de ön összességében játékosként és trénerként is nagyban hozzájárult a magyar vízilabda sikereihez.
Kilenc olimpiai aranyat nyertünk eddig vízilabdában, ez a legsikeresebb labdajáték Magyarországon. Én ebből csak kis részt vállaltam, de mindig nagyon szerettem és szeretem az uszodát. Lehetett volna több, de kevesebb sikerem is – én mindig azt mondom, így volt jó, ahogy történt, és szerencsésnek érzem magam, mert Tamás három olimpiai aranyérme kárpótolt azért, hogy én nem lettem olimpiai bajnok. Rosszabb lenne, ha fordítva történik.

Fotó: Kovács Péter

 

születésnap Kemény Dénes Kásás Zoltán magyar vízilabda-válogatott Kásás Tamás
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