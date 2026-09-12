Bundesliga: Füllkrug mentett pontot a Werdernek a Köln otthonában

A hazaiak Linton Maina góljával szereztek vezetést a 11. percben, nem sokkal azt követően, hogy Thijs Dallinga kihagyott egy tizenegyest. A Werder a második félidőben Niclas Füllkrug találatával egyenlített.

A hajrában a Köln közelebb állt a győzelemhez, ám újabb gól már nem született. A két csapat így egyaránt négy ponttal áll három forduló után.

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ, szombati mérkőzések

1. FC Köln–Werder Bremen 1–1 (Maina 11., ill. Füllkrug 69.)

Mainz–Eintracht Frankfurt 1–3 (Tietz 89., ill. Uzun 9., 60., Burkardt 45+1.)

Borussia Dortmund–Paderborn 3–0 (F. Silva 5., F. Nmecha 80., 89.)

Augsburg–Bayer Leverkusen 2–2 (Gregoritsch 50., 55., ill. Kofane 18., Schick 89.)

Freiburg–Borussia Mönchengladbach 5–0 (Engelhardt 23., 79., Matanovic 29., 77., M. Eggestein 86.)

Kiállítva: Kleindienst (52., Mönchengladbach)

Hoffenheim–VfB Stuttgart 2–1 (Hlozek 13., 67., ill. Mittelstädt 48.)

Vasárnap játsszák

15.30: RB Leipzig–Hamburger SV (Tv: Arena4)

17.30: Elversberg–Bayern München (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Union Berlin–Schalke 1–3 (Skarke 90+6., ill. Gosens 25., Aouchiche 46., Wöber 90+13.)