Válogatott: olvasóink többsége nem hívná vissza Nagy Ádámot

Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a válogatottban, három Európa-bajnokságon is szerepelt, eddig összesen 88 alkalommal öltötte magára a címeres mezt. Legutóbb a 2024-es Nemzetek Ligájában lépett pályára, idáig az utolsó meccsét 2024. november 16-án idegenben Hollandia ellen játszotta (0–4). A 2016-os Eb után szerződött Olaszországba a Bolognához, majd az angliai Bristol Cityt is megjárta. A nyáron elhagyta az olasz Speziát, és tíz év után hazatért, a Ferencvároshoz szerződött, amelyben egyre több szerepet kap, az Európa-liga selejtezőjében gólpasszt is jegyzett.

A keddi, 13 órakor kezdődő válogatott kerethirdetés egyik kérdése, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány visszahívja-e a nemzeti csapatba a középpályást. Olvasóink véleményét is kikértük a kérdésben.

Több mint 7300-an szavaztak és bár szoros volt a verseny, a többség, 55 százalék amellett foglalt állást, hogy nem hívná meg a válogatottba a Ferencváros középpályását.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Szeptember 15.

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT

A magyar válogatott őszi mérkőzései

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország