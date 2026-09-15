Gyorskorcsolya: ebben a szezonban nem versenyez Jutta Leerdam

A mostani szezonban nem versenyez Jutta Leerdam, a hollandok olimpiai bajnok gyorskorcsolyázója.
Határozatlan időre abbahagyja a versenyzést Jutta Leerdam olimpiai bajnok holland gyorskorcsolyázó. A 27 éves sportoló elmondta, visszavonulását nem jelenti be, de jelenleg „nem látja magát a jégen”, ezért nem indul majd versenyeken.
„Nem akarom teljesen bezárni az ajtót egy olyasvalami előtt, amit annyira szeretek, azaz a gyorskorcsolya. A sport továbbra is a részem” – fogalmazott Leerdam, aki a februári téli olimpián 1000 méteren arany-, 500-on ezüstérmet nyert a nőknél.
Leerdam nemcsak sikeres sportoló, hanem a közösségi médiában is rendkívül népszerű, 6.3 millió követővel rendelkezik, párja a YouTube-sztár Jake Paul.
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