Nemzeti Sportrádió

Válogatott: olvasóink többsége nem hívná vissza Nagy Ádámot

P. K.P. K.
2026.09.15. 08:52
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Nagy Ádám (6) a Ferencvárosban rövid időn belül meghatározó játékossá válhat, de az NSO-olvasók többsége nem hívná őt vissza a válogatottba (Fotó: Török Attila)
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A hatszoros válogatott Vida Máté azt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak, hogy a magyar válogatottnak szüksége van a nyáron a Ferencvároshoz visszatérő Nagy Ádámra. Ennek apropóján megkérdeztük olvasóink véleményét, akik közül viszont a többség úgy foglalt állást, hogy nem hívná vissza a keretbe a 31 éves, 88-szoros válogatott középpályást.

 

Magyar válogatott
Tegnap, 7:28

Vida Máté szerint a nemzeti csapatban szükség lehet Nagy Ádámra

A keddi kerethirdetés egyik legnagyobb kérdése az, hogy Marco Rossi szűk két év után újra meghívja-e a középpályást.

 

Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a válogatottban, három Európa-bajnokságon is szerepelt, eddig összesen 88 alkalommal öltötte magára a címeres mezt. Legutóbb a 2024-es Nemzetek Ligájában lépett pályára, idáig az utolsó meccsét 2024. november 16-án idegenben Hollandia ellen játszotta (0–4). A 2016-os Eb után szerződött Olaszországba a Bolognához, majd az angliai Bristol Cityt is megjárta. A nyáron elhagyta az olasz Speziát, és tíz év után hazatért, a Ferencvároshoz szerződött, amelyben egyre több szerepet kap, az Európa-liga selejtezőjében gólpasszt is jegyzett.

A keddi, 13 órakor kezdődő válogatott kerethirdetés egyik kérdése, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány visszahívja-e a nemzeti csapatba a középpályást. Olvasóink véleményét is kikértük a kérdésben.

Több mint 7300-an szavaztak és bár szoros volt a verseny, a többség, 55 százalék amellett foglalt állást, hogy nem hívná meg a válogatottba a Ferencváros középpályását. 

 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Szeptember 15.
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT
A magyar válogatott őszi mérkőzései
Szeptember 25.  
20.45: Magyarország–Ukrajna  
Szeptember 28.  
20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.  
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.  
20.45: Ukrajna–Magyarország
A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.
November 14.  
18.00: Grúzia–Magyarország  
November 17.  
20.45: Magyarország–Észak-Írország

 

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